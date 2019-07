Quando le temperature sono torride, quale miglior sollievo di un bel tuffo? A Firenze e nei dintorni non mancano le piscine, ma quali sono le migliori per le famiglie? Innanzitutto, vediamo quali sono le caratteristiche che fanno di una bella piscina, una piscina perfetta per i bambini, a Firenze come altrove:

Ombra dove trovare riparo dal sole nelle ore più calde

dove trovare riparo dal sole nelle ore più calde Scivoli, giochi d’acqua , trampolini e un po’ di tolleranza ai tuffi da parte di tutti

, trampolini e un po’ di tolleranza ai tuffi da parte di tutti Vasca bassa , dedicata ai bambini, dove poter stare a guazzo sotto il controllo dei genitori

, dedicata ai bambini, dove poter stare a guazzo sotto il controllo dei genitori Un punto ristoro con ombrelloni , ombra in abbondanza e prezzi accessibili

, ombra in abbondanza e prezzi accessibili Servizi igienici con fasciatoi a disposizione dei genitori per il cambio dei piccoli

Trovare delle strutture che soddisfino tutti questi requisiti non è facile, ma possiamo andarci vicini consigliandovene 5 dove starete bene.

La piscina di Firenze Camping in Town

Una bella piscina, ottima anche per i bambini, che ha inaugurato nel 2017 a Firenze sud e che è, quindi, nuova di zecca. La vasca dedicata ai più piccoli ha il livello dell’acqua bassissimo, fondale morbido e antiscivolo, e una struttura con giochi d’acqua, zampilli e una collinetta con tunnel in cui gattonare.

Il prato, purtroppo, ancora è “giovane” e gli ulivi che dovrebbero riparare dal sole sono troppo esili per proteggere gli avventori dal sole delle ore di punta. Il fondale di questa piscina, inoltre, essendo bianco, riflette la luce e occorre stare attenti a che i bambini non si ustionino, ma presenta il vantaggio per i genitori di poter stare a bordo vasca in ammollo, tenendo d’occhio i piccoli nei loro movimenti.

Molto carina anche la cascata di acqua (ghiacciata) in fondo alla piscina bassa. Gli spogliatoi sono comodi e puliti, situati accanto al bar, hanno docce calde e un bagno dedicato ai più piccoli. La seconda piscina, più profonda, non è enorme, ma permette di rinfrescarsi e accennare a qualche breve bracciata.

Come arrivare alla piscina di Firenze Camping in Town? Si trova quasi di fronte al cancello d’entrata del parco di Villa Favard e, pur essendo di competenza del camping, è aperta anche ai visitatori esterni. Ve l’abbiamo consigliata anche nel nostro articolo sulle migliori piscine di Firenze.

Orario: è attiva tutti i giorni dalle 10:00 alle 19,30. Il prezzo d’entrata comprende ombrellone e due lettini.

Prezzi: Da luglio il costo è di 12,50 per gli adulti (gratuito per bimbi fino a due anni, i ragazzi sopra i 12 anni pagano come un adulto) e 7 per i bambini. Il biglietto si fa al punto info.

Indirizzo: Via Generale C. A. dalla Chiesa, 1, 50136 Firenze

Alle porte di Firenze: la piscina del Parco dei Renai (anche per bambini)

La piscina è all’interno del parco dei Renai, alle porte di Firenze, e regala, oltre alla natura e al verde, anche occasioni di svago anche per chi si è stancato di nuotare e per le famiglie. Sempre all’interno dello stesso contesto, infatti, c’è un parco giochi per bambini che si chiama Happy Park, con gonfiabili per bambini fino a 12-14 anni, pista per le pedaline (auto o bici a pedali), e tanto altro.

Ma ci sono anche campi di minigolf e percorsi nel verde da affrontare in bicicletta e spazio per passeggiare. I prezzi qui sono davvero concorrenziali, anche perché i bambini fino a 3 anni non pagano. La piscina è pulita, spaziosa e, almeno durante la settimana, tranquilla; ovviamente è più affollata nel weekend.

La vasca è semiolimpionica con una parte più bassa adatta alle nuotate dei bambini. La vasca ospita corsi estivi per ragazzi e spazi solarium per tutto il periodo primavera estate. E’ possibile anche noleggiare ombrelloni e lettini per godere del fresco e della natura nel pratino attiguo alla piscina. Il parcheggio lo trovate all’interno del parco con un costo forfettario di 3 euro al giorno.

Orario: nei mesi di giugno, luglio e agosto la piscina è aperta tutti i giorni con orario 10:00-19:00, 20,30 – 01:00. A settembre tutti i giorni 10-18 / 20 – 0,30

Prezzi: dal lunedì al venerdì adulti 8,50 euro, bambini (da 4 a 11 anni) 6,50 euro, adulti mezza giornata (dalle 10 alle 14,30 e dalle 14,30 alle 19) 6,50 euro, bambini mezza giornata (dalle ore 10 alle 14,30 e dalle 14,30 alle 19) 4,50 euro, ingresso pausa pranzo 2 ore nella fascia 12-15 3,50 euro o 5 euro con il lettino. Sabato, domenica e festivi: adulti 10 euro, bambini (da 4 a 11 anni) 8 euro, adulti mezza giornata (dalle ore 16.00) 7,50 euro, bambini mezza giornata (dalle ore 16.00) 5,50 euro. Nel biglietto di ingresso, è compresa la sedia sdraio (fino a esaurimento scorte).

La piscina dell’Hotel Delta Florence a Calenzano

È la piscina di un grande hotel situato proprio nell’area all’uscita dell’autostrada Calenzano-Sesto Fiorentino e consta di 2 vasche: una con profondità degradante fino a 3 metri e una piscina dedicata ai bambini, molto bassa, 65 cm. Le piscine si trovano in un contesto tranquillo che offre un bel prato verde con tanti pini a cui accedere anche col passeggino e trovare ombra e venticello per passare le ore calde della giornata.

Il punto di forza della struttura è lo scivolone a spirale e il trampolino da cui fare i tuffi, ideale per impegnare i bambini durante la giornata. I bagni, pur non avendo uno spazio esclusivamente dedicato ai bambini sono puliti così come ben tenuta è l’area verde e le piscine. C’è anche un bel bar con ottimi prezzi e un biliardino a disposizione di tutti dove passare un po’ di tempo in sfide a calcino. La piscina si trova in Via Vittorio Emanuele, 1 Calenzano FI e ha un grande parcheggio dove poter lasciare la macchina.

Orario: è attiva tutti i giorni dalle 10:00 alle 19,00.

Prezzi: l’ingresso in questa piscina alle porte di Firenze nei giorni feriali costa 10 euro (7,50 per i bambini tra i 6 e i 13 anni, 5,50 per gli under 3), mentre nei festivi 11 euro (8,50 6-13 anni e 6 euro per i piccoli fino a 3 anni). Previsti anche biglietti per la mattina o la pausa pranzo nei giorni feriali (7 euro) e l’ingresso pomeridiano (8 euro nei giorni feriali e 9 nei festivi)

Indirizzo: via Vittorio Emanuele 1, Calenzano

Per famiglie: piscina solarium di Lastra a Signa (Firenze)

Piscina molto apprezzata per la sua pulizia, la sua tranquillità e per l’ambiente piacevole, immersa nel verde, con tanti alberi che regalano ombra e spazio vitale a volontà per la serenità dei bambini. Per i bambini c’è una micro piscina tutta dedicata a loro e una splendida terrazza posizionata sopra il bar. La piscina Solarium si trova a poca distanza dalla Coop di Lastra a Signa.

Orario: la piscina è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 19.00. Gli orari del fine settimana purtroppo non consentono di fermarsi oltre le 18:30/19:00, un po’ limitante calcolando che sono gli orari migliori per rilassarsi quando il sole è meno cocente.

Tariffe Piscina Solarium: biglietto intero festivo 7 euro, intero feriale 6 euro; ridotto (valido per tesserati UISP dal lunedì al venerdì, bambini dai 6 ai 12 anni, militari, invalidi civili, accompagnatori disabili) 5 euro.

Indirizzo: via Enrico Fermi 1, Lastra a Signa

Il paradiso dei bambini: parco acquatico Hidron a Campi Bisenzio

Un vero e proprio parco acquatico a un passo dalla città, ottimo per famiglie con bambini, che offre piscine al coperto con collegamento all’esterno, grandi prati (ma ombra limitata a quella offerta dagli ombrelloni), vasca giochi per bambini sia nello spazio all’esterno sia nell’area al coperto, due grandi scivoli, piscina con mulinello con relax nelle postazioni idromassaggio e cascate d’acqua.

Il fine settimana è molto affollata tanto che è consigliabile arrivare all’ora di apertura per essere certi di trovare posto. Essendo un parco acquatico, la tranquillità e il silenzio non sono caratteristiche che troverete in questo luogo, di contro è un luogo dove i bambini possono scorrazzare da una vasca all’altra, giocare e non annoiarsi per ore. Da quest’anno, per evitare file d’entrate e trovare posto senza correre il rischio di dover tornare a casa con armi e bagagli, c’è la possibilità di prenotare online il proprio posto e sono previsti speciali pacchetti famiglia con ingresso al parco acquatico usufruendo o meno del servizio spogliatoio.

Orari: dal lunedì al venerdì 10-21, sabato 8.30-19.30, domenica 9.00-19.30

Prezzi: c’è la possibilità di scegliere diverse opzioni di ingresso, con lo spogliatoio, senza, beneficiando anche delle piscine esterne o usufruendo solo del parco acquatico esterno. Costi dettagliati sul sito di Hidron (pdf)

Indirizzo: via di Gramignano, vicino all’Esselunga di Campi Bisenzio