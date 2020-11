Decreto ristoro bis per Covid: quando esce il testo con i codici Ateco

Per aiutare le categorie economiche danneggiate dall’emergenza Covid il governo Conte è al lavoro sul testo del nuovo decreto (il “ristoro bis” o “ristori bis” che dir si voglia), con un contributo a fondo perduto per le partite Iva e i negozi interessati dalle restrizioni dell’ultimo Dpcm. Dal 6 novembre scattano infatti le chiusure nelle regioni considerate zona rossa: in questi territori solo gli esercizi essenziali potranno restare aperti. Ma quando esce il decreto ristoro bis e quando è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo integrale del provvedimento con i codici Ateco?

I tempi del decreto ristoro bis e il testo in Gazzetta Ufficiale

Il governo Conte si metterà al lavoro già oggi, 5 novembre, sulla prima bozza del decreto che prevedrà come ristoro per l’emergenza Covid contributi a fondo perduto: il testo definitivo potrebbe però slittare a domani e così anche la firma da parte del Capo dello Stato e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Non è escluso che i due decreti, il primo dl ristoro e il secondo che deve essere messo a punto, vengano fatti confluire in un unico testo definitivo che il Parlamento dovrà convertire in legge entro 60 giorni dalla promulgazione.

I codici Ateco del dl, a chi spetta il nuovo contributo a fondo perduto

Prima è toccato a ristoranti, discoteche, locali alberghi, cinema, teatri e palestre. Adesso l’esecutivo stilerà la lista dei codici Ateco contenuta nell’allegato 1 del decreto ristoro bis, per individuare i professionisti, le partite Iva e i commercianti a cui andrà il nuovo contributo Covid a fondo perduto, pagato dall’Agenzia delle Entrate.

Il testo del nuovo decreto stanzierà risorse in favore delle attività che sono costrette alla chiusura nelle regioni classificate come zona rossa: a chi si trova nelle zone gialle e arancio andrà solo il contributo previsto dal vecchio dl, a chi invece è in una zona rossa saranno riconosciuti anche gli aiuti del decreto ristoro bis. Secondo le prime anticipazioni il testo prevederà inoltre il rinnovo del bonus baby sitter.