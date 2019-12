Cosa donare ad amici e parenti? Regali di Natale che parlano di Firenze, perché comprati nei migliori negozi della città. Alzi la mano chi pensa che passeggiare per le vie della città nel periodo natalizio sia un’esperienza magica! I marciapiedi che riflettono le vetrine addobbate, le luminarie che decorano il cielo, i monumenti e gli edifici colorati con video mapping e proiezioni.

Presente la sensazione? Ebbene, fra qualche decennio, o anche prima, molta di questa atmosfera potrebbe essere andata perduta, schiacciata dalla concorrenza del sottocosto, della grande distribuzione e delle vendite online. A nessuno piace vivere in una città dormitorio, quindi perché non provare a fare qualche acquisto che sia “fiorentino”, prodotto sul nostro territorio e proposto dai commercianti del proprio quartiere? Ecco una serie di idee regalo da acquistare nei negozi fiorentini.

Regali golosi per Natale: i negozi di Firenze dove comprarli

Un bel cesto natalizio, pieno di leccornie e prodotti dell’eccellenza gastronomica toscana, è un’idea regalo classica sempre gradito da chi lo riceve. Magari, però, non proprio quello che abbiamo visto fino a qualche giorno prima in promozione al supermercato dietro casa, riempito di prodotti tutti uguali.

Un cesto natalizio gastronomico, oppure pieno di prodotti naturali per la cura della casa e della persona, lo potete far realizzare da Genuino.Zero, l’azienda fiorentina che mette in collegamento i produttori locali con i consumatori. Sul sito di Genuino.Zero c’è una specifica sezione (Natale Genuino) dove vengono proposti prodotti perfetti per un regalo (saponi, vino, salse, caffè), tutti di produttori locali. Potete scegliere se fare un ordine libero oppure composizioni regalo già confezionate e suddivise per fascia di prezzo. La consegna? Direttamente a casa vostra o presso i punti distribuzione di Genuino.Zero sparsi per Firenze.

In San Frediano, invece, si va per un regalo “dolce”. Da Dolce Emporio (Borgo San Frediano, 128r), storico negozio di dolciumi, si trovano cioccolato, vini, liquori, conserve e le famose “Nonne di San Frediano”, biscotti a base di olio extravergine di oliva. Gastronomia, ma anche pensierini per tutte le tasche presso l’Enoteca Alessi, in via delle Oche 27/r. Nello storico negozio dell’Alessi, una scelta infinita di delicatessen, anche in piccolo formato, per un regalo sfizioso alla portata di tutti: olio, biscotti, salse, condimenti al tartufo e piccoli oggetti per la tavola e la cucina.

Profumi, spezie, cosmetici: idee regalo made in Florence

Ancora con le idee classiche per i regali di Natale made in Firenze. In via dei Bardi 14 si accede a Palazzo Villoresi che ospita il laboratorio e la boutique di Lorenzo Villoresi, maestro profumiere. Come nelle rotte dei mercanti toscani nel Rinascimento, nell’universo dei profumi per la persona e per gli ambienti creati da Lorenzo Villoresi troverete fragranze uniche in cui i sapori e i colori della Toscana si fondono con suggestioni ed essenze tipicamente orientali. I prezzi? Assolutamente in linea (anche qualcosa meno) con quelli delle più famose marche di profumi internazionali.

Alla bottega Bizzarri, invece, troverete “lo speziale di una volta”: così si definiva nel 1919 il dottor Alessandro Bizzarri. Una bottega inimmaginabile per aromi e varietà di prodotti, erbe, spezie, estratti ed essenze, tinture e prodotti per cosmesi. Si trova in via della Condotta 32 a Firenze.

Cosa regalare a Natale? Bijoux e gioielli fiorentini

I gioielli Nomination hanno dalla loro diversi punti di forza: sono prodotti da un’azienda che crea e realizza i gioielli a Firenze, propone un’infinità di linee che vi permettono di comprare regali tenendo conto dei budget più diversi, hanno un delizioso punto vendita in pieno centro storico dove troverete uno staff accogliente e preparato anche per suggerirvi un po’ di idee. Il negozio si trova in Via Porta Rossa 21r, proprio a un passo dal Porcellino.

In borgo Pinti 33, invece, c’è Pesci che volano, monili e accessori fatti a mano realizzati attraverso l’antichissimo processo della fusione a cera persa, tecnica che fu prima degli etruschi e poi degli scultori del rinascimento fiorentino. Pesci che volano è una piccola bottega artigiana nata a Firenze per iniziativa di Elena Dosio nel 1997 e dove oggi quattro teste e quattro competenze collaborano a stretto contatto offrendo anche abbigliamento di pochi selezionatissimi marchi, capi realizzati in modo sartoriale intenzionalmente semplici e spesso coloratissimi, accessori all’uncinetto. Tutti pezzi unici con tessuti acquistati in metraggi ridotti, così da garantire una continua varietà anche alla clientela più assidua.

Libri da regalare per Natale, dove sceglierli a Firenze

Regalare libri è sempre un’idea vincente. Se tuttavia non siete sicuri dei gusti letterari di chi riceverà il vostro regalo, allora meglio affidarsi a un buono da spendere in negozio. Alla libreria Marabuk niente cartoncini stampati con l’importo, ma qualcosa di più sfizioso: un barattolo in vetro a mo’ di conserva buona, pieno di caramelle e contenente il buono con l’importo desiderato e senza scadenza. Il barattolo, se volete, potrete riempirlo anche con qualcos’altro. Marabuk si trova in via Maragliano 29e, a Firenze.

E i regali per bambini: il “re” dei negozi di giocattoli fiorentini

Bando ai regali che arrivano a casa col corriere (poi tutti da impacchettare), optiamo per le botteghe dei balocchi di Firenze, dove chiarirsi le idee sul dono perfetto insieme ai piccoli protagonisti. Fate un quindi salto da Dreoni Giocattoli prima degli acquisti insieme ai bambini (entrate da via Cavour 31-33 R e via Ginori 34-36 R) e poi, in missione acquisto, da soli. Tutto il mese di dicembre il negozio è animato con attività per bambini, laboratori e giochi, tutti a partecipazione gratuita.

All’interno del negozio, c’è anche Babbo Natale in persona a cui consegnare la propria letterina. Sarà poi compito dei genitori ritornare in negozio e prendere quello di cui i bambini si sono innamorati, confezionato rigorosamente alla maniera tradizionale: impacchettato con un foglio di carta regalo monogrammato, ripiegato con cura, su cui spicca un bel fiocchetto con i riccioli.