Stadio Padovani di Firenze: capienza fino a 18mila posti

Prima l’ampliamento per i tifosi del rugby, poi la possibilità di far crescere ancora di più la capienza in chiave calcistica: inizia a delinearsi la strategia per i lavori allo stadio Padovani di Firenze. I cantieri nell’impianto della palla ovale potranno infatti giocare un ruolo fondamentale nella partita del restyling del “fratello maggiore” che si trova dall’altro lato di viale Paoli. La possibilità è che da settembre 2025 lo stadio di rugby possa ospitare i match della Fiorentina.

La partita del trasloco viola

Partiamo dalle certezze. Il sindaco Dario Nardella, con un annuncio a sorpresa, ha comunicato che la Fiorentina nella stagione 2024-2025 potrà giocare al Franchi durante i lavori di ristrutturazione allo stadio di Firenze. La capienza sarà ridotta, da 43mila posti attuali ai 22mila del periodo dei primi interventi alla curva Fiesole e a parte della Maratona e della tribuna, ma pur sempre maggiore di quella prevista da altre opzioni, come il Castellani di Empoli. La questione di dove traslocheranno i viola quando saranno effettuati i lavori più impattanti è quindi spostata di un anno.

La soluzione indicata dal primo cittadino è ancora l’ampliamento della capienza dello stadio Padovani, in modo che i tifosi viola non debbano lasciare Firenze per seguire le partite della squadra.

Quando iniziano i lavori allo stadio Padovani di Firenze per ampliare la capienza

Intanto Palazzo Vecchio va avanti sui lavori per ampliare la capienza del Padovani che ospita le partite di serie A dell’Unione Rugby Firenze: secondo Nardella “sarà lo stadio di rugby più bello d’Italia”. Le offerte per gli interventi sono state presentate ieri, 30 gennaio 2024, e il Comune conta di far partire i cantieri a inizio aprile, per concluderli nei primi mesi dell’anno prossimo.

In arrivo, una nuova tribuna che porterà i posti coperti dagli attuali 2mila a 4mila, con la possibilità di un ulteriore incremento a 7mila grazie a una tribuna scoperta. E poi ci saranno nuovi spogliatoi, locali di servizio per l’attività sportiva, servizi igienici e punti di ristoro. Sarà la ditta che si aggiudicherà le opere a definire nel dettaglio il progetto esecutivo.

La Fiorentina allo stadio Padovani?

La possibilità di mettere a disposizione lo stadio Padovani per la serie A di calcio riguarderà la stagione successiva, 2025-2026, ha chiarito Nardella in conferenza stampa, “in questo caso si potrà portare la capienza fino a 18mila posti” grazie a tribune temporanee che si aggiungeranno a quelle già previste dai prossimi lavori all’impianto di rugby. Per questo ulteriore adeguamento in chiave calcistica serviranno 5 milioni di euro in più che Palazzo Vecchio conta di recuperare tramite sponsor e pubblicità sull’area di cantiere e anche tramite la “vendita” del naming del Padovani.