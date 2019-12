Dopo Martin Luther King e Greta Thunberg, ora “tocca” a Liliana Segre comparire sui muri di Firenze con tanto di “S” di superman. Continuano le incursioni del collettivo di streetartist Lediesis che da inizio dicembre sta tappezzando i muri della città (negli spazi concessi dal Comune) con le immagini di personaggi simbolo nella lotta per i diritti, per il futuro del pianeta e per la memoria, all’interno di una campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie con il titolo “Il momento è adesso… mettici il cuore”.

Liliana Segre e il murales a Firenze firmato Lediesis

La nuova opera è spuntata in Borgo Albizi, strada del centro di Firenze battuta ogni giorno da migliaia di persone: l’immagine della senatrice a vita e testimone dell’Olocausto, bersaglio nelle ultime settimane di insulti e minacce, è legata proprio al tema della Shoah, sopra l’opera compare la scritta “+ memoria – odio”. L’obiettivo della campagna è spingere le persone comuni ad agire in prima persona, seguendo l’esempio di chi è impegnato per i diritti e per cambiare il mondo.

Una vera e propria caccia al tesoro all’insegna della street art: i “superhumans” firmati da Lediesis sono comparse in centro come alla periferia di Firenze e le prime 20 persone che immortalano le opere, mettendo sui social la foto con il tag #ilmomentoèadesso, riceveranno una cartolina digitale a edizione limitata dell’opera, mentre i Postini fiorentini spediranno la card all’indirizzo desiderato.

I banchini di solidarietà del Cuore si scioglie

Intanto queste installazioni sono arrivate nei supermercati Coop.fi per i banchini di solidarietà allestiti dai volontari delle sezioni soci Coop per raccogliere fondi in favore dei progetti della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Un pasto caldo per le persone che in Toscana vivono situazioni di disagio, il sostegno per chi nel rione Sanità di Napoli lavora contro la dispersione scolastica dei più giovani, l’assistenza sanitaria ai bambini di Aleppo martoriati dalla guerra, un aiuto per realizzare un laboratorio di sartoria in Mozambico dedicato alle donne in difficoltà: sono tanti i progetti seguiti dalla Fondazione che è possibile conoscere direttamente ai banchini o sul sito del Cuore si scioglie.

In collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie