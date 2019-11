Gli eventi per bambini a Firenze nel weekend del 16 e 17 novembre

Siete in cerca di eventi e idee su cosa fare con i bambini a Firenze e dintorni nel weekend del 16 e 17 novembre? La natura sarà piuttosto matrigna nei nostri confronti (sono previsti infatti due giorni di brutto tempo), ma niente paura: i programmi al chiuso non mancano e regaleranno a tutta la famiglia un fine settimana con un bel ventaglio di possibilità fra cui scegliere.

Cosa fare a Firenze con i bambini: idee per il 16 e 17 novembre

Sabato e domenica attività a tema scienza al Museo Galileo

Sabato 16, Lo spettacolo della scienza. Un operatore in costume, fra macchine elettrostatiche e scintille, farà rivivere l’atmosfera dei salotti settecenteschi dove si poteva assistere agli affascinanti esperimenti che animavano le “serate elettriche”. Domenica 17, A tempo di scienza, per bambini dai 7 anni. Quali erano gli antichi sistemi per misurare il tempo? Clessidre, meridiane, orologi notturni e tante altre curiosità da scoprire nel percorso di visita al Museo. Entrambe le attività iniziano alle ore 15:00. Posti limitati, prenotazione consigliata: tel. 055 265311; weekend@museogalileo.it (lun-ven 9-18; sab 9-13). Maggiori informazioni e costi: A tutta scienza al Museo Galileo.

Domenica si entra nella macchina del tempo e per un viaggio nel Medioevo

La visita a Palazzo Davanzati permetterà ai bambini di tornare all’epoca delle dame e dei cavalieri attraverso l’esplorazione delle stanze che costituiscono questa casa-torre medievale con tutte le sue curiosità e i suoi segreti. Dlle ore 14:30 alle ore 16:15. La visita è adatta a tutta la famiglia con bambini dai 5 agli 11 anni. Ci saranno due guide, una per i bambini e una per gli adulti. Info e costi: http://bit.ly/2OteCJl

Sabato e domenica attività gratuite da Dreoni giocattoli

Sabato 16 novembre si gioca al Lego con Hidden Side, la linea Lego più nuova, spaventosa e geniale che esista! L’evento si svolgerà in negozio sabato dalle 10:30 alle 18:30, orario durante il quale si potranno visionare i vari scenari e provare il gioco direttamente attraverso l’apposita app.

Tra tutti i partecipanti saranno messe in palio sakkybag, kit scuola e minifigures esclusive di Hidden Side! Domenica pomeriggio, invece, giochi da tavolo pensati apposta per coinvolgere tutta la famiglia. Domenica il negozio sarà aperto dalle 11:00 alle 19:00 e le attività si svolgeranno a partire dalle 15:30. La partecipazione agli eventi di Dreoni come sempre è libera e gratuita.

Sabato Bimbi in bottega! Viaggio nel paese delle maschere

Sabato 16 novembre, alle ore 15:00 si parte per il “paese delle maschere”, la visita guidata all’Alice Masks Studio (via Faenza 72r). Con il maestro Agostino Dessì i bambini e le loro famiglie andranno alla scoperta di un mondo magico dove la cartapesta prende vita e racconta storie piene di meravigliosi personaggi: cavalieri, dame, buffoni, principe, principesse, e misteriosi animali…. La partecipazione è gratuita, ma riservate a un numero limitato di bambini (accompagnati da un adulto). Per le prenotazioni, scrivere a: insiemepersanlorenzo@gmail.com

Sabato decorazioni a tema natale, laboratorio per bambini

Un pomeriggio dedicato ai bambini con un laboratorio di manipolazione con l’argilla per realizzare decorazioni natalizie come pupazzi di neve, alberi di Natale, angioletti e altri oggetti per decorare l’albero di Natale, la cameretta o regalare ai genitori o ai nonni per Natale! Quota di partecipazione inclusi materiali e prima cottura 10€. L’evento è aperto a tutti i ragazzi (e genitori) di età compressa da 7 a 12 anni. Max 12 partecipanti Prenotazioni e registrazioni entrò Venerdì 15 Novembre presso il Mud Pottery Club, Via Faentina 105, Le Cure, Firenze.

Domenica al Museo del Calcio: attività e laboratori per conoscere la storia della nazionale di calcio italiana

Terza e penultima domenica di novembre di apertura speciale del Museo, con tante attività ed iniziative dedicate ai più piccoli (età consigliata fra i 6 e i 13 anni), ma anche agli adulti: visita al museo della Nazionale Italiana di Calcio, laboratorio didattico dal titolo ‘Alla scoperta della maglia azzurra’, accesso al Centro Tecnico Federale di Coverciano e gioco su uno dei campi dove gli Azzurri e le Azzurre preparano i loro impegni internazionali.

Domenica novembre speciale visita per famiglie al Museo Stibbert

Grandi e piccoli vengono invitati a scoprire il Museo Stibbert attraverso le sue opere d’arte più caratteristiche. Un percorso divertente e istruttivo per conoscere sempre meglio il nostro museo ogni domenica.Età consigliata: + 4Biglietto (per adulti e bambini): € 4. Prenotazione obbligatoria: biglietteria@museostibbert.it, 055.475520.

Domenica a teatro con i bambini: Bianca e Rossa al Teatro Cantiere Florida

Alle 16:30 di domenica Bianca e Rossa è uno spettacolo di teatro-danza adatto ai bambini dai 3 ai 10 anni. E liberamente tratto da “L’amore delle tre melagrane” una fiaba popolare italiana molto antica di cui esistono numerose varianti regionali, raccolta e tradotta in italiano dal dialetto abruzzese da Italo Calvino. In questa storia ci sono tutti gli ingredienti della fiaba: le magie, i conflitti, le trasformazioni e, naturalmente, l’amore. Come in tutte le fiabe il buon protagonista, questa volta un principe, riuscirà a sconfiggere il male e quindi a salvare se stesso e, forse, il mondo. Posto unico non numerato 7,00 Euro. Info: http://www.teatroflorida.it/index.php/stagione-ragazzi/il-florida-dei-piccoli/item/282-bianca-e-rossa

A caccia di Babbo Natale percorrendo tutta la Toscana

Seconda metà di novembre, aperte le case di Babbo Natale in Toscana! Per chi pensa ad una gita fuori porta, questo weekend di prima apertura dovrebbe essere ancora poco affollato, trovate le più belle qui: Le più belle case di Babbo Natale in Toscana.

