Decreto agosto 2020: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale (pdf)

Dopo l’ok del Senato e della Camera alla conversione in legge del cosiddetto “decreto agosto 2020”, il testo integrale del terzo provvedimento varato dal Parlamento per far fronte alla crisi scatenata dal Covid-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore con novità e conferme per cassa integrazione, blocco dei licenziamenti, bonus affitto e piano cash back.

Rispetto alla versione iniziale del decreto legge n° 104 varato dal governo il 14 agosto 2020, nella legge n° 126/2020 sono stati aggiunti 50 articoli, per un totale di 165 articoli incentrati sulle “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, come recita il titolo del documento.

Cassa integrazione, licenziamenti e bonus affitto: le principali novità dal decreto agosto

Con la legge di conversione del decreto agosto c’è la proroga della cassa integrazione dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per 18 settimane ma le aziende, dopo le prime 9 settimane pagate dallo Stato, dovranno contribuire alla cig ed è previsto il blocco dei licenziamenti.

Sul fronte del bonus affitto, l’articolo 77 del decreto agosto convertito in legge, fa salire il credito di imposta per gli edifici non abitativi dal 30 al 50% ed è prorogato per le strutture turistico ricettive fino al 31 dicembre 2020 (categoria in cui rientrano adesso anche le terme). L’articolo 65 proroga inoltre la moratoria straordinaria per i debiti delle piccole e medie imprese fino al 31 gennaio 2021.

Arriva inoltre un bonus terme con voucher sconto per gli utenti (qui i dettagli), mentre dal 1° dicembre 2020 partirà l’operazione cash back, con un bonus per chi pagherà con la carta di credito o il bancomat. Al momento si sa solo che il funzionamento sarà in base al numero di pagamenti elettronici con rimborsi fino a 2.000 euro ogni 6 mesi. Le regole precise saranno decise con un decreto attuativo che dovrà arrivare entro fine novembre.

Legge di conversione del decreto agosto 2020: il testo integrale in Gazzetta Ufficiale (anche in pdf)

La legge di conversione del decreto agosto (n° 126 del 13 ottobre 2020) è entrata in vigore il 14 ottobre, ossia il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qui è possibile consultare il testo coordinato del provvedimento, ossia il contenuto integrale del primo decreto legge del governo completato con tutte le modifiche fapprovate dal Parlamento.