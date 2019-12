Regali, parenti, amici fino all’immancabile appuntamento con pranzi e cene. E per finire al meglio la giornata? La sera di Natale, nei locali di Firenze ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla techno al rock, dal jazz allo ska, dalla discoteca ai concerti, ecco qualche suggerimento per chi, anche il 25 dicembre, non vuole rinunciare a scendere in pista.

Cosa fare per Natale a Firenze, le serate nei locali

Elrow al Tuscany Hall

Il party più stravagante del momento fa ritorno a Firenze e lo fa per le feste. Il 25 dicembre dalle dalle ore 21 al Tuscany Hall (ex Obihall) è la volta di Nowmads — New World, il nuovo fantastico del team di Elrow, un mondo fantastico tra enormi fenici, piramidi, draghi volanti, natura fluorescente e molto altro. Con Piero Pirupa, George Privatti, Mario Biani, Draft e Matteo Saracino.

Al Tenax nessuno è perfetto: serata speciale Nobody’s Perfect

Natale e Xmas Party al Tenax con lo speciale Nobody’s Perfect, una tra le serate più conosciute del panorama fiorentino dedicata alla musica techno house. Per l’occasione ospiterà i dj Alex Neri, Philipp, Cole Fanpage e Matteo Zarcone aka Zee. Entrata in lista dalle ore 22.30 ed intero dalle ore 1.00, ingresso vietato ai minori.

Dalla discoteca ai concerti dal vivo, il Natale a Firenze

Il New York Ska-Jazz Ensemble alla Flog

Musica jazz all’Auditorium Flog, in via Michele Mercati 24b. La sera del 25 dicembre arriva il New York Ska-Jazz Ensemble nel suo Christmas Tour. Un gruppo che trova nell’esibizione dal vivo lo spazio perfetto per mostrare le proprie potenzialità di musicisti e intrattenitori. I componenti provengono da band come Toasters, Scofflaws e Skatalites, complessi che hanno sempre messo una grande tecnica al servizio della passione per la musica e il live show. Con un sound che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, il New York Ska-Jazz Ensemble è la colonna sonora ideale per una calorosa serata di festa da trascorrere in compagnia. Special guests: Ivanoska (live) e Folie a Deux XMAS DJ SET. Apertura ore 21.15, inizio concerto ore 22.00.

Il “Discopanettone” nel menù del Combo

“Natale con i tuoi, ma poi vieni da noi”: torna al Combo Social Club, di via Mannelli, il Discopanettone, l’evento di Natale all’insegna della dance anni ’90 presentato da Rocco e Luciano De Laurentis in collaborazione con Monkey Show. Ospiti della serata dalle 22.30 gli euroTUNZ, a seguire Lucio & Michaelum dj set.

Dove andare a ballare la sera di Natale a Firenze

Il mercoledì dello Yab è Unyversal (anche a Natale)

Il mercoledì dello Yab continua anche per la notte di Natale con Unyversal. Dj set dalle ore 23.30 e ingresso omaggio uomo/donna in lista fino alle 00.30.

Party di Natale allo Space Club

Appuntamento con SpaceJam allo Space Club, in via Palazzuolo 37. Wednesday Night Party natalizio con musica per tutti i gusti. DJ Set Nic Messeri e Simone Guidi per la serata che inizierà dalle ore 23.30.

Babylon XMas

XMas Party al Babylon Club, via dei Pandolfini 23r, con dj E Seminario e dj Kennys S per ballare a ritmo Latino, Hip Hop, Reggaeton e Commerciale. Inizio ore 23.30.

Concerti o discoteca, il programma di Natale nei locali di Firenze

Firenze in console al Club 21

Futura e Fellas Afamilyaffair al Club21 per festeggiare insieme la sera di Natale. Per questa occasione speciale alla consolle i dj della scena fiorentina, Rufus, il duo Minimono composto da Ennio Colaci e Fabio Della Torre. Ad aprire le danze Lapo e Lorenzo in arte LOLA SOUND dalle ore 23:45. Club Twenty One è in via Cimatori, 13r.

Natale rock ‘n’ roll al Nof

Natale dal sapore rock al Nof in Borgo San Frediano. Doppio concerto in programma la sera del 25 dicembre: aprono i Last Minute Dirty Band, a seguire The Partners in Crime. Ingresso libero e porte aperte dalle 21.