Le previsioni meteo per questo weekend non promettono niente di buono, tra nuove, pioggia e tempo incerto, non rimane quindi che consolarsi con i tanti eventi in programma a Firenze tra venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre 2019. Cosa fare in città e nei dintorni? Degustazioni di tartufo, suggestioni dal Giappone, arte, teatro o i primi mercatini natalizi: come sempre l’offerta del fine settimana è piuttosto varia. Vediamo allora i principali appuntamenti, nella nostra guida al weekend fiorentino.

Mostre in corso a Firenze questo weekend (15-16-17 novembre)

In caso di meteo incerto, una buona alternativa per passare il weekend a Firenze è rappresentato dalle tante mostre in corso in città. Questo è il primo fine settimana di apertura per “VISIO. Moving Images After Post-Internet”, ospitata alla Strozzina fino al primo dicembre: protagoniste le opere di 12 artisti under 35, che lavorano con le immagini in movimento, selezionati attraverso un bando internazionale. L’esposizione è promossa dallo Schermo dell’Arte Film Festival (vedi sotto il capitolo cinema) e curato da Leonardo Bigazzi. Orario 10.00 – 20.00 tutto il weekend.

Sempre a Palazzo Strozzi, ma al piano nobile, continua la retrospettiva su Natalia Groncharova, una delle rappresentati dell’avanguardia novecentesca (orario 10.00 – 20.00), mentre nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte è possibile immergersi nelle atmosfere surrealiste grazie alle proiezioni della mostra digitale Inside Magritte (ore 10.30 – 19.30, tutti i giorni). Nelle stanze di Villa Bardini infine il burattino più famoso del mondo viene “messo a nudo” in tutte le sue simbologie per Enigma Pinocchio (tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00).

Primo fine settimana di mercatini di Natale a Firenze

Ebbene sì, a Firenze è già tempo di Natale: questo weekend partono i primi mercatini in vista delle feste, come ad esempio quello nella piazza del Centro commerciale San Donato a Novoli. Da sabato 16 novembre una trentina di espositori e iniziative che andranno avanti fino all’Epifania.

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre in Palazzo Borghese (via Ghibellina 110) torna poi “Charity for Ant” lo shopping solidale delle grandi firme organizzato dalla delegazione fiorentina dell’Associazione nazionale Tumori. Ingresso libero per curiosare tra le tante bancarelle con abiti e accessori donati dalle grandi griffe. In arrivo altri appuntamenti: qui trovate la nostra guida ai mercatini di Natale di Firenze, tra il 2019 e il 2020.

Eventi del weekend a Firenze: concerti e teatro (15-16-17 novembre)

Ricco il calendario degli spettacoli durante il fine settimana del 17 novembre. Attesissimo dai sorcini il doppio live di Renato Zero al Mandela Forum di Firenze tra giovedì e venerdì, mentre al Viper Theater venerdì 15 torna in scena dopo 20 anni lo spettacolo simbolo dei La Crus “Mentre le ombre si allungano”. Un omaggio a Lucio Battisti e Mogol è protagonista sul palco del Tuscany Hall per “Canto Libero” (15 novembre), show nato dall’idea del cantante Fabio “Red” Rosso e con la direzione di Giovanni Vianelli.

Passando al weekend dei teatri di Firenze al Verdi venerdì il balletto “Cenerentola” con il corpo di ballo di Roma City Ballet e poi una doppia data del trasformista Arturo Brachetti (sabato e domenica). Sul palco della Pergola il Misantropo di Moliere riletto da Nora Venturini con Giulio Scarpati e Valeria Solarino (fino a domenica 17), mentre al Teatro di Rifredi la danza con quattro coreografi europei per le due serate di Dance Europe Express organizzate dalla compagnia Opus ballet (15 e 16 novembre).

Al Teatro Le Laudi fa il bis questo fine settimana la commedia Provaci ancora Sam, con il testo di Woody Allen portato in scena dal regista Paolo Santangelo (sabato 16 e domenica 17), il Teatro di Cestello celebra Nino Manfredi con lo spettacolo Gente di facili costumi interpretato da Pietro Longhi e Paola Tiziana Cruciani con la regia di Silvio Giordani (sempre sabato e domenica). Infine questo weekend continua la stagione del Teatro Reims di Firenze con la prima de Il Borghese gentiluomo (Moliere) nell’allestimento di Namastè Teatro, per la regia di Stefano Tamburini (16 – 17 novembre).

Alle porte di Firenze questo fine settimana: festival giapponese

3 giorni di full immersion nella cultura del Giappone. Questo weekend alle porte di Firenze tornano gli eventi del festival giapponese organizzato dall’associazione Lailac: appuntamento venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre nell’auditorium Rogers di Scandicci (fermata “Resistenza” della linea 1 della tramvia).

Ospiti dal Sol levante, spettacoli, dimostrazioni, vestizione del kimono, via del tè e cibo nipponico sono i piatti forti di questa kermesse. Ingresso 2 euro (gratis per i soci Lailac). Informazioni e programma nel nostro articolo sul festival giapponese 2019 a Scandicci.

Cosa fare a Firenze: domenica al Museo del calcio

Continuano domenica 17 gli eventi al Museo del Calcio di Firenze, che in tutti i weekend di novembre apre le porte ai visitatori dalle 10.00 alle 17.00 per visite guidate e attività dedicate ai bambini. In particolare i più piccoli, meteo permettendo, potranno giocare su alcuni dei campi del Centro tecnico di Coverciano dove si allena la nazionale. Previsto anche il laboratorio didattico “Alla scoperta della maglia azzurra” (ore 11.00 e 15.00). Ingresso a pagamento, informazioni sul sito del Museo del calcio.

Cinema a Firenze, Lo Schermo dell’Arte 2019

Fino a domenica 17 novembre il Cinema La Compagnia ospita Lo Schermo dell’arte film festival 2019, la rassegna che porta a Firenze per tutto il weekend eventi, pellicole d’artista, documentari sull’arte contemporanea, incontri e conferenze. Tra gli appuntamenti il focus sull’artista britannico Jeremy Deller (venerdì 15 alle 17.30 e 22.40) e il documentario sul pittore e scultore abruzzese Ettore Spalletti firmato da Alessandra Galletta (sabato 16 ore 17.30). Appendice della 12esima edizione del festival, la mostra alla Strozzina (vedi sopra il capitolo mostre). Programma completo sul sito dello Schermo dell’Arte.

Eventi nei dintorni di Firenze

Anche questo weekend, appena fuori Firenze, si svolgono eventi dedicati al tartufo. A Scandicci si recupera “Tartù e dintorni”, manifestazione inizialmente prevista lo scorso fine settimana: da venerdì 15 a domenica 17 novembre in piazza Togliatti, stand con piatti espressi e prodotti gastronomici a base di tartufo, eccellenze alimentari da tutta Italia, degustazioni dei frutti dell’autunno, show cooking e negozi aperti. Altro appuntamento in Mugello, nel centro storico di Borgo San Lorenzo, per la 24esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco e nero.