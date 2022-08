Bonus sport per tutti: a Firenze aiuti per le iscrizioni 2022/23

Pubblicità

Un “bonus sport” per le famiglie a basso reddito che iscrivono i propri figli minorenni ai corsi delle società sportive, durante la stagione 2022/23: è il progetto del Comune di Firenze “Potenziare e innovare lo sport per tutti”. Si tratta di un rimborso in favore di bambini e ragazzi che frequentano corsi annuali oppure semestrali, quadrimestrali, trimestrali o di durata inferiore.

I requisiti Isee per il bonus “Sport per tutti 2022/23” del Comune di Firenze

In particolare sono questi i requisiti per fare domanda del bonus sport del Comune di Firenze, per la stagione sportiva 2022/23:

Isee 2022 del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro ;

del nucleo familiare ; Avere un figlio a carico con età inferiore ai 18 anni , residente nel Comune di Firenze;

, residente nel Comune di Firenze; Iscrivere il bambino o il ragazzo a corsi di società sportive, associazioni ed enti affiliati alle Federazioni sportive nazionali (FSN), agli enti di promozione sportiva (EPS) o alle discipline sportive associate (DSA) con sede dell’attività nel Comune di Firenze.

Il contributo potrà essere utilizzato per l’iscrizione entro il 10 ottobre 2022 dei propri figli presso le società sportive aderenti (la lista aggiornata si trova in rete civica). L’importo massimo del bonus è di 400 euro a testa che sarà versato dal Comune di Firenze direttamente alle società sportive.

Come presentare domanda

Le famiglie potranno richiedere il bonus “Sport per tutti” del Comune di Firenze online, fino alle ore 23:59 del 16 settembre 2022, autenticandosi con Spid, Carta Nazionale dei Servizi o con la Carta di identità elettronica. È possibile presentare domanda anche per più minori. Dopo l’immissione del codice fiscale il sistema recupererà in automatico l’ultima documentazione Isee presentata, che dovrà essere dell’anno 2022. Questo il link al servizio per fare richiesta.

Successivamente verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito ufficiale (in forma anonima, riportando il codice identificativo fornito ai richiedenti). Il Comune di Firenze intanto ha pubblicato altri bandi per contributi in favore delle famiglie a basso reddito, tra questi il Pacchetto scuola.