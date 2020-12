Cosa si può fare il 24 e 25 dicembre 2020 secondo il Dpcm di Natale

Spostamenti tra regioni e comuni, coprifuoco anche per la vigilia, regole per andare a pranzare al ristorante o da genitori e fidanzati: sarà un Natale insolito, questo è sicuro, ma cosa si può fare il 24 e 25 dicembre 2020, secondo l’ultimo Dpcm? Il governo ha pubblicato le FAQ, per rispondere ai dubbi più comuni sulle norme per le feste, in particolare quelle che scattano dal 21 dicembre al 6 gennaio in zona gialla, arancione e rossa. In molti si chiedono quando si può uscire dal comune nei giorni clou del 24, 25 e 26 dicembre: vediamo cosa si può fare e cosa no secondo il decreto Natale.

Spostamenti tra regioni e comuni a Natale, quando si può uscire per andare nelle seconde case

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 vengono blindati gli spostamenti tra le regioni italiane, mentre quelli tra comuni saranno interdetti solo in giornate specifiche: dal 21 dicembre al 6 gennaio non è possibile uscire dalla regione in cui si vive anche se ci trova in fascia gialla, se non per comprovati motivi (per giustificare i quali è sempre necessario compilare il modulo di autocertificazione); inoltre il 25, 26 dicembre e a Capodanno non si può uscire dal comune anche in zona gialla.

Per passare la vigilia e il Natale 2020 fuori regione nelle seconde case o per turismo il Dpcm quindi detta queste regole, ecco cosa si può fare: le regioni di partenza e di destinazione, dove si trova la seconda casa, devono essere entrambe in zona gialla, oltre a questo è possibile fare spostamenti interregionali solo prima del 20 dicembre e dopo il 7 gennaio (e non ad esempio viaggiare il 24 o il 25 dicembre). Non è consentito fare avanti e indietro dalla seconda casa fuori regione per andare al lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Se ci si trova in zona gialla, si può andare nelle seconde case nella stessa regione, cosa non permessa invece in fascia arancione e rossa, ma in tutta Italia – indipendentemente dal “colore Covid” – non è possibile raggiungere una seconda casa fuori comune nelle giornate del 25 dicembre, di Santo Stefano e del 1° gennaio.

Spostamenti: il 24 dicembre si può uscire dal Comune, il 25 no. E c’è sempre il coprifuoco

Diamo uno sguardo a cosa si può fare la vigilia di Natale, secondo le regole del Dpcm: se il 25 e 26 dicembre sono vietati gli spostamenti fuori dal comune dove si abita, in tutta Italia, il 24 dicembre in zona gialla si può uscire dal comune e andare in una città vicina, ma attenti al coprifuoco che scatta alle 22. In zona arancione e rossa invece non è possibile uscire dal comune neppure per la vigilia di Natale.

Chi vorrà, può andare alla messa di Natale, che non è stata cancellata ma solo anticipata alle ore 20 del 24 dicembre, visto che alle 22 della vigilia scatta il coprifuoco su tutto il territorio nazionale e bisognerà essere rientrati nelle proprie abitazioni. La tradizionale “messa di mezzanotte” dunque si svolgerà qualche ora prima, con tutte le attenzioni del caso: distanziamento, mascherine per tutti i fedeli e acquasantiere a secco. Chi non riuscirà a partecipare alla funzione delle 20 il giorno della vigilia avrà comunque a disposizioni le funzioni del giorno di Natale (senza uscire dal comune).

Natale 2020, cosa si può fare secondo il Dpcm: è consentito pranzare con parenti, genitori e fidanzati?

Niente scampagnate dunque, e il detto “Natale con i tuoi” quest’anno andrà seguito ancora di più alla lettera. Stando alle regole del Dpcm, non si può andare a trascorre il 24 e 25 dicembre con parenti o familiari che vivono in regioni diverse. L’unica eccezione viene fatta per le coppie che sono lontane per lavoro o altri motivi, ma che vivono con “continuità e stabilità” nella stessa abitazione: per questi partner è consentito il ricongiungimento familiare nei giorni in cui sono vietati gli spostamenti, anche a Natale e Santo Stefano. Sul sito del governo, nelle FAQ sul Dpcm di Natale, la definizione di residenza e abitazione.

Un freno arriva anche ai pranzi faraonici con genitori e parenti di ogni ordine e grado. Il Dpcm di Natale non indica quante persone si possono mettere a tavola, nelle case private, per cenare il 24 dicembre o pranzare il 25, ma rinnova una forte raccomandazione. L’invito del Governo è quello di trascorrere un Natale più “intimo” ed è fortemente raccomandato di non trascorrere il pranzo con persone non conviventi. Qualora questa regola non sia applicabile, quantomeno è auspicabile che vengano utilizzate le mascherine (quando non si sta a tavola) per proteggere le persone più vulnerabili, come anziani e malati.

Dpcm Natale: ristoranti, aperti o chiusi il 24 e 25 dicembre 2020 in zona gialla?

Sì al pranzo di Natale fuori, no alla cena della vigilia: chi vive in zona gialla può andare a pranzare al ristorante il 24 e 25 dicembre 2020, perché i ristoranti saranno aperti fino alle ore 18.00 e poi potranno fare solo take away fino al coprifuoco delle 22 (come in tutti gli altri giorni). Resta il limite di commensali non conviventi per ogni tavolo, al massimo 4 persone. In zona arancione e rossa i ristoranti sono chiusi anche a Natale, per la vigilia e a Santo Stefano, restando attivi solo per l’asporto o la consegna a domicilio.

Stesso discorso per bar, le pasticcerie e le gelaterie che in zona gialla possono restare aperti dalle dalle 5 alle 18. Dopo le 18 è consentita la vendita da asporto fino alle 22. No invece alla possibilità di organizzare feste, vietate ovunque e sia nei locali pubblici che nelle abitazioni private.

Cosa si può fare a Natale: le regole del Dpcm per il 24, 25 e 26 dicembre