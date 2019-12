C’è chi si concederà solo 2 o 3 giorni, chi un weekend libero, altri fortunati si godranno invece una settimana di stacco: ma cosa vedere e cosa fare a Firenze durante le vacanze di Natale, nel periodo di passaggio tra il 2019 e il 2020? Gli immancabili musei (non ci sono solo quelli affollati dai turisti) e gli eventi tradizionali, lo shopping e le proposte per i bambini, gli eventi gratis e quelli a pagamento: ecco la nostra guida per le feste, da Natale fino all’Epifania, passando per Capodanno.

F-light e luminarie

Per immergersi nell’atmosfera natalizia fino al 6 gennaio 2020 le strade di Firenze sono colorate da proiezioni, videomapping, light show e tante luminarie da vedere, in centro e in periferia. F-light è il festival fiorentino delle luci che anima monumenti famosi come Ponte Vecchio, Palazzo Medici Riccardi e lo Spedale degli Innocenti, oltre a proporre 3 alberi di Natale d’artista in altrettante piazze. E poi ci sono le suggestive cascate di lucine, tutte a prova di selfie.

Per saperne di più:

Mercatini di Natale (anche dopo il 25 dicembre)

Il più famoso è quello “tedesco” in piazza Santa Croce, ma si ferma pochi giorni prima di Natale, altri mercatini invece continuano per tutto il periodo delle feste: succede ad esempio a Novoli, alla periferia di Firenze, dove il Christmas market nella piazza del centro commerciale San Donato va avanti fino al 6 gennaio 2020 con 30 espositori e tante idee sfiziose per lo shopping. Vicino (piazza Ugo di Toscana) è attiva inoltre una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Fuori città continua fino all’Epifania il programma di eventi per “Empoli città del Natale” e, più lontano, per “Arezzo città del Natale”, che prevedono proiezioni, iniziative per bambini, luci e presepi.

qui i dettagli sui migliori eventi natalizi in Toscana

I presepi da vedere a Firenze e dintorni

Un classico del Natale. Tante natività artigianali che lasciano a bocca aperta grandi e piccoli. In piazza Duomo ha preso posto l’ormai tradizionale capannuccia con personaggi in terracotta a grandezza naturale (che il 6 gennaio per la Cavalcata dei Magi si trasformano in un presepe vivente), ma ci sono anche mostre di presepi e creazioni meccanizzate.

Qui i presepi più belli da visitare a Firenze

Cosa fare a Firenze per le feste di Natale? Pattinare sul ghiaccio

A Natale, a Capodanno, ma anche dopo l’Epifania: tra le cose da fare a Firenze durante l’inverno figura la “variante on ice”. Fino a febbraio in città sono attive 3 piste di pattinaggio sul ghiaccio. La novità è il tracciato ghiacciato più lungo d’Europa (300 metri intorno alla vasca dei giardini della Fortezza da Basso), la conferma è rappresentata invece dal Firenze Winter Park con due piste coperte vicino al Tuscany Hall. Altro debutto a Novoli con la pista in piazza Ugo di Toscana.

Gli approfondimenti:

Cosa vedere: musei di Firenze a Natale e Capodanno (anche gratis)

L’arte non va in vacanza. Nel periodo natalizio i musei fiorentini fanno gli straordinari, Palazzo Vecchio ad esempio è sempre aperto fino alle 23.00, eccezion fatta per alcuni giorni di festa. Se i grandi poli museali statali come Uffizi e Galleria dell’Accademia sono chiusi per Natale e a Capodanno, altre realtà rimangono accessibili anche nei giorni rossi.

Ecco qualche link utile:

Le mostre da vedere a Firenze nelle vacanze di Natale 2019

Cosa fare a Firenze quando piove? Una buona idea è rifugiarsi in una bella mostra d’arte. Il polo espositivo più importante della città, Palazzo Strozzi, non va mai in ferie ed è aperto con la sua mostra su Natalia Goncharova, esponente dell’avanguardia russa, tutti i giorni, anche il 25 e 26 dicembre, il 1° e 6 gennaio dalle 10.00 alle 20.00 e il giovedì con orario prolungato fino alle 23.00.

Sul colle panoramico che guarda Firenze, Villa Bardini ospita 2 mostre: “Enigma Pinocchio”, dedicata ai misteri legati al burattino più famoso al mondo, e “Corpo a corpo”, un omaggio alla tradizione classica con lo sguardo contemporaneo di 35 artisti internazionali. E ci sono anche 3 date di ingresso gratuito: il 26 dicembre, il 5 e il 6 gennaio.

In Santo Stefano al Ponte invece la mostra multimediale “Inside Magritte” permette di immergersi nelle atmosfere surrealiste del famoso artista. E per una gita fuori porta ci sono due interessanti mostre a Pisa e Livorno raggiungibili da Firenze anche in treno e con i mezzi pubblici.

Ecco gli approfondimenti

E per i bambini?

Tra le mostre in corso a Firenze durante le vacanze natalizie ce n’è anche una dedicata ai bambini, con i dinosauri che “invadono” Novoli, quartiere alla periferia della città. “Dinosaur invasion” (qui dettagli, prezzi e orari) presenta una 30ina di riproduzioni a grandezza naturale in 17 isole scenografiche che ricostruiscono l’habitat di questi imponenti animali. Fino al 12 gennaio.

Eventi tradizionali a Firenze tra fine dicembre 2019 e gennaio 2020

Sul fronte delle tradizioni popolari fiorentine segnaliamo il 19 dicembre 2019 la festa degli omaggi con un corteo storico in costume che si svolge nel pomeriggio per le vie del centro. La cosa più famosa da vedere a Firenze durante le feste è la Cavalcata dei Magi del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando un grandioso corteo storico composto da 700 figuranti, guidati dai 3 Re Magi, partiranno da piazza Pitti alle 14.00 per arrivare in piazza Duomo un’ora dopo. Qui ci sarà la consegna dei doni al presepe vivente.

Aspettando i saldi a Firenze

Passato il Natale, sugli scaffali iniziano a fare capolino i cartellini scontati: l’inizio dei saldi invernali in Toscana è previsto due giorni prima dell’Epifania, in tempo per il passaggio della Befana, ma probabilmente già nei giorni precedenti alle svendite ci saranno già le prime promozioni.