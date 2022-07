Pizzeria al fresco vicino Firenze: guida ai ristoranti all’aperto

Una pizzeria al fresco nei dintorni di Firenze, perfetta per passare una serata all’aperto, meglio se sulle ventilate colline che guardano la città. È il desiderio di tanti, in questa estate rovente: non accendere i fornelli di casa, per non rendere l’appartamento più caldo di quanto lo sia già, ma allo stesso tempo non rinunciare alla rotonda pietanza simbolo della cucina italiana, che in fin dei conti permette di mangiare fuori senza impattare troppo sul portafoglio. Abbiamo fatto un giro intorno al Cupolone, più vicino al centro o in campagna, a caccia di pizzerie con terrazze all’aperto, giardini e soprattutto con un po’ di ventilazione per ghiacciare i bollenti spiriti. Ecco quello che abbiamo trovato. E se avete altri consigli per frescheggiare, scriveteci ([email protected]).

A due passi del centro di Firenze: i locali sul lungarno

Se proprio non avete una macchina che vi porti lontano, per trovare una pizzeria al fresco (o almeno in una zona più arieggiata dell’afoso centro cittadino) dovete dirigervi verso il lungarno. Il fiume regala sempre una leggera brezza. Certo non è Vallombrosa, ma è pur sempre una buona alternativa per prendere una boccata d’ossigeno. La prima tappa è sul lungarno del Tempio nella zona dei chioschi di street food che fanno capo alla Toraia. Tra i baracchini c’è anche quello del Pizzaiuolo, in trasferta dal locale di via dei Macci, che qui propone una selezione open air del suo menu. Si va dalla classica marinara alla pizza fritta.

Risalendo l’Arno verso Firenze sud, su via di Varlungo, vicino al ponte omonimo, si trova l’Orto del Cigno: la pizzeria, collegata al vicino ristorante, è dotata di un piacevole spazio all’aperto. Tra le proposte i pizzoni, la versione maxi della classica pizza da farcire con più gusti, già divisa in spicchi per mangiarla insieme agli amici. Per un pranzo in città, invece, qui vi consigliamo i locali di Firenze con “giardino segreto”.

Pizzerie sulle colline fiorentine: al fresco nelle campagne di Scandicci

Per sfuggire alla canicola, il trucco è salire, seppur di poco. Le colline intorno a Firenze offrono qualche pizzeria al fresco dove godere di una “gustosa” vista sulla città: succede ad esempio sui colli di Scandicci. Il ristorante Poggio Il Masseto, poco distante da Mosciano, ha una bella terrazza panoramica da cui ammirare alla sera il luccichio della piana e assaporare pizze cotte a legna, oltre che specialità toscane. A poca distanza, la casa del popolo “5 martiri” di San Martino alla Palma gestisce un ristorante-pizzeria, che durante la bella stagione può contare su una terrazza ricavata sul tetto dell’edificio e affacciata sulla pieve della frazione. Se non fosse un circolo potremmo parlare senza ombra di dubbio di roof-top. I tavoli all’aperto non sono così tanti, quindi il consiglio è di prenotare per tempo.

Spostandosi sulle colline di Giogoli, a metà strada tra Firenze e Scandicci lungo la via Volterrana, troviamo la Bella Ciao: i locali al chiuso sono piuttosto minuti, ma il pezzo forte è senza dubbio la grande terrazza, dove mangiare una pizza al fresco, pure nelle serate più afose. E se proprio volete esagerare, questa trattoria è famosa per le specialità a base di trippa e lampredotto. Pietanze poco estive, senza dubbio, ma visto la brezza che tira da queste parti potete fare uno strappo alla regola.

Una pizza al fresco di Monte Morello

Se proprio le colline vi sembrano troppo basse per scappare dalla cappa di caldo di Firenze, per una pizzeria al fresco potete andare più “in quota”, puntando su Monte Morello. Salendo dal versante di Sesto Fiorentino, circa tre chilometri dopo Colonnata, ci si imbatte nella Bottega di Morello (proprio accanto alla botteghina omonima), un ristorante che oltre ai piatti tipici toscani sul menu offre una buona scelta di pizze, da assaporare nella terrazza o tra gli ulivi del vicino giardino. Consigliatissima la prenotazione, per trovare un tavolo all’aperto. Pochi i posti auto lungo strada provinciale, quindi suggeriamo di non presentarsi troppo tardi.

Proseguendo verso la “vetta”, nel punto più alto a 590 metri di altezza, il Caravanserraglio di Monte Morello ha un ampio spazio sotto le stelle, dove godere contemporaneamente del fresco dei boschi e della vista sul tramonto che tinge di rosso la piana a ovest di Firenze. Il lato negativo è che, essendo sulla sommità, è collocato proprio sotto i ripetitori televisivi, ma basta volgere lo sguardo dall’altra parte per cambiare completamente panorama.

Pizzeria al fresco vicino Firenze: i parchi

Una soluzione alternativa è restare “in piano” e affidarsi ai polmoni verdi che di sera restituiscono un piacevole frescolino. Il chiringuito dei Renai, a Signa, è uno degli spazi estivi più gettonati (e affollati) durante la bella stagione, proprio perché immerso nel parco e in un clima piuttosto arieggiato. Oltre a tapas e hamburger propone la pizza. A pochi passi, fino al 7 agosto 2022, si svolge la festa della birra.

Atmosfera più distesa e rilassata, dall’altra parte dell’Arno. Il parco fluviale di Lastra a Signa – a una ventina di minuti da Firenze – permette di mangiare una pizza al fresco, sui tavolini che circondano la locanda. Anche dopo le giornate da bollino rosso, in questa zona verde soffia un piacevole venticello. E allora potrete chiudere in bellezza la cena, concedendovi un dessert, con dolci fatti in casa.

Concludiamo questa nostra “caccia” alla pizzeria perfetta per cenare al fresco, arrivando dall’altra parte di Firenze. Affacciato sul parco mediceo di Pratolino (nel comune di Vaglia), il ristorante Zocchi propone succulenti piatti della tradizione toscana e pizze cotte nel forno a legna. Per accomodarsi nella terrazza esterna, che dà proprio sul verde del parco, bisogna però prenotare con un discreto anticipo.