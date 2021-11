Stile rock da uomo: le regole per l’outfit perfetto

Quando andiamo in cerca di uno stile nell’abbigliamento maschile che sia in grado di trasmettere decisione e grande tenacia nella vita di tutti i giorni, è ovvio che il primo pensiero che attraversa la nostra mente è quello che rimanda allo stile rock. Con i suoi eccessi sofisticati e tanta grinta da vendere, un outfit di questo tipo sa sempre come trasformarci in supereroi urbani pieni di fiducia in se stessi e che puntano in alto.

Osare qui è la regola ma ci sono alcuni punti fermi che non possono mai mancare per fare in modo che un simile outfit sia sempre riconoscibile. Il riferimento è in primis agli anfibi, opzione mai banale ed estremamente versatile quando si tratta di calzature rock. Sanno interpretare qualsiasi situazione ma risultano particolarmente adatti a raccontare un mood che potrà essere sia frizzante che scapestrato oppure più orientato verso il casual.

I colori e i materiali ma anche le stampe sono aggressive

Per quanto riguarda gli abbinamenti con il resto dell’outfit, partiamo dal presupposto che il colore dominante dovrà essere il nero, con qualche dettaglio nei toni del rosso oppure – in maniera molto classica – in bianco. Il pantalone sarà in genere anch’esso scuro e il più delle volte completamente in pelle. Si potrà però optare anche per varianti più tradizionali in fatto di colori e materiali, a patto che il pantalone sia strappato o comunque dia l’impressione di essere molto ‘vissuto’.

Altri elementi chiave dello stile rock da uomo sono poi le borchie ma anche le stampe animalier mentre come materiale alternativo alla pelle troviamo il suede. Si deve sempre ricordare che il tema della trasgressione è centrale e ispira qualsiasi abbinamento di abiti, accessori e calzature. In questo senso viene lasciata molta libertà per personalizzare l’outfit a proprio piacimento in modo che racconti qualcosa di chi lo indossa.

Pantaloni, t-shirt e giacche: ogni dettaglio racconta agli altri chi siamo

I pantaloni saranno il più delle volte molto stretti, nel rispetto dello stile delle grandi star della musica rock attive nel passato. A coprire il tutto si potranno indossare cappotti lunghi fin sotto il ginocchio, anche qui in pelle oppure più impattanti ad esempio con stampe animalier.

Così come non potranno mancare le giacche corte, piene di borchie e spille, anch’esse rigorosamente in pelle. Sopra i pantaloni via libera, in puro stile Ramones, alle t-shirt total white o total black facendo attenzione a che queste non risultino mai troppo larghe (meglio optare ancora una volta per abiti aderenti, magari con loghi oppure grafiche divertenti e accattivanti).

Se optate per una giacca di jeans, allora sarà meglio puntare a un paio di sneakers anziché sugli anfibi uomo che invece ‘chiamano’ la pelle. Immancabili infine gli occhiali da sole, rigorosamente neri e in stile aviatore, da tenere finché non tramonta il sole (e, magari, anche dopo).