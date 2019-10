Diventare artigiani, imparare l’arte, scoprire il cielo, andare a spasso per le vie del centro con una caccia al tesoro. Cerchi eventi o idee su cosa fare a Firenze con i bambini nel weekend del 12 e 13 ottobre? Ecco i consigli di Firenze Formato Famiglia, dieci idee per famiglie con bambini su come trascorrere il fine settimana.

Gli eventi per bambini in programma a Firenze il 12 e 13 ottobre

La prima, grande dritta del weekend consiste nel consigliarvi di non perdere la Giornata delle famiglie al Museo con iniziative, visite, laboratori e attività nei tanti musei di Firenze che hanno deciso di aderire alla 6 edizione di [email protected], famiglie al museo. Ma non solo, ci sono tante altre attività all’aria aperta a Firenze e dintorni per godersi in famiglia questo fine settimana di metà ottobre.

Creative Factory

Sabato 12 ottobre in piazza dei Ciompi dalle 9:30 del mattino

Il progetto, a cura dell’Associazione Heyart, è un self made market allestito in piazza dei Ciompi nel quartiere di S. Ambrogio di Firenze. Tra i tanti banchi che espongono artigianato, gli adulti potranno passeggiare a caccia di occasioni. Ma, oltre al market, l’evento offre anche un ricco programma di laboratori per grandi e piccini. Sabato 12, alle ore 11:00, Draw therapy per bambini a cura di Missis Papazissis, Carlotta Maiello, Alberto Miliotti e Alberto D.V. Piscicelli, un collettivo di illustratori pronti a “giocare” con l’arte del disegno. Sia sabato sia domenica, alle 15:30, Rock ’n roll! Workshop di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo, a cura di Laura Pulci: una batteria, un tamburo o un flauto di Pan da realizzare con il materiale di riciclo per costruire, senza troppa fatica, un’orchestra.

Laboratorio di costruzione della carta all’Atelier degli artigianelli

Sabato 12 ottobre

L’Atelier degli Artigianelli si apre alle famiglie con laboratori di fabbricazione della carta fatta a mano presso la Piccola Cartiera degli Artigianelli. Sabato 12 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, mentre i bambini realizzeranno un foglio di carta con gli stessi metodi antichi e artigianali utilizzati dai mastri cartai, i genitori saranno inoltre impegnati a costruire una cartellina per conservare i preziosi fogli realizzati dai bambini. Attività consigliata per bambini. Per info: 055 0124551, [email protected]

Gioco-tour a spasso per il centro storico di Firenze

Sabato 12 e domenica 13 ottobre

Due appuntamenti giocosi dedicate all’arte e alla scoperta della città di Firenze con i più piccoli insieme a Francesca Luchini, guida turistica professionista. Sabato 12 ottobre, alle ore 11.00, si parte dal Duomo di Firenze per una passeggiata nel centro storico a caccia di tutti i volti nascosti nei monumenti della città. I bambini avranno una mappa con le coordinate per riuscire a scoprire questi volti e conoscere la loro storia. Età consigliata per i bambini: dai 5-10 anni. Domenica 13, invece, l’appuntamento è alle 14:30 al mercato storico del porcellino per poi dirigersi in piazza della Signoria per una vera e propria indagine a cielo aperto, seguendo un puffo investigatore sulle tracce di un animale misterioso. Tutte le informazioni.

Cosa fare a Firenze con i bambini il 12 e 13 ottobre

Impara l’Arte, visita laboratorio

Sabato 12 ottobre

8Nell’ambito del progetto “Tutti insieme per il bene comune”, promosso e curato dall’Associazione Progetto Arcobaleno onlus e finanziato dalla Fondazione Carlo Marchi, ripartono gli incontri dedicati ai bambini dagli 8 ai 12 anni. L’appuntamento del 12 ottobre è con “IMPARA L’ARTE…Visita con laboratorio in collaborazione con il Liceo artistico statale di Porta Romana”. In questo laboratorio, condotto da Silvia Vanni, è prevista una visita al Liceo artistico statale di Porta Romana e un laboratorio per costruire un quaderno con le proprie mani e decorarne la copertina con la tecnica dello stencil. La partecipazione è gratuita, è necessaria soltanto l’iscrizione che potrà essere effettuata online al seguente link: https://forms.gle/MbLjfERe1DPBTwo67, o utilizzando i seguenti contatti: SEGRETERIA Anna Scherillo Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 Telefono: 055280052 Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 Telefono 3333370662 Mail: [email protected]

“Pomeriggi eccezionali in biblitoteca per Bambine Ribelli e Bambini Unici “

Sabato 12 ottobre, Biblioteca comunale Pietro Thouar

Alla Biblioteca Comunale Pietro Thouar di Firenze, alle ore 16:00, lettura e reinterpretazione di alcune delle più interessanti biografie presenti in quattro libri: Storie della buonanotte per bambine ribelli 1 e 2, Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici e 101 film per ragazze e ragazzi eccezionali. Le operatrici, attraverso attività grafiche e teatrali, guideranno i partecipanti alla scoperta delle vite eccezionali di donne e uomini che con coraggio, creatività, curiosità e cultura hanno lasciato un segno importante nella storia dell’umanità. Evento consigliato per bambini e bambine da 5 a 11 anni. Evento gratuito, per prenotazioni telefonare al 338 3888057 o scrivere ad [email protected]

Dai musei alle botteghe artigiane, gli eventi per bambini a Firenze del 12 e 13 ottobre

Il cielo di Ottobre, ogni mese un cielo diverso da scoprire

Domenica 13 ottobre, Planetario di Firenze

Alla Fondazione scienza e tecnica e planetario di Firenze planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) alle ore 12.00. Un percorso narrativo che prende le mosse dal mito, per arrivare alle ultime notizie che giungono dagli osservatori di tutto il mondo.

Per chi partecipa all’attività in Planetario sarà possibile assistere alla avvincente Lezione di legalità con i Carabinieri. Attività gratuita di indagine scientifica, con il coinvolgimento del pubblico. Per Info e prenotazioni : 0552343723, [email protected].

A tutta scienza al Museo Galileo

Domenica 13 ottobre, Museo Galileo

Con l’espressione A Tutta Scienza si indicano gli appuntamenti-laboratorio curati dal Museo Galileo e adatti ai bambini dai sette anni in su. Lo spettacolo della scienza è l’attività in programma domenica 13 alle 15.00 e punta a far rivivere a i bambini l’atmosfera degli esperimenti scientifici nei salotti settecenteschi. Per prenotazioni: 055 265311 – [email protected]. Costo: 3 euro + biblietto di ingresso al museo.

Firenze con i bambini il 12 e 13 ottobre, dieci idee su cosa fare

Animal day

Domenica 13 ottobre, Giardino dell’Orticultura

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 tantissime attività per tutta la famiglia dedicate agli animali domestici. La giornata di domenica al giardino dell’Orticultura si aprirà con la sfilata a sei zampe. Prosegue poi nel pomeriggio con gli approfondimenti su temi come il rapporto animali-uomo-ambiente, l’avifauna tra verde urbano e architettura e il rispetto degli animali esotici in città.

20 saranno le associazioni che animeranno per l’intera giornata il giardino dell’Orticoltura con dibattiti e approfondimenti presso il Tepidarium Roster.

Mattoncini al Castello

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, Castello dell’Imperatore di Prato

Al Castello dell’Imperatore tornano i Mattoncini Lego in occasione delle giornate [email protected] 2019 le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, sono dedicate alla creatività e all’estro dei ‘piccoli costruttori’. Promosso da Chora e CoopCulture, sabato 12 ottobre: 4 diverse sessioni di gioco, una ogni ora a partire dalle 15:00. Domenica 13 ottobre: ben 6 sessioni a partire dalle 10 (poi alle 11 e alle 12 e dopo la pausa alle 15, alle 16 e alle 17). Per ogni sessione di gioco, composta da un bambino e un adulto, il numero massimo di partecipanti è 60.

È quindi necessario prenotarsi, a partire da giovedì 10 ottobre (in orario 10/16) al numero 0574/38207 o direttamente il giorno dell’evento se ci sono posti ancora disponibili. L’area gioco è a cura del negozio Mattoncini di Prato, specializzato in costruzioni Lego®. L’ingresso alla manifestazione ha un costo di 5 euro per una sessione di gioco. Sconto del 20% per i soci Unicoop Firenze e per i tesserati Gispi. Con il biglietto della manifestazione si potrà usufruire di agevolazioni sull’ingresso ai musei della rete PratoMusei (Palazzo Pretorio).

