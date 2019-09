Corri la Vita 2019 si fa in due con un doppio percorso: il primo, per gli appassionati di podismo, è lungo di 11 chilometri e tocca l’Oltrarno e il centro di Firenze; il secondo è più breve (5 chilometri e mezzo) per una passeggiata che interessa anche 7 mete culturali.

Starter d’eccezione domenica 29 settembre sarà il giornalista Giovanni Minoli, uno dei tanti testimonial della manifestazione che raccoglie fondi in favore di progetti dedicati alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. In corso le iscrizioni per Corri la vita 2019: qui tutte le informazioni.

Le conferme

Confermate per questa diciassettesima edizione la partenza e l’arrivo in piazza Vittorio Veneto, alle porte delle Cascine, con ritrovo alle ore 8.30 e lo start alle 8.45. Qui sarà allestito il palco principale, con tutti gli ospiti e l’animazione, oltre al villaggio della corsa con gazebo e stand di street food.

Dopo la mattinata, gli eventi continueranno nel pomeriggio, quando 23 luoghi, tra musei e palazzi storici, apriranno gratuitamente le porte a chi indosserà la maglietta di Corri la vita 2019 firmata da Salvatore Ferragamo (il colore di quest’anno è rosa) o presenterà il certificato di iscrizione.

Corri la Vita 2019: il percorso lungo 11 chilometri

La tappa iniziale del percorso principale di Corri la Vita 2019 sarà l’Oltrarno: i podisti da piazza Vittorio Veneto attraverseranno Ponte alla Vittoria e da piazza Gaddi arriveranno in piazza Pier Vettori e via Pisana. Qui ci sarà la prima novità dell’itinerario, che passerà sulle colline entrando nel parco di Villa Strozzi e uscendo in via Monte Oliveto.

In seguito la corsa continuerà sulla collina di Bellosguardo e scenderà in piazza Tasso, per poi dirigersi verso via dei Serragli e piazza Pitti. Corri la Vita 2019 per la prima volta nella storia della manifestazione non interesserà il giardino di Boboli, ma il serpentone di corridori arriverà fino a Ponte alle Grazie per salutare l’Oltrarno e approdare in piazza Santa Croce.

Questa parte del percorso lungo di Corri la Vita 2019 toccherà le bellezze del centro di Firenze: il lungarno su cui si affacciano gli Uffizi, il passaggio su Ponte Vecchio, via Tornabuoni, Piazza della Signoria, il Duomo, piazza della Repubblica e Palazzo Strozzi. Poi continuerà in Borgo Ognissanti, per tornare alle Cascine passando da via il Prato e dal controviale di viale Fratelli Rosselli.

Il percorso breve da 5 chilometri, la passeggiata

Meno impegnativo e adatto a tutti il secondo percorso di Corri la Vita 2019 che toccherà anche 7 mete culturali aperte dalle 9.00 alle 13.00. Partenza sempre da piazza Vittorio Veneto, per poi proseguire su Ponte alla Vittoria – piazza Pier Vettori ed entrare nel parco di Villa Strozzi, dove si trova il primo luogo da vedere, la Limonaia di Villa Strozzi.

Attraversato questo polmone verde e passata l’uscita che dà su via Monte Oliveto si arriverà al secondo luogo di interesse, la chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, parte di quello che un tempo era un convento dove è stata conservata l’Annunciazione di Leonardo, prima che venisse esposta alla galleria degli Uffizi.

Passati i panorami di Bellosguardo si potrà visitare il Vecchio conventino di via Giano della Bella e poi dirigersi in piazza Tasso dove vedere Chiesa e Chiostro del complesso delle Leopoldine. Altre tappe alla Sala Vani in piazza del Carmine e a Palazzo e Teatro Rinuccini all’angolo tra via dei Serragli e via Santo Spirito. Saltato Ponte alla Carraia il secondo percorso di Corri La Vita 2019 toccherà piazza Ognissanti, dove visitare la sede dell’Institut français de Florence in Palazzo Lenzi, e Lungarno Vespucci per poi arrivare in piazza Vittorio Veneto.

In pdf il percorso dettagliato da 11 km

In pdf il percorso breve di Corri la Vita 2019 da 5,5 km

E le mete culturali del pomeriggio

Nel pomeriggio altre 23 mete culturali, tra musei e mostre, apriranno i battenti gratuitamente per gli iscritti alla corsa, non solo a Firenze ma anche a Borgo San Lorenzo, Montespertoli, Empoli, Prato e Pistoia. Si va dalla nuova mostra a Palazzo Strozzi, al deposito dove è custodito il Brindellone.

Aggiornamenti sul sito di Corri la Vita.