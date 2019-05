Pioggia e vento non hanno spaventato i runner. Oltre 13mila persone hanno partecipato domenica 19 maggio 2019 alla Deejay Ten di Firenze e dopo il taglio del traguardo è scattata la corsa per controllare classifica, risultati e tempi.

Nonostante si tratti di un appuntamento podistico non competitivo, in molti hanno dato un occhio al cronometro, soprattutto chi si è cimentato con il percorso da 10 chilometri, l’itinerario classico a cui si è affiancato, come ogni anno, quello da 5 km aperto a tutti, piccoli e grandi.

Start alle 9.30 in punto da Lungarno della Zecca Vecchia, poi il serpentone blu (il colore scelto quest’anno per la maglietta della Deejay Ten fiorentina) ha toccato i luoghi simbolo della città: piazzale Michelangelo, l’Oltrarno, i lungarni che guardano Ponte Vecchio, in piazza della Repubblica e infine il taglio del traguardo al Duomo di Firenze.

A scaldare i runner prima della partenza ci hanno pensato i volti (e le voci) di Radio Deejay: Linus, il Trio Medusa e Valentina Ricci. “Buon Natale a tutti”, ha scherzato il Trio Medusa, visto anche il tempo pazzerello, durante il countdown per la partenza.

Deejay Ten Firenze: i risultati, la classifica e come controllare i tempi

Per conoscere il proprio tempo è possibile consultare i risultati della Deejay Ten di Firenze pubblicati sul sito Endu, la piattaforma digitale dedicata agli sport di endurance. Non si tratta di una vera e propria classifica, ma i tempi dei vari atleti vengono riportati in base a un rigoroso ordine alfabetico dei partecipanti. È possibile filtrare i risultati anche in base al percorso: Deejay Ten o Deejay Five.

La prossima data della Deejay Ten

Dopo la tappa fiorentina, il prossimo appuntamento con la Deejay Ten è in autunno a Milano, domenica 13 ottobre.