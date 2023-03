Le 7 mostre da non perdere a Firenze (aprile 2023)

- Pubblicità -

Con la primavera, fioriscono anche i progetti espositivi e le grandi mostre da vedere nel mese di aprile 2023 a Firenze: dalle “stelle2 dell’arte internazionale a Palazzo Strozzi, alle celebri firme del Novecento italiano a Palazzo Vecchio, dal maestro del Barocco Luca Giordano fino ai pittori e ai fotografi più contemporanei. Abbiamo raccolto 7 mostre da vedere questo mese a Firenze, ecco la lista con tutte le informazioni utili:

Le stelle dell’arte contemporanea riunite a Palazzo Strozzi

Oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo per un percorso che porta lo spettatore alla scoperta delle grandi stelle dell’arte contemporanea degli ultimi decenni. Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye è l’esposizione ospitata da Palazzo Strozzi per festeggiare i trent’anni della prestigiosa Collezione Sandretto Re Rebaudengo.

fino al 18 giugno

Fondazione Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi

tutti i giorni 10:00-20:00. Giovedì fino alle 23:00

Mostre di aprile 2023: Palazzo Medici ospita il virtuosismo di Luca Giordano e il suo legame con Firenze

Palazzo Medici Riccardi ospita uno degli artisti più virtuosi del Barocco italiano, il pittore napoletano Luca Giordano. La Città Metropolitana di Firenze e MUS.E rendono omaggio al grande artista e ne celebrano il legame con Firenze e con lo stesso palazzo, all’interno del quale diede vita a due dei più importanti cicli di affreschi barocchi. Qui l’approfondimento sulla mostra Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze presso Palazzo Medici Riccardi.

fino al 5 settembre

Palazzo Medici Riccardi, via Camillo Cavour 3

tutti i giorni, 9:00-19:00. Mercoledì chiuso

Giacometti e Fontana per la prima volta insieme: La ricerca dell’assoluto al Museo di Palazzo Vecchio

Dalla Sala delle Udienze alla Sala dei Gigli, gli spazi monumentali di Palazzo Vecchio Giacometti – Fontana. La ricerca dell’assoluto, una mostra che pone in dialogo due grandi maestri del Novecento italiano, per la prima molta insieme all’interno dello stesso progetto museale. Il Museo Novecento poi ospita un focus su Lucio Fontana, intitolato L’origine du monde, con sculture, dipinti e disegni realizzati dall’artista dal ’46 fino agli ultimi anni della sua lunga carriera.

Giacometti. La ricerca dell’assoluto – Fino al 4 giugno

Museo di Palazzo Vecchio, piazza della Signoria

tutti i giorni 9:00-19:00. Giovedì 9:00-14:00

Lucio Fontana. L’origine du monde – Fino al 13 settembre

Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella

Dal lunedì alla domenica 11:00-20:00, giovedì chiuso

Light, Gaze, Presence: Museo Novecento Firenze ospita l’artista iraniano-americano Y.Z. Kami

Volti che sfuggono e che l’artista cerca sempre di catturare nei suoi numerosi strati di pittura. Le 24 opere in mostra al Museo Novecento e in altre prestigiose sedi espositive (Palazzo Vecchio, Museo degli Innocenti e Abbazia di San Mianiato al Monte) presentano la produzione artistica di Y.Z. Kami, pittore iraniano-americano che vive e lavora a New York dagli anni Ottanta e che si è ormai affermato sulla scena artistica internazionale.

fino al 24 settembre 2023

Museo Novecento Firenze e altre sedi

tutti i giorni 11:00-20:00. Giovedì chiuso

Mostre di fotografia a Firenze: MAD ospita 102 metri per tutto il mese di aprile 2023

All’interno dell’ex complesso carcerario delle Murate, il fotografo Nicolò Degiorgis porta in scena 102 metri, una misura simbolica, una distanza che separa l’Istituto Penitenziario di Bolzano dal Museion (museo di arte contemporanea del capoluogo dell’Alto Adige) e divide il Panopticon dagli spazi di MAD Murate Art District. La mostra fotografica è stata curata dalla direttrice di Murate art District Valentina Gensini nell’ambito del progetto europeo GAP – Graffiti Art in Prison. Qui l’approfondimento sulla nuova mostra 102 metri presso MAD Murate Arti District.

fino al 30 aprile

MAD Murate Art District, piazza delle Murate

dal martedì al sabato, 14:30-19:30

Le mostre da vedere a Firenze nel mese di aprile 2023: Escher e Inside Banksy

La grande mostra dedicata al genio artistico Maurits Cornelis Escher e ospitata dal Museo degli Innocenti di Firenze è stata prorogata fino 7 maggio 2023. Chiuderà invece il 1° maggio, l’esposizione immersiva e digitale presso la Chiesa di Santo Stefano al Ponte dedicata al celebre writer britannico, Inside Banksy – Unauthorized Exhibition.