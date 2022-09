Tennis, Unicredit Firenze Open: c’è Berrettini al Palazzo Wanny

Pubblicità

Dopo 28 anni torna il grande tennis a Firenze con l’Unicredit Firenze Open, il torneo Atp 250 con un montepremi di 612mila dollari: la manifestazione si disputerà dal 10 al 16 ottobre 2022 al Palazzo Wanny e c’è grande attesa. Tanti i protagonisti e tutti di grande livello. Da Jannik Sinner, 21 anni e attuale numero 11 del ranking a Felix Auger-Aliassime, 22enne canadese. Ci sarà anche il finalista di Wimbledon nel 2021 Matteo Berrettini: ha confermato la sua presenza per accumulare punti in vista delle Atp Finals di Torino.

Unicredit Firenze Open 2022: un torneo ricchissimo di campioni del tennis

Non solo Sinner o Berrettini. L’Unicredit Firenze Open, il grande torneo di tennis che torna a Firenze, ospiterà anche altri big o astri nascenti di questo sport. Tra questi il carrarino Lorenzo Musetti che, a soli 20 anni, è già al numero 30. Spazio anche al danese Holger Rune, al francese Gael Monfils, allo statunitense Maxime Cressy, al georgiano Nikoloz Basilasvili, all’italiano Lorenzo Sonego.

Atp 250 Firenze 2022, come acquistare i biglietti (e i prezzi)

I biglietti per l’Unicredit Open Firenze 2022, al Palazzo Wanny, possono essere acquistati su TicketOne. Prima dell’avvio ufficiale ci sono le qualificazioni, l’8 e il 9 ottobre: in questo caso il prezzo è basso e con 12 euro si può assistere ai match. Per il giorno d’esordio si va dai 29,50 euro della sopraelevata ai 51,50 euro della tribuna. Le semifinali vanno dai 57 ai 122 euro, la finale da 88 a 167 euro. È possibile acquistare anche un carnet di 13 eventi per l’Unicredit Firenze Open: in questo caso la sopraelevata costa 370 euro, la tribuna 780 euro. Per tutti i tesserati Fit è previsto il 20% di sconto, sia sui biglietti singoli che sull’abbonamento.