Il rischio di sospensione del campionato di Serie A per i positivi Covid

Non c’è pace per il mondo del pallone. Dalla questione dell’apertura degli stadi fino ai giocatori positivi al tampone anti-Covid, i club si sono trovati a fare i conti con le problematiche legate alla pandemia e ora c’è chi paventa il rischio di sospensione del campionato di Serie A per i contagi che aumentano nelle diverse squadre, ma il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora getta acqua sul fuoco.

A scatenare preoccupazione e dubbi, l’ennesima notizia di casi positivi sul campo, come in panchina: 14 tra giocatori e staff del Genoa hanno contratto il coronavirus secondo gli ultimi test molecolari effettuati. Tra loro ci sono anche Mattia Perin e Lasse Schone finiti in isolamento domiciliare nello scorso fine settimana.

Sospensione del campionato di Serie A per Covid?

Ma non è solo il Genoa a tremare. Tra le ipotesi per fronteggiare la situazione anche lo stop dell’intero campionato per 2 settimane o il blocco selettivo delle partite non facendo giocare i match che coinvolgono club con un numero consistente di positivi al coronavirus. Il ministro dello Sport Vicenzo Spadafora, interpellato dai giornalisti, non ha nascosto la sua preoccupazione per la situazione, ma riguardo a una possibile sospensione della Serie A e di uno stop al campionato ha risposto laconico: “Non credo che siamo ancora in queste condizioni“. Spadafora sentirà adesso il presidente della Serie A Paolo Dal Pino e quello della Figc Gabriele Gravina.

In arrivo altri tamponi per il “focolaio” del Genoa

Almeno per il momento sembra allontanarsi l’ipotesi della sospensione dell’intero calendario di Serie A, mentre è in bilico la prossima gara di campionato del Genoa contro il Torino, in programma sabato 3 ottobre allo stadio Ferraris. Ora scatterà un’altra tranche di test per i giocatori del Genoa risultati fino a questo momento negativi e sono previsti anche test per tutte le persone venute in contatto di recente con la squadra.