Cosa fare questo weekend a Firenze (gli eventi del 29 e 30 agosto)

Agosto sta finendo, l’estate se ne va, verrebbe da dire parafrasando una celebre canzone. Ma anche in questo ultimo weekend del mese, gli eventi a Firenze non mancano: ecco la guida al meglio dell’offerta fiorentina per il weekend del 29 e 30 agosto, tra festival di letteratura, musica sinfonica, concerti sotto le stelle, cinema all’aperto e sagre.

Città dei lettori, le ultime due giornate di Festival (29 e 30 agosto)

Ultime due giornate per il Festival La città dei lettori, che porta a Firenze il meglio dell’editoria per grandi e piccini. E se i grandi avranno la possibilità di ascoltare le parole Corrado Augias e del maestro Nicola Piovani, le riflessioni sulla figura di Woody Allen nell’anno in cui è stata pubblicata l’autobiografia del celebre regista e attore, i più piccoli potranno fare una full immersion nelle storie di Gianni Rodari, nei racconti di Teresa Porcella oltre a scoprire qualcosa in più della vita di Maria Montessori nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dalla nascita.

Concerti e danza: gli eventi del weekend a Firenze (29 e 30 agosto)

Ancora due serate di musica al Parco dell’Anconella, nella zona di Firenze sud, per la rassegna Radici in festa che per l’estate 2020 (l’evento rientra nel programma dell’Estate Fiorentina) ha visto sul palcoscenico quaranta musicisti esibirsi gratis per il pubblico dell’Anconella Garden. Le ultime due serate – il 29 e il 30 agosto – vedono esibirsi Massimo Giuntini E Silvio Trotta, Claudia Bombardella, Andrea Andrillo, Giacomo Deiana, Femina Ridens, Silvia Conti & Bob Mangione, Gianfilippo Boni, Ultimarata & Lele Fontana, Synthagma Project, Giorgia Del Mese, Alex Savelli & @Nostress.

Torna anche il Florence dance festival, appuntamento dell’estate a Firenze che dopo essere stato rimandato a causa dell’emergenza Covid19 ha trovato la sua collocazione nel periodo dal 30 agosto al 16 settembre 2020. Il primo appuntamento del Festival, domenica 30 agosto alle 20:30 è quello con Florence dance platform 2020, uno spazio dedicato ai gruppi emergenti che competeranno tra loro sul palco del Cinema/Teatro della Compagnia.

Un doppio concerto gratis al Teatro del Maggio di Firenze dedicato alle vittime del Covid (30 e 31 agosto)

Un doppio concerto per ricordare le vittime della pandemia e rendere omaggio a tutto il personale sanitario della Regione Toscana assegnato ai reparti Covid19: il Teatro del Maggio dà appuntamento il 30 e 31 agosto alle 21 nella Cavea per la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Zubin Mehta. Sul palcoscenico insieme all’Orchestra e al Coro del Maggio, alcune star della lirica del calibro di Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e Ferruccio Furlanetto. I sanitari saranno coinvolti direttamente dalle loro strutture mentre i familiari potranno prenotare i posti a loro destinati gratuitamente chiamando il numero 055 2001278 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18) del Servizio Cortesia oppure, se possono, recandosi direttamente presso la biglietteria del Teatro. I posti non assegnati gratuitamente sono messi in vendita al costo di 200 euro per il primo settore e 50 euro per il secondo settore. Gli under 30 possessori di Maggio Card entrano al prezzo di 15 euro. il primo dei due concerti è dedicato anche al ricordo di Mariangela Gabriele, collaboratrice del Teatro del Maggio da dieci anni, venuta a mancare prematuramente sabato 22 agosto all’età di 38 anni, a causa di una veloce e inesorabile patologia oncologica.

La sagra del fritto misto a Pozzolatico

Prenotazione obbligatoria per la settima sagra del fritto misto, organizzata nell’area eventi del circolo di Pozzolatico, alle porte di Firenze, dall’associazione Centro Storico Lebowski fino al 30 agosto 2020. Piatti gustosi e musica di sottofondo in compagnia della Lebowski Crew, con il ricavato che andrà a sostenere le altre attività della Cooperativa Sportiva Lebowski, tra cui la Scuola Calcio Francesco “Bollo” Orlando, in San Frediano. Per partecipare bisogna prenotarsi obbligatoriamente sul sito oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 350 0349144 indicando nome e cognome della prenotazione, numero di persone e scelta e orario di arrivo (sabato 29 e domenica 30 aperti la sagra è aperta sia a pranzo che a cena).

Festival del quartetto: a Firenze i virtuosi degli archi

Due concerti serali al Teatro Goldoni (ingresso gratuito prenotando il posto alla mail relazioniesterne@scuolamusica.fiesole.fi.it) che alle 21:30 ospiterà delle formazioni di virtuosi degli archi nell’ambito del Festival del quartetto, promosso dalla Scuola di Musica di Fiesole. Domenica 30 agosto si alternano sul palco il Quatuor Métamorphoses, che si è costituito presso il Conservatorio di Parigi nel 2016 e si esibirà nel Quartetto in sol minore di Claude Debussy, a seguire il Chaos String Quartet che si misurerà con la contemporaneità di Pluriel (1991) e del compositore polacco Roman Haubenstock-Ramati. Infine il Quartetto César Franck, composto da giovani e talentuosi strumentisti italiani, che esegue in chiusura il corposo ed impegnativo Quartetto in fa maggiore op. 73 di Dmitrij Šostakóvič.

La tradizionale Antica fiera di Lastra

Ultimi due giorni anche per la tradizionale Antica Fiera di Lastra, a Lastra a Signa, alle porte di Firenze, che prosegue fino al 30 agosto 2020. La rassegna, giunta alla 239esima edizione, prevede la Fiera del Bestiame, le mostre all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio, i mercatini, lo street food e tanta musica oltre alla mostra sui cimeli carusiani e un’area riservata ai giochi e ai divertimenti medievali. Il programma musicale prevede il concerto dei solisti dell’Accademia del Maggio Musicale (il 29 agosto alle 21.15) e il concerto di Desaritmia (il 29 agosto alle 22). Per il pubblico dei più piccini è previsto The Wam Game – il Gioco di Mozart il 30 agosto alle 21, oltre alle fiabe jazz e agli spettacoli di clownerie, mentre è destinato alle orecchie dei più grandi il tributo a Mia Martini (alle 20.30) e la Smile Band (alle 18).