Tempo di cinema agli Uffizi, per la precisione nel cortile incorniciato dal celebre museo fiorentino. E’ il terzo anno che la rassegna “Apriti cinema” viene ospitata qui, a pochi passi da Palazzo Vecchio, dopo aver lasciato la location di piazza Santissima Annunziata. Il programma 2019 propone 46 film, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano. Gratis, perché l’accesso a questa arena estiva sui generis è libero.

Le date

Il cartellone prende il via mercoledì 26 giugno con un omaggio al maestro Franco Zeffirelli, scomparso di recente, proponendo “Un tè con Mussolini”, per poi proseguire ogni sera (ad eccezione del 25 luglio) fino a giovedì 8 agosto, sempre con inizio alle ore 22.00. Il cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi è organizzato dall’associazione Quelli dell’Alfieri in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi. L’evento da parte dell’Estate fiorentina 2019.

Cinema agli Uffizi (gratis), i film

Dai film dei festival internazionali che hanno casa in città, agli eventi speciali fino alle pellicole che prendono come spunto le esposizioni in corso agli Uffizi: sono questi gli ingredienti principali della rassegna estiva. Tra i primi appuntamenti, la proiezione di “Calcio Storico – Il sangue di Firenze”, il documentario di Louis Myles e Lorenzo Sorbini dedicato a questa antica tradizione cittadina (27 giugno) o quella di “Up & Down – Un film normale” lavoro del comico toscano Paolo Ruffini, che racconta l’entusiasmo di un gruppo di ragazzi e attori diversamente abili durante la tournèe italiana del loro spettacolo teatrale (29 giugno).

Sul grande schermo allestito passeranno anche le opere dei big del cinema, come Marie Antoinette di Sofia Coppola (30 giugno), Il discorso del Re di Tom Hooper (7 luglio), La Regina Margot di Patrice Chéreau (21 luglio): un tris di produzioni che si collega alla mostra ospitata nelle Gallerie degli Uffizi “Re e Regine della Grande Storia”. E poi ancora le pellicole dedicate a Cosimo I de’ Medici, di cui quest’anno si celebrano i 500 anni dalla nascita: L’età di Cosimo de’ Medici di Roberto Rossellini (Parte I, II e III, nei giorni 5, 6 e 7 agosto) e Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi

Arricchiscono il programma di Apriti cinema 2019, le mini-rassegne curate dai festival e dai premi cinematografici: Festival dei Popoli, Lo schermo dell’arte Film Festival, Middle East Now, Nice Festival, Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, Una Finestra sul Nord, Immagini & Suoni del Mondo – Festival del Film Etnomusicale, River to River Florence Indian Film Festival, Florence Korea Film Fest, Festival Internazionale di Cinema e Donne, Florence Queer Festival.

In questo approfondimento la programmazione completa del cinema nel cortile degli Uffizi, con date e trama.