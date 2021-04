Toscana verso zona gialla dal 26 aprile? Quando l’ok al cambio di colore

La Toscana è tra le regioni italiane che si muovono verso la zona gialla dal 26 aprile 2021, quando il nuovo decreto del governo reintrodurrà questa fascia di rischio Covid con riaperture e il via libera agli spostamenti. Dopo due settimane in arancione, i dati di questi giorni saranno cruciali per conquistare il cambio di colore da lunedì prossimo: in Toscana la curva dei contagi inizia a piegarsi verso il basso, mentre timidi segnali positivi arrivano anche dagli ospedali.

I dati per lasciare l’arancione: Rt, incidenza dei contagi e ricoveri

Per valutare l’eventuale cambio di colore verranno presi in considerazioni i dati registrati tra venerdì 16 e giovedì 22 aprile. Dal 26 aprile le regioni passano in zona gialla solo con un indice Rt inferiore a 1 (quello della Toscana la settimana scorsa era a 0,98, ora siamo sul filo) e con uno scenario di rischio moderato, in base a 21 diversi parametri tra cui anche la pressione sugli ospedali. Facendo un primo, parziale, bilancio i contagi in Toscana tra venerdì e oggi (20 aprile 2021) sono stati 4.782 e negli ultimi 3 giorni i nuovi positivi sono in costante diminuzione: 958 casi lunedì, 771 ieri e 664 oggi. Buone notizie anche da Firenze dove i contagi giornalieri sono scesi sotto quota 200.

Fatti due conti, al momento l’incidenza del coronavirus è lontana dalla soglia limite (250 casi ogni 100.000 abitanti) che fa scattare in automatico la zona rossa. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono però i ricoveri in ospedale, ancora troppo alti per spianare la strada a un passaggio della Toscana verso la zona gialla. Oggi, 20 aprile, sono 1.822 i pazienti nei posti di letto Covid, 28 in meno rispetto a ieri, quando però il conteggio dei ricoveri era aumentato di 49 unità. Non lascia tranquilli anche il numero dei decessi, l’ultimo indicatore a scendere durante un’epidemia: le morti per coronavirus sono state 127 da venerdì a oggi .

Toscana verso la zona gialla dal 26 aprile: quando la decisione sul cambio di colore Covid?

Venerdì 23 aprile: ecco quando sarà deciso ufficialmente se la Toscana potrà andare verso la zona gialla da lunedì 26. Come di consueto a stabilire promozioni e retrocessioni saranno le cifre del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, atteso nel pomeriggio di venerdì e seguito dalle decisioni del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Dopodiché toccherà al presidente della Regione Eugenio Giani analizzare la situazione sul territorio e stabilire eventuali zone rosse locali nei comuni o nelle province dove l’incidenza settimanale dei casi ha superato i 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Dunque la Toscana rimane in zona arancione almeno fino a domenica 25 aprile, quando scadrà l’ordinanza del ministro della Salute.

Cosa si potrà fare quando scatterà la zona gialla in Toscana

Nelle regioni che passeranno dalla zona arancione a quella gialla (e la Toscana spera di essere tra queste) si applicheranno le regole previste dal nuovo decreto in vigore dal 26 aprile, il cui testo arriverà in Consiglio dei Ministri tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, in questa fascia di rischio riaprono ristoranti e bar a pranzo e a cena, nei soli tavoli all’aperto, si torna anche al cinema, al teatro e nei musei rispettando i protocolli Covid. Via libera inoltre agli spostamenti tra regioni e allo sport all’aria aperta. In corso la discussione sul coprifuoco: l’intenzione del governo è di confermare lo stop alle 22.00, ma c’è chi preme per posticiparlo alle 23 o a mezzanotte.