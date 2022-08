Estate fiorentina 2022: eventi da non perdere a settembre

- ADV -

Se il rientro dalle ferie è più difficile del previsto, una soluzione c’è. A settembre gli eventi dell’Estate fiorentina 2022 non vanno in ferie e allietano il ritorno in città con un programma che spazia tra show di circo contemporaneo, appuntamenti su terrazze panoramiche, festival di jazz, musica dal mondo, creatività e sperimentazione. Ecco gli appuntamenti a cui dovete assolutamente partecipare, se volete ancora sfruttare gli ultimi scampoli della bella stagione.

Cirk Fantastik 2022: il festival internazionale di circo contemporaneo di Firenze

Ormai è diventato un classico nel programma di eventi a Firenze durante il mese di settembre. Il tendone del Cirk Fantastik torna nel parco delle Cascine, sul prato della Tinaia, per proporre quasi 40 tra spettacoli, concerti ed esibizioni, gratis e a pagamento, legati dal filo rosso del tema scelto per l’edizione 2022: El Juego. Dal varietà all’equilibrismo, dalla comicità al teatro fisico, per 10 giorni grandi e piccoli potranno immergersi in un mondo fantastico. E ogni sera, dopo gli show, i live che toccano i più diversi generi musicali, come funk, punk, swing e gipsy kletzmer. In più laboratori gratuiti di circo per bambini, area chill out, cocktail bar e food truck. Quest’anno, inoltre, c’è anche il “gemellaggio” con Open City, l’estate scandiccese, dove il del Cirk Fantastik fa tappa il 3 e 4 settembre, nel pomario del Castello dell’Acciaiolo.

Cirk Fantastik 2022 Firenze

Quando: dall’8 al 18 settembre

Dove: Parco delle Cascine, prato della Tinaia

Programma sul sito ufficiale

Gli eventi dell’Estate fiorentina 2022 a settembre per Anni Hottanta Remix

Fino al 21 settembre 2022 continua la rassegna che l’Estate fiorentina dedica al magico decennio degli anni Ottanta. Tra le numerose iniziative (tutte gratuite, ma con prenotazione obbligatoria) una passeggiata in bici attraverso i luoghi della New Wave fiorentina (2 settembre ore 19.30), l’incontro con Ghigo Renzulli che racconta i 40 anni dei Litfiba (16 settembre), il progetto Mephisto Ballad ispirato alla Mephistofesta del 1982 a Rifredi (17 settembre), la presentazione del libro “Spacca l’infinito” di Piero Pelù (19 settembre) e la festa finale al Tenax (21 settembre).

Anni Hottanta Remix

Quando: fino al 21 settembre 2022

Dove: Museo Marino Marini, Tenax e vari luoghi della città

Dettagli nell’articolo su Anni Hottanta Remix

Estate Fiorentina 2022: gli eventi di “Firenze dall’alto” a settembre

Prosegue a settembre un altro festival dell’Estate fiorentina 2022, Firenze dall’alto con 4 eventi gratuiti in programma in luoghi panoramici della città. Un esempio? La Torre della Zecca, che sarà possibile scoprire grazie a una speciale visita guidata della Cooperativa Archeologia, giovedì 1 settembre. Giovedì 8 invece il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti partecipa all’incontro “In dialogo con Platone su le Cose dell’amore” a Villa Bardini, mentre il 15 settembre la Nuova Pippolese, formazione che fa rivivere i canti della tradizione fiorentina, si esibirà in concerto al Forte Belvedere insieme ad alcuni ospiti speciali. Chiude il programma l’ultima visita guidata, curata dalla Cooperativa Archeologia, sulla terrazza del Palazzo della Borsa, a poca distanza da piazza della Signoria e dal Duomo (22 settembre). Info e prenotazioni [email protected] per gli incontri, [email protected] per le visite guidate.

Firenze dall’alto 2022

Quando: fino al 22 settembre

Dove: Torre della Zecca, Villa Bardini, Forte Belvedere, Palazzo della Borsa

Più info nell’articolo sul programma di Firenze dall’alto

Copula Mundi

Tra i festival più attesi dai giovani, nel mese di settembre, c’è anche Copula Mundi, kermesse dedicata alle realtà artistiche giovanili attive sul territorio. Confermata la location, lo spazio estivo del Lumen, area culturale nata nel parco del Mensola. L’evento, a ingresso gratuito, prevede per un intero weekend performance di arte, musica, teatro, danza, workshop e laboratori aperti a tutti. “Alla scoperta di nuovi mondi” è lo slogan scelto per la nuova edizione. Il programma di Copula Mundi 2022 sarà svelato presto.

Copula Mundi 2022

Quando: 16-18 settembre

Dove: Lumen, Parco del Mensola

Aggiornamenti sulla pagina Facebook del Lumen

Gli eventi del Festival au Désert

Il Festival au Désert Firenze, evento multiculturale nato dalla collaborazione tra il Festival au Désert di Essakane (Mali) e la Fondazione Fabbrica Europa, è incentrato sulla world music. La tredicesima edizione si svolge in diversi luoghi della città. Il 22 settembre Bab L’Bluz, gruppo franco-marocchino che combina la musica tradizionale Gnawa e Hassania con rock, suoni psichedelici e blues, è protagonista al Lumen (Parco del Mensola). Il giorno dopo Oumou Sangaré, figura di rilievo della musica africana, torna in Italia per un live al Teatro Puccini, presentando il suo nuovo album Timbuktu.

Festival au Désert 2022

Quando: 21-23 settembre

Dove: Lumen, Teatro Puccini

Info sul sito di Fabbrica Europa

Genius Loci in Santa Croce

Cinque giornate di arte, cultura e musica nel cuore del complesso monumentale di Santa Croce dedicate al tema dell’epifania e dell’apparizione. A chiudere questo calendario di festival dell’Estate Fiorentina 2022, nel mese di settembre, gli eventi di Genius loci, la rassegna che si svolge tra la storica basilica, il chiostro e il cenacolo. Il 20 settembre la kermesse si aprirà con Angelo Branduardi e brani tratti dall’album L’Infinitamente piccolo, incentrato sulla storia di San Francesco.

Tra gli ospiti Markus Stockhausen, uno dei più grandi trombettisti viventi (22 settembre); Petra Magoni e Ilaria Fantin per lo spettacolo Che cosa sono le Nuvole (22 settembre); Vicio dei Subsonica che insieme a Linda Messerklinger partecipa a “Anima-L”, progetto di cooperazione tra arte, scienza e attivismo (22/09) e Wim Mertens, tra i maggiori artefici dell’avant-garde musicale del Novecento, che chiuderà la rassegna all’alba del 24 settembre. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria.

Genius Loci

Quando: dal 20 al 24 settembre 2022

Dove: complesso monumentale di Santa Croce

Programma sul sito dell’Opera di Santa Croce

Eventi dell’Estate fiorentina 2022: il calendario dei festival di settembre

Ecco in sintesi il calendario dei festival in programma a Firenze durante il mese di settembre, all’interno dell’Estate Fiorentina.

Cirk Fantastik – dall’8 al 18 settembre, Parco delle Cascine

– dall’8 al 18 settembre, Parco delle Cascine Anni Hottanta Remix – 2, 4, 14, 17, 19, 21 settembre, vari luoghi della città

– 2, 4, 14, 17, 19, 21 settembre, vari luoghi della città Firenze dall’alto – 1, 8, 15, 22 settembre, vari luoghi della città

– 1, 8, 15, 22 settembre, vari luoghi della città Copula Mundi – dal 16 al 8 settembre, Lumen Parco del Mensola

– dal 16 al 8 settembre, Lumen Parco del Mensola Festival au Désert – dal 21 al 23 settembre, luoghi vari

– dal 21 al 23 settembre, luoghi vari Genius Loci – dal 20 al 24 settembre 2022, complesso monumentale di Santa Croce