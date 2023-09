I musei di Firenze gratis per Corri la Vita 2023

- Pubblicità -

Un serpentone bordeaux si prepara a invadere la città per l’edizione 2023 di Corri la Vita: domenica 24 settembre la manifestazione solidale permetterà a chi indossa la maglietta color borgogna di entrare gratis in musei, ville e anche in luoghi da scoprire, 34 in tutto quelli aperti, non solo lungo il percorso. Tra le “chicche” la visita alla sede storica dei Canottieri di Firenze, sotto Ponte Vecchio, al deposito del Brindellone in via del Prato (il marchingegno usato per il tradizionale scoppio del carro), al giardino di Palazzo Malenchini e al museo di modellismo ferroviario HZero. Ma ci saranno anche tanti luoghi d’arte “convenzionali”: il Museo Galileo e quello dedicato a Marimmo Marini, Santa Croce, il complesso di Santa Maria Novella e Palazzo Medici Riccardi.

Dove acquistare le ultime magliette

Ci sarà tempo fino all’ultimo minuto per iscriversi a Corri la Vita, organizzata da ventuno edizioni per raccogliere fondi a favore di progetti dedicati alla cura del tumore al seno. La partenza anche quest’anno sarà dal parco delle Cascine, in particolare in viale Lincoln, da dove domenica mattina prenderanno il via i due percorsi: uno più impegnativo da 10,3 chilometri per chi vorrà correre, il secondo sarà invece una camminata di 5,2 chilometri lungo cui trovare tante tappe culturali da visitare gratuitamente. Il ritrovo è fissato alle 9.15.

Fino al 23 settembre in 9 negozi aderenti è possibile accaparrarsi la maglietta di Corri la Vita (qui la lista), fino a esaurimento scorte. Se rimarranno T-shirt disponibili, sarà possibile ritirarle le ultime magliette venerdì 22 e sabato 23 settembre nel gazebo allestito in piazza della Piazza della Repubblica (ore 10-17), oppure domenica in piazza Vittorio Veneto tra le 8.00 e le 9.00, prima dello start. La donazione minima è di 10 euro. L’iscrizione è possibile online all’indirizzo corrilavita.boxofficetoscana.it. Per entrare gratis in 34 tra musei e mete culturali di Firenze biosgnerà indossare la maglietta di Corri la Vita 2023 o mostrare il certificato di iscrizione.

Luoghi e musei di Firenze aperti gratis per chi indossa la maglietta di Corri la Vita 2023

Domenica mattina, lungo il percorso “corto” di Corri la Vita saranno aperti gratuitamente per i partecipanti alla manifestazione 12 luoghi, tra musei, palazzi storici e chiese:

Casa Capponi, sede della Guardia di Finanza Lungarno Soderini, 15 – dalle 9,15 alle 13 Palazzo Capponi, sede della Croce Rossa Italiana Borgo San Frediano, 12 – dalle 9,15 alle 13 Chiesa di Santa Monaca Via Santa Monaca, 6 – dalle 9,15 alle 13 Fondazione Salvatore Romano piazza Santo Spirito, 29 d- alle 9.15 alle 13 Palazzo Franceschi Salvadori ex Dragomanni via Guicciardini, 13 – dalle 9,15 alle 13 Museo Horne Via dei Benci, 6 – dalle 9,15 alle 13 (la storia del Palazzo e della Fondazione verrà illustrata nel cortile e sarà possibile tornare in un altro giorno usufruendo dell’ingresso ridotto per fare la visita completa del Museo) Giardino Malenchini Via de’ Benci, 1 – dalle 9,15 alle 13 Società Canottieri di Firenze piazza Mentana, scivolo di Porticciolo:

visita della sede storica dalle 9.15 alle 18.00 (accesso libero senza prenotazione);

possibilità di fare una prova di canottaggio a bordo dei Dragon Boat, solo su prenotazione chiamando il numero 353 4592534: 10 persone a barca ogni ora dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Cattedrale dell’Immagine, mostra immersiva Inside Banksy – Piazza di Santo Stefano, 5 – dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19) Palazzo Viviani della Robbia via Tornabuoni, 15 – dalle 9,15 alle 13 Palazzo Bartolini Salimbeni Piazza Santa Trinita, 1 – dalle 9,15 alle 13 Palazzo delle Poste e Telegrafi via Pellicceria, 3 – dalle 9,15 alle 13

A questi si aggiungono altre mete culturali aperte per tutta la giornata, anche fuori dal percorso di Corri la Vita:

Gucci Garden

Piazza della Signoria, 10

Dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso previsto alle ore 20:30)

Ingresso gratuito alla mostra Gucci Visions, Piazza della Signoria 10 previa prenotazione a [email protected] Museo Stibbert

Via Federico Stibbert, 26

Dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso) Museo Galileo

Piazza dei Giudici, 1 – 50122 Firenze (FI)

Dalle 9.30 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30)

100 ingressi gratuiti

Accesso consentito su prenotazione da effettuarsi telefonicamente allo 055 265311 entro le ore 17.00 di venerdì 22 settembre 2023 Museo Marino Marini

Piazza San Pancrazio – 50123 Firenze (FI)

Dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) Opera Di Santa Croce

Piazza Santa Croce, 16 – Ingresso da Largo Bargellini

Dalle 12.30 alle 17.45 (ultimo ingresso alle 17.00).

130 ingressi gratuiti (10 persone ogni slot orario) riservati agli iscritti previa prenotazione sulla biglietteria online fino al 24 settembre, mezz’ora prima dell’ultimo ingresso Fondazione Scienza e Tecnica

Via Giuseppe Giusti, 29

Dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00) Cenacolo di Andrea Del Sarto a San Salvi

Via di San Salvi, 16

Dalle 8.15 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30) Cattedrale dell’immagine – mostra immersiva Inside Banksy

Piazza di Santo Stefano, 5

Dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00) Museo degli Innocenti

Piazza della Santissima Annunziata, 12, 13

Dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)

ingresso gratuito per il solo Museo, esclusa la mostra di Steve McCurry Orto Botanico

Via Pier Antonio Micheli, 3

Dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) Palazzo Medici Riccardi

Via Cavour n.1, (ingresso museo dal n.3) – 50121 Firenze (FI)

dalle 9 alle 19 con ultimo accesso alle 17.45; ingresso gratuito nei limiti dei posti disponibili (10 persone ogni 15 minuti), prenotazione consigliata via mail a [email protected] entro le ore 14 del 22 settembre Museo HZERO

Piazza degli Ottaviani, 2

Ingresso gratuito dalle 12 alle 16 Il Conventino Caffè Letterario

Via Giano della Bella, 20

Visite alla scoperta del Conventino fuori le mura tra storia, artigianato e letteratura.

Mattina: ore 11.00 e 12.00

Pomeriggio: ore 15.00 e 16.00

Durata: 30 minuti circa.

Su prenotazione online Museo Casa Di Dante

Via Santa Margherita, 1

Accesso alle 13.30 alle 17.30

5 persone ogni 30 minuti

Prenotazioni da effettuarsi via mail all’ufficio prenotazioni del museo ([email protected]) entro sabato 23 settembre 2023 alle ore 13.00 Osservatorio Ximeniano

Via Borgo San Lorenzo 26

Tre visite alle 9.30, 10.30 e 11.30 con un massimo di 25 persone per ogni gruppo. Solo su prenotazione inviando una mail a [email protected] dal 1 al 22 settembre Museo di Palazzo Vecchio

Piazza della Signoria

dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18)

Accesso gratuito al solo museo, esclusi il camminamento di ronda e la Torre di Arnolfo Museo di Santa Maria Novella

Piazza di Santa Maria Novella, 18 o piazza Stazione 4

dalle 13 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 16) Museo Novecento

Piazza di Santa Maria Novella, 10

dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso 19) Forte di Belvedere

Via di S. Leonardo, 1

dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19). Possibilità di visitare la mostra “Nico Vascellari. Melma” nei limiti dei posti disponibili Museo del Ciclismo Gino Bartali

Via Chiantigiana, 177 – 50126 Firenze (FI)

dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso 15) Museo Bardini

Via dei Renai, 37

dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso alle 16) Deposito del Carro del Fuoco (il Brindellone)

Via il Prato 48

dalle 10 alle 18

Tutte le informazioni su www.corrilavita.it.