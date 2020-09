F1 Mugello 2020, biglietti in vendita su Ticketone: prezzi alle stelle

Si scaldano i motori per il gran premio della Toscana e si scaldano anche gli animi dei ferraristi, visti i prezzi dei biglietti, non proprio accessibili, per assistere alla gara di F1 sul Mugello circuit, in programma domenica 13 settembre 2020: a disposizione 2.880 posti, 2.000 tagliandi in vendita online su TicketOne, tra la tribuna Materassi e quella centrale, e altri 880 in prelazione per i Ferrari club nella tribuna 58 da cui potranno assistere alla competizione di Formula 1.

Un’ordinanza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha infatti salvato il gp dall’ipotesi “porte chiuse”, ma ha aperto gli spalti solo a un numero limitato di spettatori (massimo mille per ciascuna delle tre tribune dell’autodromo del Mugello) per consentire il distanziamento e il rispetto delle regole anti-Covid.

I prezzi dei biglietti per la F1 al Mugello (11-13 settembre 2020): quanto costa l’ingresso

Anche per i limiti alla capienza di spettatori, i prezzi per entrare nel Mugello Circuit sono tutt’altro che a buon mercato: venerdì 11 settembre è la giornata più economica, con i biglietti per l’autodromo che partono da 188 euro per la tribuna Materassi fino ad arrivare ai 300 euro per assistere alle prove libere di F1 dalla tribuna centrale affacciata sul rettilineo. Sabato il costo lievita a 375 per le “tribune base”, mentre per i posti vip si arriva a 600 euro.

Ancora più salato invece lo spettacolo del gran premio di Formula 1 della Toscana Ferrari 1000: per assistere alla gara di domenica 13 settembre 2020 dagli spalti del Mugello circuit bisogna sborsare un minimo di 750 euro per la Tribuna Materassi e quella 58, intitolata a Marco Simoncelli, fino ad arrivare ai 1.200 euro per un posto nella tribuna centrale.

Ecco in dettaglio i prezzi dei biglietti per le giornate di F1 al Mugello, in vendita online su Ticket one.

Venerdì 11 settembre 2020, le prove libere

Tribuna 58 (Ferrari club) – 188 euro

Tribuna Materassi – 188 euro

Tribuna centrale bronze – 238 euro

Tribuna centrale silver pit lane – 275 euro

Tribuna Centrale poltronissima pit lane – 300 euro

Sabato 12 settembre 2020 al Mugello Circuit

Tribuna 58 (Ferrari club) – 375 euro

Tribuna Materassi – 375 euro

Tribuna centrale bronze – 475 euro

Tribuna centrale silver pit lane – 550 euro

Tribuna Centrale poltronissima pit lane – 600 euro

Domenica 13 settembre 2020: i prezzi dei biglietti

Tribuna 58 (Ferrari club) – 750 euro

Tribuna Materassi – 750 euro

Tribuna centrale bronze – 950 euro

Tribuna centrale silver pit lane – 1.100 euro

Tribuna Centrale poltronissima pit lane – 1.200 euro

F1, le informazioni pratiche per entrare nel Mugello Circuit (con i biglietti)

I biglietti sono validi dalle 8.00 alle 18.00 e solo per i posti assegnati, ma non si potrà entrare e uscire durante la giornata: non si accederà nel circuito del Mugello a piedi, come succedeva in passato, bensì direttamente in auto e moto, parcheggiando i mezzi all’interno della struttura, vicino alle tribune per cui si sono acquistati i biglietti. Ecco dove entrare: per la tribuna centrale l’ingresso Palagio, per la 58 l’accesso Arrabbiata, mentre chi ha biglietti per la tribuna Materassi entreranno dal varco Luco.

Per quanto riguarda le norme anti-Covid decise in occasione delle giornate di F1 al Mugello, all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, i possessori dei biglietti non potranno muoversi all’interno del circuito ma solo all’interno del proprio settore e l’accesso ai vari servizi (bagni, ristorazione) sarà contingentato. Sulle tribune, una volta occupato il proprio posto, si potrà togliere la mascherina.