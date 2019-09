Non solo una corsa-passeggiata, ma anche un’occasione per riscoprire i tesori della città. Come ogni anno, anche l’edizione 2019 di Corri la Vita dà la possibilità ai partecipanti di entrare gratis in musei e luoghi d’arte di Firenze e non solo: sono 23 le mete culturali che sarà possibile visitare nel pomeriggio di domenica 29 settembre indossando la maglietta della manifestazione o mostrando il certificato di iscrizione alla corsa. A queste si aggiungono le 7 tappe aperte al mattino lungo il percorso più breve di Corri la Vita 2019, quello di 5 chilometri e mezzo.

Le mete culturali del mattino

Chi parteciperà alla passeggiata di Corri la Vita, tra le ore 9.00 alle 13.00, potrà vedere la Limonaia di Villa Strozzi, imboccata la salita di via Pisana 77, la chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto in via di Monte Oliveto, ma anche il chiostro e la sala delle ex Leopoldine di piazza Tasso, la Sala Vanni in piazza del Carmine, Palazzo Rinuccini e Teatro Ottavio Rinuccini in via Santo Spirito e Palazzo Lenzi, sede dell’istituto francese di Firenze in piazza Ognissanti. Il Vecchio Conventino di via Giano della Bella è accessibile invece per tutto il giorno dalle 9 alle 19.00.

Corri la vita 2019, i musei gratis nel pomeriggio

Dalle 14.00 alle 18.00, 23 luoghi della Città metropolitana di Firenze, di Prato e Pistoia spalancheranno le porte gratuitamente ai partecipanti di Corri la Vita 2019. A guidare l’elenco delle mete culturali fiorentine è Palazzo Strozzi dove sarà possibile vedere nel pomeriggio, fresca di apertura, la nuova mostra dedicata a Natalia Goncharova. A poca distanza si potrà entrare nel museo Salvatore Ferragamo dov’è in corso la mostra “Sustainable thinking”.

Tra i musei comunali che aderiscono a Corri la Vita 2019 Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, quello di Santa Maria Novella dove è in corso l’esposizione “La botanica di Leonardo”, il Museo Bardini, il Forte Belvedere con la doppia mostra di Massimo Listri e Davide Rivalta, il Museo Marino Marini. A questi si aggiunge una chicca aperta per l’occasione: il deposito del Brindellone in via il Prato (aperto dalle 10.00 alle 18.00).

Tra gli altri luoghi visitabili la mostra multimediale “Da Vinci Experience” nell’auditorium di Santo Stefano al Ponte, il Gucci Garden in piazza della Signoria, il Museo degli Innocenti e fuori dal centro il Museo Stibbert e il Museo del Calcio.

A questi si aggiungono musei fuori Firenze: il Museo Galileo Chini di Borgo San Lorenzo e il Museo della ceramica di Montelupo Fiorentino. E poi a Empoli il Museo del Vetro, il Museo della Collegiata e la Casa del Pontormo, a Prato il museo del Tessuto (ore 15.00 – 19.00) e il Museo Pecci, mentre a Pistoia Palazzo Buontalenti.

L’elenco dei luoghi d’arte gratuiti

Ecco l’elenco completo dei luoghi d’arte e dei musei gratis per gli iscritti a Corri la Vita 2019, domenica 29 settembre.

Al mattino dalle 9,00 alle 13,00

Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77

Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, via di Monte Oliveto

Vecchio Conventino, via Giano della Bella 20 (apertura 9 -19)

Chiostro e Sala ex Leopoldine, piazza Tasso 7

Sala Vanni, piazza del Carmine 14

Palazzo Rinuccini e Teatro Ottavio Rinuccini, via Santo Spirito 39

Palazzo Lenzi, (sede Institut français de Florence), piazza Ognissanti 2

Nel pomeriggio, orario 14.00 – 18.00

Palazzo Strozzi, piazza Strozzi

Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5 (ingresso gratuito 10-19.30)

Da Vinci Experience, piazza Santo Stefano 5

Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10

Museo Bardini, via dei Renai 37 (ingresso gratuito 14 -17, ultimo accesso ore 16,30)

Forte Belvedere, via di San Leonardo 1 (ingresso gratuito dalle 14 alle 18)

Complesso Monumentale di Santa Maria Novella, piazza della Stazione 4 e piazza Santa Maria Novella (ultimo accesso ore 16,45)

Museo di Palazzo Vecchio, piazza della Signoria (ingresso gratuito 14-18)

Gucci Garden, piazza della Signoria 10

Museo del Calcio, viale Aldo Palazzeschi 20

Museo Marino Marini, piazza San Pancrazio

Deposito del Carro del Fuoco (il Brindellone), via il Prato 48 (apertura 10-17)

Museo Stibbert, via Federigo Stibbert 26

Gabinetto di fisica della Fondazione Scienza e Tecnica, via Giusti 29

Museo degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 13

Fuori Firenze, nel pomeriggio (14.00 – 18.00)