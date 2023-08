Gli eventi di Ferragosto 2023 a Firenze (e i fuochi d’artificio)

Per chi è rimasto in città o per chi arriva qui in vacanza: buone idee per passare Ferragosto a Firenze e nei dintorni

Trovare dei buoni eventi per passare Ferragosto 2023 a Firenze può sembrare un’impresa impossibile, soprattutto quando la città è deserta come in questi giorni. Ma, a guardar bene, qualcosa da fare c’è. Che siate appassionati d’arte, cinefili o buone forchette ecco i principali appuntamenti per martedì 15 agosto, in città e nei dintorni.

(Articolo in aggiornamento. Per segnalazioni: [email protected])

I musei di Firenze aperti a Ferragosto e le mostre da vedere

Per un 15 agosto immersi nell’arte molti musei hanno deciso l’apertura straordinaria per Ferragosto, dagli Uffizi a Boboli fino a Palazzo Pitti. E poi Galleria dell’Accademia, Museo archeologico nazionale, Bargello, Palazzo Davanzati e il museo delle Cappelle Medicee (quest’ultimo visitabile anche in notturna tra le 19.15 e le 22.50, con l’ultimo accesso alle 22). Ricordiamo però che l’ingresso è a pagamento. Tra i musei civici di Firenze sono accessibili a Ferragosto Palazzo Vecchio, il complesso di Santa Maria Novella, il Museo Novecento e anche la Torre della Zecca (con visite ogni mezz’ora dalle 17 alle 20). Diverse inoltre le attività su prenotazione, proposte da MUSE con visite guidate a Palazzo Vecchio e al Museo Novecento (info 055-2768224 e [email protected]). Un’occasione per (ri)scoprire il patrimonio artistico cittadino. Qui il pdf con l’orario dei musei fiorentini.

Tante anche la mostre da vedere a Firenze, ecco quelle aperte a Ferragosto:

Melma di Nico Vascellari al Forte Belvedere (ingresso gratuito)

(ingresso gratuito) Yan Pei-Ming. Pittore di storie a Palazzo Strozzi

Lisetta Carmi. Suonare forte a Villa Bardini

Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze in Palazzo Medici Riccardi

Steve McCurry Children al Museo degli Innocenti

Lucio Fontana. L’origine du monde al Museo Novecento.

Un classico, il Ferragosto a San Salvi

Per la serata di Ferragosto, a Firenze è ormai una consolidata tradizione il concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana ospitato a San Salvi per il calendario di iniziative estive promosso dalla compagnia Chille de la balanza. Il live inizia alle 21.45 ed è preceduto alle 21 dalla presentazione del docuflilm I Care. Don Lorenzo Milani 100 del videomaker Marco Triarico. Biglietto intero 15 euro, ridotto 12. Prenotazione obbligatoria whatsapp 3356270739 o mail [email protected], info su www.chille.it.

Concerti, eventi e feste di Ferragosto 2023 nei locali estivi di Firenze

Un concerto di Ferragosto anima anche il giardino delle Rose, sotto piazzale Michelangelo: martedì 15 agosto, dalle 18 in poi, si esibiscono Luca Imperatore, Enzo Mileo e Modestino Musico con ritmi del Meridione e dell’Est Europa (ingresso gratuito [email protected]).

Vari gli eventi nei locali estivi. Al Giardino dell’Orticoltura, poco lontano dal Parterre e da piazza della Libertà, continua la programmazione di “Tuttapposto a Ferragosto”: il 15 agosto dalle 20.30 il live a ingresso libero dei Velvet Dreams che celebrano la musica internazionale e italiana dei grandi autori con richiami al jazz, allo swing e con ritmi ballabili sotto le stelle.

Al Molo, su lungarno Colombo, il Summer Party di Ferragosto, mentre sulle prime colline di Firenze la Birr’aia di Marignolle (via di Santa Maria a Marignolle, 29/c) propone dalle 18 in poi aperitivo, cena e infine il live dei Keruac (prenotazione obbligatoria, cel. 389 825 3175). Infine alla piscina delle Pavoniere, nel parco delle Cascine, night pool party per Ferragosto, dalle 20.30 un buffet all can you eat di pizza, drink e musica (prenotazione obbligatoria 3921724859).

Cinema all’aperto: la programmazione del 15 agosto

Come dimenticare le tante arene estive di Firenze, per passare la serata di Ferragosto al fresco. Iniziamo dai cinema all’aperto gratuiti che per il 15 agosto propongono risate sotto le stelle grazie al film cult di Mel Brooks Frankenstein Junior: viene proiettato sia alla Manifattura Tabacchi, sia nello spazio estivo dell’Ultravox nel parco delle Cascine. Ecco gli altri titoli in programmazione martedì sera nelle arene estive di Firenze: Barbie al cinema Chiardiluna, Rapito di Marco Bellocchio nel Chiostro del Museo Novecento, Indiana Jones e il quadrante del Destino (versione originale con sottotitoli in italiano) nel giardino di Villa Bardini, Super Mario Bros al Teatro Romano di Fiesole.

Eventi nei dintorni di Firenze: a Ferragosto fuochi d’artificio sul lago di Bilancino

Nei dintorni di Firenze, tornano anche quest’anno i fuochi d’artificio di Ferragosto sul Lago di Bilancino: uno spettacolo pirotecnico allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio a partire dalle 22.45. Il Comune di Barberino di Mugello, che promuove l’evento, invita a gustarsi lo show di luci, ma attenzione a parcheggiare l’auto solo negli spazi consentiti, senza intralciare il traffico.

Sempre fuori Firenze ci sono anche tre sagre aperte il 15 agosto: l’ormai consueta sagra del tortello mugellano a Sagginale (Borgo San Lorenzo) sia a pranzo che a cena; la festa paesana a Galleno (Fucecchio) con – alla sera – bistecca, pizza e piatti tipici; la festa del fritto misto e del tortello al Lago Viola di Vicchio (sia a pranzo che a cena).

Altre buone idee su cosa fare a Ferragosto

Se proprio non avete trovato l’appuntamento che fa per voi, potete allagare l’orizzonte a tutta la regione con gli eventi che segnaliamo nella nostra guida al Ferragosto 2023 in Toscana oppure date un occhio alle piscine dove fare un tuffo o ancora ai luoghi dove passare la giornata al fresco.