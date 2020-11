Cashback, bonus per il regalo di Natale 2020: come funziona l’app IO

A dicembre arriva un “regalo di Natale” per chi usa bancomat, carta di credito e smartphone per fare acquisti, grazie all’extra cashback 2020: ecco come funziona il nuovo “bonus” con un rimborso di Stato fino a 150 euro e come registrarsi sulla app Io, l’applicazione dei servizi pubblici italiani, per richiederlo.

Extra cashback quando parte l’app: a dicembre

Ormai da mesi si parla del piano del governo per diminuire l’uso della moneta frusciante, in favore di quella elettronica: il progetto si chiama “cashback” e il significato di questo termine inglese indica la possibilità di avere un rimborso di una parte di quanto si è speso usando carte elettroniche.

L’iniziativa doveva partire nel 2021, ma il governo sta pensando dare il via al progetto nel mese di dicembre 2020 per un extra cashback di Natale, anche per sostenere i consumi in un momento difficile.

Cashback di Natale 2020, come funziona questo “regalo” per chi usa il bancomat (ma non online)

Questo primo cashback natalizio funzionerà con un rimborso del 10% di quanto speso con bancomat, carta di credito e app di pagamento per il telefonino (ad esempio Satispay) fino a un bonus massimo di 150 euro per il mese di dicembre (quindi fino a 1.500 euro di spesa) e si potrà richiederlo con un minimo di 10 transazioni. L’idea è quella di far arrivare il pagamento del rimborso entro febbraio dell’anno prossimo direttamente sull’Iban indicato durante la registrazione.

Attenzione però: l’extra cashback di Natale per chi paga con bancomat, carta di credito e app varrà soltanto per gli acquisti nei negozi fisici, nei supermercati e per pagare artigiani e professionisti, ma non online sui siti di e-commerce (ad esempio non si potrà richiedere per gli acquisti su Amazon).

Cashback di Natale: come registrarsi sull’app Io – servizi pubblici per richiederlo

Per i dettagli bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma intanto ci sono le prime anticipazioni. Per richiedere l’extra cashback di Natale sarà necessario scaricare l’app Io, l’applicazione dei servizi pubblici italiani che abbiamo già conosciuto per fare domanda del bonus vacanze 2020: sarà possibile registrarsi con il codice Spid e poi inserire l’Iban che verrà usato per il rimborso. Ogni utente potrà poi associare una o più carte di pagamento.

Dove si scarica l’app Io per richiedere l’extra cashback? Ecco il link al sito ufficiale dell’applicazione dei servizi pubblici.

Il piano cashless e il super bonus da 3.000 euro

Questo “regalo” di Natale per chi usa bancomat, carta di credito e app di pagamento nei negozi fisici è un extra cashback perché si va ad aggiungere a quello già deciso dal governo per il 2021 nel piano Italia cashless, con un rimborso ogni 6 mesi e un meccanismo simile a quello di dicembre, sempre scaricando l’app Io.

Da gennaio 2021 a giugno 2022 sarà riconosciuto un bonus del 10% di quanto speso con la moneta elettronica con questi requisiti:

minimo 50 operazioni in un semestre

bonus riconosciuto per un massimo di 1.500 euro ogni 6 mesi

Quindi in un anno si potrà ottenere un cashback di massimo 300 euro a cui si aggiungerà un super-cashback da 1.500, ogni 6 mese, per i primi 100.000 consumatori registrati che effettueranno più transazioni con bancomat, carte e app di pagamento.