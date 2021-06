San Giovanni Firenze 2021, cosa fare il 24 giugno: gli eventi (senza fuochi)

Niente fuochi di San Giovanni a Firenze il 24 giugno 2021, ma in compenso per la festa del patrono ci saranno vari eventi, come il corteo storico o la possibilità di entrare gratis in un museo della città. Certo, il programma di iniziative quest’anno risulta un po’ sottotono rispetto al solito, ma non c’è da perdersi d’animo, perché qualche occasione di svago esiste, anche senza fuochi d’artificio. Ecco cosa fare a Firenze giovedì 24 giugno 2021, in occasione della festa di San Giovanni Battista. A proposito, sapete perché si dice “San Giovanni non vuole inganni“? Gli Artusi lo spiegano in questo articolo.

La messa di San Giovanni in Duomo, il corteo storico, Festa degli Omaggi e consegna dei Fiorini

A differenza dei fuochi d’artificio, sono confermati gli eventi religiosi per il patrono di Firenze, San Giovanni Battista, nella mattinata del 24 giugno 2021: alle ore 9.00 il tradizionale corteo storico per la Festa degli Omaggi e la consegna dei ceri. Durante la cerimonia la Società di San Giovanni Battista, che promuove le celebrazioni per il patrono, offrirà la croce all’arcivescovo Giuseppe Betori e al sindaco di Firenze Dario Nardella. A seguire, alle 10.30 la messa solenne in Duomo. In cattedrale, sarà mostrata ai fedeli per la prima volta una preziosa reliquia di San Giovanni, scoperta dopo secoli in un reliquiario conservato nel Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Per quanto riguarda invece i festeggiamenti laici, alle 18.00 il sindaco di Firenze consegnerà 10 fiorini d’oro ad altrettante personalità che si sono distinte per il loro impegno in ambito sociale, civile e culturale. La cerimonia è ospitata al Forte Belvedere, che apre al pubblico dal 25 giugno con due nuove mostre.

Cosa fare a Firenze per San Giovanni: il 24 giugno 2021 museo dei Duomo gratis

Tra gli eventi per San Giovanni anche l’apertura gratuita del Museo del Duomo per tutti i residenti a Firenze e provincia, durante l’intera giornata del 24 giugno. L’Opera di Santa Maria del Fiore ha voluto fare questo regalo ai fiorentini per la festa del patrono in attesa che il Battistero riapra le porte dopo i lavori di restauro. Per entrare gratuitamente nel museo è necessario presentarsi alla biglietteria di piazza Duomo 14 e mostrare un documento d’identità. L’accesso è consentito ogni 15 minuti per un massimo di 50 persone alla volta, primo ingresso alle ore 10.15, ultimo alle 15.30 con chiusura alle 17.00.

Eventi di San Giovanni a Firenze: il 24 giugno 2021 riapre Torre San Niccolò

Ormai da anni è una tradizione di San Giovanni: a Firenze il 24 giugno riapre al pubblico Torre di San Niccolò, che resterà visitabile tutti i giorni fino al prossimo 30 settembre. Fino al 31 agosto è aperta dalle 17 alle 20; orario ridotto dalle 16 alle 19 dal 1° settembre. Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura. Il biglietto costa 6 euro (gratis per chi la Card del fiorentino) e include la visita guidata a cura di MUS.E per scoprire la storia di questa fortificazione. La cima regala poi un’incredibile vista sulla città e una prospettiva privilegiata sulle Rampe del Poggi.

Dal 25 giugno ripartiranno le visite guidate alla Torre della Zecca, a Porta Romana e al Bastione di San Giorgio. Prenotazione obbligatoria: tel. 055/2768224, [email protected]

Le piscine aperte in città il 24 giugno

È partita la stagione delle piscine di Firenze che sono aperte per la balneazione libera. Per sentirsi (quasi) al mare, senza muoversi dalla città ci sono le vasche delle Pavoniere, nel parco delle Cascine, della Costoli a Campo di Marte, della piscina della Flog al Poggetto, di Bellariva e del Camping in town a Firenze sud. Nel nostro articolo orari e prezzi 2021 delle piscine a Firenze e dintorni.

Da vedere a Firenze: le mostre aperte per San Giovanni

La festa di San Giovanni è anche l’occasione buona per tuffarsi nell’arte, se si è “allergici” alle piscine assolate. Il 24 giugno è aperta, con orario esteso 10.00 – 21.00, la mostra “American Art 1961 – 2001” a Palazzo Strozzi, con oltre 80 opere per immergersi in 4 decenni di storia USA. Il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 12 euro, mentre per i giovani tra i 6 e i 18 anni il prezzo è di 5 euro.

Palazzo Medici Riccardi ospita “AniMA. La Magia del Cinema d’Animazione da Biancaneve a Goldrake”, mostra che espone per la prima volta al pubblico oltre 500 disegni originali dei film d’animazione più famosi, dalla Bella addormentata nel bosco, alla Carica dei 101 fino a Fievel sbarca in America. In programma visite guidate su prenotazione ([email protected]). Orario 9.00 – 19.00, biglietto del percorso museale più la mostra 10 euro, ridotto 6.

Apertura straordinaria in occasione della festa di San Giovanni per la mostra immersiva “Van Gogh e i maledetti” nella cattedrale dell’immagine di Santo Stefano al Ponte , vicino Ponte Vecchio, che giovedì 24 giugno rispetta l’orario normalmente in vigore il weekend: dalle 11.00 alle 18.00, con l’ultimo accesso alle 17.00. I più famosi capolavori del pittore sono proposti con proiezioni in HD a 360 gradi, animazioni e visori per la realtà virtuale. Biglietti: adulti 13 euro; studenti, over 65, carta fedeltà Feltrinelli e soci di Unicoop Firenze ingresso a 10 euro, bambini fino ai 12 anni 5 euro, gratis gli under 5. Disponibili anche biglietti famiglia.

No ai fuochi d’artificio il 24 giugno 2021 a Firenze, sì alle porte illuminate per il patrono San Giovanni

Come successo l’anno scorso, anche nel 2021 lo spettacolo dei “fochi” organizzato dalla Società di San Giovanni Battista non si terrà per evitare assembramenti, ma in compenso dalle 22 (l’ora che di norma dà il via allo spettacolo pirotecnico) alcuni monumenti di Firenze si illumineranno a festa, di diversi colori, grazie a Silfi. Si tratta delle 6 porte storiche a cui si aggiungono la facciata di San Miniato al Monte, il loggiato dell’Istituto degli Innocenti e le Rampe del Poggi.

Cosa fare la sera nei locali estivi di Firenze: gli eventi e i concerti per San Giovanni 2021

Tanti i locali all’aperto dove passare la notte di San Giovanni. Tra gli eventi in programma il 24 giugno segnaliamo il live degli Street Clerks al Molo su lungarno Colombo, mentre il Figò (ippodromo delle Mulina) propone il concerto degli EuroTUNZ, atmosfere scanzonate per rivivere l’eurodance anni ’90. Street music poi al Parco del’Anconella con gli Unconventional Singers, tra melodie flamenche su testi di Garcia Lorca e poesie di Michelangelo Buonarroti accompagnate dai componimenti di Luigi Dallapiccola.

Dj set di Tropical Animals all’Off Bar, affacciato sul Lago dei Cigni della Fortezza da Basso, con suoni esotici provenienti da tutto il mondo, mentre alla Limonaia di Villa Strozzi un evento di Progeas family, con Samuele Pagliai alla console e visual del collettivo Co.Lore. Dj set anche a Villa Vittoria con Leo Magro, Saint Paul DJ, Luca Signorini al sax e Dado Pecchioli alle percussioni. Qui la guida ai locali estivi 2021 di Firenze.

Cinema all’aperto a Firenze: la programmazione del 24 giugno

Cosa fare la sera di San Giovanni a Firenze se non ci sono i fuochi d’artificio? Una soluzione può essere una puntatina in un cinema all’aperto. In città l’unica arena estiva attiva in occasione della festa del patrono è quella del Cinema di Castello, che alle 21.30 propone Estate ’85 il nuovo film di François Ozon, vincitore al Roma Film Festival e di 2 Lumiere Awards. La prenotazione è obbligatoria. Pausa invece per il Cinema nel chiostro del Museo Novecento. Fuori Firenze è attiva l’arena estiva del cinema Grotta di Sesto Fiorentino, che il 24 giugno ha in programma “Il Cattivo Poeta”, film in cui Sergio Castellitto impersona Gabriele D’Annunzio. Nei prossimo weekend apriranno altri cinema all’aperto a Firenze, qui la nostra guida, con prezzi e orari.

Concerto di San Giovanni chiesa di San Felicita a Ponte Vecchio e sul “tetto” della Limonaia di Villa Strozzi

Dalle ore 19.15 del 24 giugno, la chiesa di San Felicita a Ponte Vecchio ospita il concerto in collaborazione con Musica Antiqua del Maggio Musicale, con brani del seicento italiano e un focus sui compositori fiorentini. A introdurre l’evento, brani del libro “Storie di Dante e della città del Fiore dalla nascita all’esilio” di Luca Giannelli. Prenotazione obbligatoria: [email protected], +39 380 47 25 561.

Nell’anfiteatro all’aperto sopra la Limonaia di Villa Strozzi, continuano gli eventi della rassegna “Suoni riflessi”, che per il 24 giugno alle ore 21 ha in cartellone Mozart en plein air, con le composizioni che il genio austriaco ha pensato proprio per un’esecuzione all’aria aperta. Sul palco i solisti del Maggio musicale fiorentino, biglietti da 10 a 15 euro, acquistabili anche online.

Eventi nei dintorni di Firenze per il 24 giugno

Alle porte di Firenze, giovedì 24 giugno parte la programmazione di “Opencity 2021”, il cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Scandicci. Nel Pomario del parco dell’Acciaiolo spazio allo yoga per il progetto “Sound OM garden”: alle 19.00 pratica di vinyasa yoga e alle 20.30 yin yoga e bagno di gong di luna piena (ingresso libero). Alla Fattoria di Roncigliano fa tappa invece la produzione del Teatro di Rifredi “Le tre verità di Cesira”, con Gennaro Cannavacciuolo (ore 20.00, ingresso 5 euro, prenotazione obbligatoria).