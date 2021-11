Bonus terme in Toscana: l’elenco delle strutture accreditate che lo accettano

Dal celebre stabilimento di Saturnia, alle “vasche” di Montepulciano, fino alle calde acque di Casciana, San Casciano dei Bagni, Rapolano e Chianciano: l’elenco delle strutture che aderiscono e accettano il bonus terme 2021 in Toscana vede al momento 13 enti accreditati sul portale di Invitalia. La nostra regione è la quarta in Italia per numero di stabilimenti convenzionati, dopo Veneto, Emilia Romagna e Campania. La lista però potrebbe allungarsi nelle prossime settimane.

Invitalia, l’agenzia del Ministero dello Sviluppo economico a cui è affidata la gestione dell’agevolazione, aggiornerà il database periodicamente, in base ai nuovi centri che completeranno la procedura di accreditamento.

Bonus terme in Toscana, come fare per richiederlo agli stabilimenti che aderiscono

Il bonus terme 2021 prevede uno sconto immediato in fattura di massimo 200 euro per servizi come trattamenti termali (anche sanitari se non già passati dal Servizio sanitario nazionale), massaggi, ingressi alle piscine, trattamenti di benessere ed estetici delle spa termali, forniti dalle strutture accreditate con Invitalia.

Non copre invece i costi per la ristorazione e per l’ospitalità, come le camere. Non è obbligatorio pernottare nella struttura per ottenere il bonus terme e non ci sono tetti Isee o di reddito da rispettare. Basta essere maggiorenni e risiedere in Italia.

Per richiedere il bonus terme alle strutture che aderiscono in Toscana, è necessario consultare l’elenco aggiornato degli stabilimenti, sceglierne uno e contattarlo direttamente via mail o internet: sarà lo stesso centro termale a prenotare il buono (dall’8 novembre 2021 in avanti), poi l’utente sceglierà i servizi da scontare. Il “voucher” potrà essere richiesto una sola volta per persona e usato in un unico stabilimento entro 30 giorni dall’emissione. Le agevolazioni saranno disponibili fino a esaurimento dei fondi.

Quali sono le strutture in Toscana che accettano il bonus terme 2021: l’elenco di Invitalia

Il 2 novembre 2021 Invitalia ha pubblicato sul suo portale la prima lista degli enti accreditati per il bonus terme e come detto in Toscana sono 13 le strutture convenzionate che accettano l’agevolazione, su un totale di 142 in tutta Italia. Tra queste figurano i Bagni di Casciana (Pisa), Grotta Giusti, le Terme di Saturnia in Maremma, ma il numero maggiore è nel senese: l’Antica Querciolaia di Rapolano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni, le Terme di Chianciano e quelle di Montepulciano, per fare qualche esempio.

Qui sotto l‘elenco delle strutture che aderiscono al bonus terme in Toscana, aggiornato al 3 novembre 2021, con gli stabilimenti divisi per provincia.

Massa Carrara – Terme della Versilia, Montignoso Pistoia – Grotta Giusti, Monsummano Terme (IHC Italian Hospitality Collection) Pistoia – Terme di Montecatini Spa, Montecatini Terme Pisa – Bagni di Casciana, Casciana Terme Lari Pisa – Bagni di Pisa, San Giuliano Terme (IHC Italian Hospitality Collection) Siena – Terme di Montepulciano, Sant’Albino Siena – Terme Antica Querciolaia, Rapolano Terme Siena – Terme di San Giovanni, Rapolano Terme Siena – Terme di Chianciano, Chianciano Terme Siena – Terme Fonteverde, San Casciano dei Bagni (IHC Italian Hospitality Collection) Grosseto – Terme di Saturnia, Manciano Grosseto – Hotel Terme Marine Leopoldo II, Marina di Grosseto Grosseto – Antiche terme acqua di Sorano, Sorano

Dove consultare gli aggiornamenti sulla lista di Invitalia

La lista degli enti accreditati è consultabile sul sito bonusterme.invitalia.it insieme a tutte le altre informazioni sull’agevolazione.