Una gara sotto le stelle. Si correrà sabato 17 giugno 2023, su un percorso che toccherà il cuore di Firenze, l’83esima edizione della Notturna di San Giovanni. Alla gara che si svolgerà su un tracciato di 10 chilometri, si affiancheranno due corse non competitive: una da 10 chilometri e la family run di 4 chilometri. La partenza, come da tradizione, sarà da piazza Duomo alle ore 21. L’evento è organizzato da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal.

Di corsa nel centro di Firenze: il percorso della Notturna di San Giovanni 2023

Il percorso della Notturna di San Giovanni 2023 toccherà i principali monumenti di Firenze. Dopo la partenza da piazza Duomo i podisti si dirigeranno verso Santa Croce passando alle spalle della cattedrale e percorrendo via Ghibellina e via Verdi. L’itinerario continuerà su lungarno delle Grazie e lungarno della Zecca Vecchia, per poi attraversare Ponte San Niccolò e toccare via dei Bastoni. Da lì si continuerà nel rione di San Niccolò per imboccare i lungarni con il passaggio su Ponte Vecchio. Il percorso interesserà infine le vie del centro storico tra piazza Santa Maria Novella, Palazzo Strozzi e piazza della Repubblica. In conclusione l’arrivo davanti al Duomo. Da questo link è possibile scaricare il percorso in pdf.

La seconda corsa più antica d’Italia

La Notturna di San Giovanni è la seconda corsa più antica d’Italia. È possibile iscriversi online sul sito Endu e il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara a partire dalle 18.30 in Piazza San Giovanni, sul lato del Battistero. Il deposito borse si troverà invece alle spalle del Campanile di Giotto. Saranno circa 250 i volontari di Firenze Marathon che presidieranno il percorso della Notturna di San Giovanni e assisteranno i podisti prima, durante e dopo la gara. L’evento si svolge una settimana prima dei festeggiamenti del patrono di Firenze, San Giovanni Battista.