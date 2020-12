Il 24 dicembre si può uscire dal comune, coprifuoco per il cenone

Stop agli spostamenti tra comuni il giorno di Natale, ma per la vigilia via libera: secondo l’ultimo Dpcm il 24 dicembre 2020 si può uscire dal comune dove si vive, sempre che ci si trovi in zona gialla. Una tra le misure più contestate dell’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio riguarda il blocco agli spostamenti fuori comune, in tutta Italia indipendentemente dal colore della regione, in tre giornate di festa: 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio. In questi giorni la circolazione delle persone tra comuni è permessa solo per motivi di lavoro, salute e necessità. E il pranzo di Natale non fa parte delle condizioni di necessità.

Secondo le ultime indiscrezioni il governo starebbe però valutando se allargare le maglie di queste restrizioni, prevedendo altri casi specifici per le situazioni di necessità in cui si ci si può spostare tra comuni e aggiornando le FAQ pubblicate sul sito.

Dpcm: spostamenti tra comuni il 24 dicembre 2020

Fatto sta che il Dpcm in vigore dal 4 dicembre non ha incluso nei giorni del “blocco” la vigilia di Natale, quindi stando alle regole se ci si trova in zona gialla il 24 dicembre 2020 si può uscire dal comune senza infrangere alcuna norma anti-Covid. Discorso diverso nelle regioni che saranno zona arancione o rossa durante le feste: per questi “colori” non è consentito circolare tra comuni sempre, se non per motivazioni legate a lavoro, salute e necessità.

Restano le forti raccomandazione del governo, che indica a tutti i cittadini il comportamento corretto da tenere per evitare un’impennata di contagi: il suggerimento pressante è quello di non invitare a casa ospiti e di limitare anche il pranzo di Natale o il cenone della vigilia ai soli conviventi.

Il 24 si può uscire dal comune (in zona gialla), ma attenti al coprifuoco

No quindi al pranzo di Natale fuori comune, il cenone della vigilia è invece possibile, ma con tempi più ristretti perché anche per 24 dicembre l’ultimo Dpcm ha confermato il coprifuoco alle ore 22 e si può uscire e circolare solo per motivi essenziali. Questo vale sia in zona gialla, sia in arancione o rossa.

Niente messa di mezzanotte, anche la tradizionale funzione religiosa della vigilia Natale sarà anticipata di qualche ora e spalmata su più appuntamenti per evitare assembramenti in chiesa. Qui cosa si può fare il 24, 25 e 26 dicembre.

Ma Babbo Natale ha un’autocertificazione speciale

E ai più piccoli cosa diciamo? Nessuna paura, Babbo Natale passa anche il Covid, ne abbiamo parlato in questo articolo, chiedendo a una psicologa qualche consiglio su come spiegare questo strano periodo segnato dal Covid ai bambini.