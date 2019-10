Una grande fiera del lavoro, con colloqui, revisione del curriculum e 15 workshop formativi: Jobbando 2019 porta al Tuscany hall di Firenze oltre 60 aziende per un totale di più di 250 posizioni lavorative aperte.

La manifestazione, alla quinta edizione, si apre nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre con il convegno inaugurale, per continuare venerdì 25 quando sarà possibile entrare direttamente in contatto con le società che offrono opportunità di impiego. Nelle ultime quattro edizioni oltre 1.800 persone hanno partecipato all’evento.

Jobbando 2019 a Firenze e InfoJobs

L’appuntamento si rivolge sia ai giovani alla ricerca di una prima occupazione sia a chi vuole migliore e sviluppare il proprio percorso professionale. La novità 2019 è la partnership tra Jobbando e InfoJobs, la prima piattaforma di recruiting online in Italia che è anche lo sponsor principale della manifestazione, con la possibilità di candidarsi sul web alle 250 posizioni aperte. Inoltre quest’anno, nel pomeriggio del 25, sarà disponibile anche un servizio di baby sitting.

Tema dell’edizione 2019 di Jobbando è la diversità, intesa come opportunità nel mondo del lavoro. “Abbiamo pensato di trasformare l’iniziativa in un laboratorio dedicato all’inclusione lavorativa convinti che sia leva di competitività – spiega Lapo Tasselli, presidente dell’associazione Jobbando – dedicheremo a questo tema il convegno istituzionale della manifestazione, in programma giovedì 24 ottobre alle ore 17”.

Le aziende presenti a Firenze per Jobbando 2019

Tra le aziende presenti realtà della moda, ad esempio Gucci, colossi produttivi toscani come Cartiere Carrara e Savino del Bene, gruppi bancari (Credem e Fineco solo per fare due nomi), fornitori di luce e gas (Energan e Goldenergy), imprese della grande distribuzione (Lidl), aziende di sviluppo software e molte altre. A Jobbando partecipano anche sindacati, associazioni di categoria, organizzazioni no profit, enti di orientamento al lavoro e l’Esercito italiano.

Gli orari e i biglietti di ingresso

Dopo l’anteprima del 24 con il seminario di apertura, le porte del Tuscany hall di Firenze si spalancheranno venerdì 25 ottobre, con orario 9.30 – 19.30, per il clou di di Jobbando 2019, la giornata di incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’ingresso a questa grande fiera del lavoro è gratuito, ma è necessario iscriversi online dove è possibile anche compilare il proprio curriculum e candidarsi alle varie posizioni lavorative aperte.