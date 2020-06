Anconella Garden 2020: gli eventi dell’estate nel parco di Firenze sud

L’estate 2020 al parco dell’Anconella riparte dagli eventi del suo “garden”. Immerso nel cuore verde di Firenze sud “Anconella garden” è lo spazio dell’Estate Fiorentina che dal 18 giugno e fino al mese di settembre, anima il parco nel rispetto delle norme anticontagio. Il locale all’aperto, tra i primi a spalancare i battenti dopo il lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus, proporrà una programmazione a base di musica, teatro e arte, tutti rigorosamente gratis.

Parco dell’Anconella: la programmazione (gratis) per l’estate 2020 e il ristorante

Sul piccolo palcoscenico allestito sotto gli alberi del parco dell’Anconella prenderà vita il programma di eventi a ingresso libero a cura di Diramazioni festival, che promette intrattenimento musicale, performance live e incursioni di teatro, poesia e pittura, a partire da domenica 21 giugno, data simbolica che decreta l’inizio ufficiale dell’estate. Il solstizio sarà festeggiato con una lunga giornata di festa dedicata a musica, arte e yoga all’aperto. Dalle 10 del mattino fino alle 20 sarà allestita una mostra di quadri sulla cancellata che corre lungo l’Arno mentre il parco si animerà di perfomance live.

Il locale all’aperto promette intrattenimento (e distanziamento) ma anche una cucina fusion che mescola sapori proveniente dall’oriente al gusto di casa nostra. Nel menù infatti c’è il Karaage, gustoso streetfood giapponese a base di pollo – il panin cu u’ purp – panino col polpo fritto di ispirazione partenopea – fino ai tacos messicani. Ma non è tutto, rimangono nel menù i grandi classici dello scorso anno: pizza, calzoni, covaccini e un fingerfood studiato su misura per chi alla cena preferisce un aperitivo gustoso.

Parco dell’Anconella, come arrivare a Firenze sud

Per raggiungere il polmone verde (il più grande del quartiere e il secondo parco pubblico di Firenze per estensione dopo le Cascine) e più precisamente l’Anconella Garden basta cercare l’ingresso di via Villamagna 39d, facile da raggiungere e ben visibile sia per chi proviene da Varlungo sia per chi arriva dal centro e dall’altra parte della città.

Anconella Garden, il programma e gli orari

Lo spazio estivo è aperto tutti i giorni dalle 16 fino a tarda sera. I primi tre giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, sanno dedicati a yoga, arte e letteratura, mentre dal giovedì alla domenica sul palco si alterneranno vari artisti della scena fiorentina e nazionale, in performance live previste tra le 19.30 e le 22.30. Il programma a cura di Diramazioni Festival è consultabile sulla pagina Facebook dell’Anconella Garden.