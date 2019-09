Arriva anche a Firenze il Talent day di McDonald’s che offre opportunità di lavoro nei suoi ristoranti: sono mille le posizioni aperte in tutta Italia durante questo 2019. Appuntamento sabato 14 settembre 2019, quando per l’intera giornata nei punti vendita del gruppo presenti in città saranno gli stessi lavoratori a raccontare cosa vuol dire avere un’occupazione nei fast food di McDonald’s e verranno raccolti i curricula di chiunque voglia candidarsi.

McDonald’s Talent day Firenze

L’iniziativa, spiega il gruppo, vuole attrarre giovani talenti che vogliano mettersi alla prova e iniziare una nuova carriera, con la possibilità di confrontarsi direttamente con le diverse figure professionali presenti nei ristoranti, dal direttore al manager fino all’intera crew.

“Apriamo le porte dei nostri ristoranti per raccontarci, attraverso i nostri dipendenti che accoglieranno candidati e chiunque sia interessato a conoscere meglio la nostra realtà in tutti i ristoranti d’Italia – spiega Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia – Siamo un’azienda in forte crescita e cerchiamo talenti per continuare a farlo insieme”. Non è la prima volta che McDonald’s cerca nuovo personale a Firenze.

Lavoro, i numeri di McDonald’s

Sul fronte del lavoro, McDonald’s conta in Italia 24.000 dipendenti in 600 ristoranti (11 punti vendita solo tra Firenze e Campi Bisenzio). La maggior parte del personale è rappresentato da donne (il 62%), come donna è la metà degli store manager. L’età media è di 32 anni, mentre il 92% dei dipendenti è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

Per informazioni è possibile visitare la sezione “lavora con noi” del sito di McDonald’s.