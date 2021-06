Calcio storico fiorentino 2021: no ai biglietti. Una partita e solo in tv

Niente caccia ai biglietti per il calcio storico fiorentino 2021, che quest’anno prevede soltanto la finale tra due squadre (azzurri contro verdi) e la partita si potrà seguire esclusivamente in tv, a settembre. A rivoluzionare i giochi di una manifestazione tradizionale come il calcio in costume è stata l’emergenza sanitaria: il torneo di San Giovanni, annullato l’anno scorso per il Covid, per il 2021 è stato spostato dal 24 giugno a fine estate e sono solo due i colori che hanno accettato di scendere sulla sabbia di piazza Santa Croce. Per evitare assembramenti non verranno montati gli spalti, ma davanti alla basilica saranno presenti solo i figuranti del corteo della Repubblica fiorentina.

Il torneo 2021 del calcio storico fiorentino: quando la finale

Il calcio storico fiorentino, dice il presidente della manifestazione Michele Pierguidi, sarà la prima rievocazione a ripartire dopo il periodo della pandemia: il torneo di San Giovanni quest’anno è stato posticipato all’11 settembre. “Santa Croce e San Giovanni – ha spiegato Pierguidi – sono i quartieri che hanno accettato di giocare il Torneo 2021. Bianchi e Rossi hanno fatto scelte diverse, comprensibili e legate ai problemi causati dalla pandemia. Ma noi vogliamo dare un segnale di ripartenza. Vogliamo giocare e vogliamo offrire ai fiorentini il consueto, bellissimo, spettacolo del Calcio”.

No ai biglietti, sì alla tv: dove vedere la finale del calcio storico fiorentino 2021

Questa piccola rivoluzione però regalerà uno spettacolo inconsueto. Per la prima volta in tempi moderni, la finale del calcio storico sarà disputata alla presenza dei soli 550 personaggi del corteo della Repubblica fiorentina, che così contribuiranno a ricreare le atmosfere della piazza del 1530, anno in cui nacque questo gioco durante l’assedio delle truppe di Carlo V.

Sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva. Ancora non si conosce l’emittente tv su cui vedere il calcio storico 2021: il Comune ha lanciato due bandi, uno per affidare la trasmissione nel territorio della Toscana, l’altro per i diritti a livello internazionale.

Regole anti-Covid

Questa rievocazione si svolgerà in sicurezza, fa sapere il Comune di Firenze. Saranno garantite tutte le procedure anti-Covid per i calcianti e per il corteo, in base ai protocolli nazionali.