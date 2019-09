Un autunno da vivere. Festival, cinema, fiere, mercatini, ville e palazzi da visitare: sono tanti gli eventi in calendario a Firenze durante il mese di ottobre 2019. Occasioni culturali o di svago a cui prendere parte durante la settimana o nel weekend. Abbiamo selezionato i principali eventi in programma.

L’Eredità delle donne

Ottobre parte subito con un grande evento: il festival l’Eredità delle donne, kermesse sotto la direzione artistica di Serena Dandini con un calendario di iniziative diffuse in tutta la città. Accanto agli appuntamenti principali al Teatro della Pergola, un programma off di 270 iniziative a ingresso libero tra mostre, spettacoli, reading, presentazioni, trekking urbani, visite guidate e laboratori.

Quando: dal 4 al 6 ottobre 2019

Dove: eventi in vari luoghi di Firenze

Gratis

Mostra dei fiori autunno 2019, Orticoltura

Nel giardino dell’Orticultura torna l’appuntamento con la mostra autunnale di piante e fiori organizzata dalla Società Toscana di Orticultura, la stessa che cura anche il celebre appuntamento primaverile. Ingresso gratuito al grande mercato che vede arrivare a Firenze oltre 70 espositori da tutta Italia. In programma inoltre laboratori per bambini, conferenze e workshop.

Quando: dal 5 al 6 ottobre

Dove: giardino dell’Orticoltura Firenze (via Vittorio Emanuele II, 4)

Ingresso libero

Eventi a Firenze, ottobre 2019: Inferno Run

La corsa più tosta che c’è: per l’edizione 2019 l’Inferno Run di Firenze trasloca dal parco delle Cascine al Norcenni Girasole Village di Figline Valdarno. Tre i percorsi, il classico da 12 chilometri per chi ha più di 16 anni con oltre 30 ostacoli da superare (sabato), il tracciato da 4 km per i ragazzi sopra i 13 anni (domenica) e infine la baby Inferno riservata ai “piccoli diavoli” dai 4 ai 12 anni (domenica).

Quando: 5 e 6 ottobre

Dove: Norcenni Giarasole Village, Figline Valdarno

Invito a Palazzo 2019, visite nei palazzi dell’Abi

Autunno, tempo anche di “Invito a Palazzo”, l’iniziativa dell’Abi, l’associazione bancaria italiana, che per una giornata permette di entrare nei palazzi storici degli istituti di credito e delle fondazioni bancarie. A Firenze aderisce la Fondazione CR Firenze con visite nella storica sede di via Bufalini. Coinvolte anche Prato, Pistoia, Lucca, Livorno e Siena. Dettagli sul sito dell’Abi.

Quando: sabato 5 ottobre, dalle ore 10 alle 19

Dove: vari luoghi

Ingresso libero

Fiera di Scandicci

È uno degli eventi più attesi per lo shopping nell’hinterland fiorentino: sabato 5 ottobre prende il via la Fiera di Scandicci con 12mila metri quadrati di superficie espositiva coperta, eventi e il grande fierone degli ambulanti giovedì 10 ottobre. L’ingresso, come sempre, è gratuito.

Quando: da sabato 5 a domenica 13 ottobre

Dove: centro di Scandicci

Ingresso libero

Didacta 2019 a Firenze, gli eventi a ottobre

La fiera della scuola torna alla Fortezza da Basso di Firenze con 180 eventi tra incontri, presentazioni e progetti dedicati a docenti, dirigenti scolastici, educatori e professionisti di questo settore, oltre a 500 ore di formazione. Tra le novità di Didacta 2019 lo spazio dedicato all’innovazione “Scuola=futuro” e l’area green riservata ai progetti educativi sulla sostenibilità ambientale.

Quando: dal 9 all’11 ottobre

Dove: Fortezza da Basso

Giornate Fai d’autunno

Tra gli eventi da non perdere a Firenze nel mese di ottobre le giornate Fai d’autunno, durante le quali il Fondo Ambiente italiano permette di visitare luoghi normalmente inaccessibili al pubblico o poco valorizzati. Sono 700 le mete culturali e artistiche in tutta Italia da scoprire durante il secondo weekend di ottobre.

Quando: sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019

Dove: vari luoghi di Firenze

Ingresso libero o su offerta

Cinema a Firenze, i 5 festival di ottobre

Con ottobre si apre la stagione dei festival cinematografici internazionali a Firenze. Si parte con Seeyousound dedicato alla musica, che approda per la prima volta in città, al Cinema La Compagnia, per 3 giorni con 20 appuntamenti (dall’11 al 13 ottobre). Il 14 ottobre poi Ocean film festival 2019, rassegna di corti e mediometraggi nata in Australia che tra le sue 14 tappe in Italia passa anche dal Cinema La Compagnia. Sempre qui da 15 al 20 ottobre si svolge la 17esima edizione del Florence Queer Festival con le produzioni a tematica lgbt e dal 25 al 27 Unicef Innocenti film festival con pellicole sull’infanzia. Chiude il calendario di settembre France Odeon, sempre a La Compagnia, dal 29 ottobre al primo novembre.

Quando: dall’11 al 27 ottobre

Dove: Cinema La Compagnia

Gli eventi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

A ottobre parte la stagione del Teatro del Maggio musicale fiorentino, con un lungo calendario di eventi. La stagione lirica prende il via il 12 ottobre con Fernand Cortez di Gaspare Spontini, nuovo allestimento che vede sul podio il maestro Jean-Luc Tingaud e Cecilia Ligorio alla regia (repliche il 16, 20, 23) e continua con la Carmen sotto la regia di Leo Muscato (13, 15, 17, 18, 19, 22, 25 ottobre). La stagione sinfonica del Maggio musicale inizia invece il 27 con il maestro Emmanuel Krivine, che ricorda anche il 150esimo anniversario dalla morte di Hector Berlioz dirigendo la Symphonie Fantastique. Il 31 ottobre poi Alpesh Chauhan e il pianista Alessandro Taverna in un programma con musiche di Grieg e Sibelius.

Quando: seconda metà di ottobre

Dove: Teatro del Maggio musicale fiorentino

Leopolda 2019

Sul fronte della politica, vista anche la recente scissione nel PD, uno tra gli eventi più attesi di ottobre è la Leopolda 2019 di Matteo Renzi, ospitata come sempre a Firenze. La decima edizione della convention politica oltre ai primi passi del partito “Italia viva” si concentrerà anche sull’Italia dei prossimi 10 anni con proposte e idee. In corso la pre-registrazione per partecipare.

Quando: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019

Dove: stazione Leopolda Firenze

Florence Biennale 2019

La Florence Biennale quest’anno ha come tema Leonardo da Vinci, creando un ponte tra passato e presente. Tra le novità della dodicesima edizione della mostra internazionale di arte contemporanea l’apertura di un padiglione espositivo dedicato al design. Alla Fortezza da Basso di Firenze sono attesi 680 espositori da 76 Paesi.

Quando: dal venerdì 18 a domenica 27 ottobre 2019

Dove: Padiglione Spadolini, Firenze

Florence Creativity a ottobre

Chiude il calendario di ottobre, l’edizione autunnale di Florence Creativity. Alla Fortezza da Basso di Firenze, la fiera ospita numerosi espositori, corsi ed eventi tutti dedicati alle arti manuali, all’hobbistica e al bricolage. Tra le proposte la stampa botanica, papers flowers e laboratori di cucito.

Quando: da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre

Dove: Fortezza da Basso

Il calendario degli eventi a Firenze, ottobre 2019

Ecco in sintesi il calendario dei principali eventi in programma a Firenze durante il mese di ottobre 2019