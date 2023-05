I migliori eventi a Firenze (6-7 maggio 2023): mercatini, musei e festival

- Pubblicità -

Tra un ponte e l’altro, incredibile ma vero, siamo già alla prima domenica del mese di maggio: tanti gli eventi in programma a Firenze nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023. Si parte con la “Domenica al museo”, durante la quale i musei statali sono gratis per tutti in città, mentre con la “Domenica metropolitana” i musei civici sono gratis per i residenti. Questo weekend si terrà anche il festival dedicato all’Unione Europea e la prima edizione de La Città dei giovani lettori, dedicato alla letteratura per l’infanzia, con tantissime sorprese in programma, mentre al Giardino dell’Iris avrete la possibilità di ammirare migliaia di varietà di questo fiore con una vista mozzafiato sulla città. Campo di Marte è invece in Fiera, ma non è l’unico mercatino a Firenze e nei dintorni. In questa breve guida potrete quindi scoprire le migliori iniziative in serbo per voi nel primo fine settimana di maggio.

A Firenze domenica 7 maggio 2023 i musei sono gratis

Nella giornata del 7 maggio 2023 c’è la “Domenica al museo”, iniziativa grazie alla quale ogni prima domenica del mese i musei statali sono gratis anche a Firenze: dalle Gallerie degli Uffizi al Museo Nazionale del Bargello fino a luoghi meno conosciuti, ma tutti da scoprire. Un’opportunità unica per il pubblico, ma attenzione alle code di fronte ai monumenti. Diverso è invece per i musei civici e Palazzo Medici Riccardi, che sono gratuiti (e offrono attività e visite guidate su prenotazione) solo per i residenti nella Città metropolitana di Firenze in occasione della “Domenica metropolitana”.

“Festival d’Europa” (4-9 maggio 2023): l’apertura di Villa Salviati e il programma della Notte Blu

Dal 4 al 9 maggio 2023 torna anche il “Festival d’Europa 2023”. Una settimana fiorentina con eventi, iniziative stand e performance dedicate all’UE a Firenze. In particolare, si ricorda che sabato 6 Villa Salviati aprirà i suoi cancelli alla cittadinanza per la visita agli Archivi Storici dell’Unione Europea e avrà luogo, per l’occasione, anche la Notte Blu, storica giornata con un ricco programma diffuso: alla Limonaia di Villa Strozzi si terrà infatti il talk “Raccontare l’Europa: parole e immagini in prima linea” con la giornalista Cecilia Sala e il fotoreporter Stefano Schirato e, a seguire, musica dal vivo con lo showcase di Samuel. Sempre il 6 maggio si terranno vari workshop che animeranno il complesso delle Murate e al Teatro Niccolini verrà ospitato il concerto dell’Orchestra Erasmus. Per leggere il programma completo dell’iniziativa è possibile consultare il sito ufficiale di SOU4YOU.

La città dei giovani lettori (5-7 maggio 2023): la narrativa per l’infanzia protagonista a Villa Bardini

Dal 4 al 7 maggio 2023 sbarca a Villa Bardini la prima edizione de La città dei giovani lettori, costola del celebre festival La città dei lettori ma dedicato ai lettori dagli 0 anni in su. Tre giorni a ingresso gratuito per un ricchissimo programma con appuntamenti che vanno dalle presentazioni di libri ai laboratori con illustratori e autori. Tra gli ospiti della kermesse, Jim Field, illustratore de “Il maialino di Natale”, best seller firmato dall’autrice di Harry Potter J. K. Rowling, l’illustratore inglese Sam Usher, Daniela Palumbo, giornalista e redattrice editoriale autrice di “Gli sbagliati del Dubai” (Editrice Il Castoro), e ancora gli autori del progetto di graphic novel del Commissario Mascherpa (Poliziamoderna), nato da un’iniziativa di Polizia di Stato per sensibilizzare i ragazzi sulla criminalità organizzata e la presentazione della rivista per famiglie BIRO.

Eventi nel weekend del 6 e 7 maggio 2023: Campo di Marte in fiera e gli altri mercatini fiorentini

I mercatini a Firenze e dintorni non mancano mai e questo weekend sono veramente tanti, per cui potrete andare in quello più vicino o che risulta essere più utile per voi. Il 7 maggio, dalle ore 08:00 alle 20:00, Campo di Marte è “in Fiera”. Un grande mercato che si terrà attorno allo stadio Artemio Franchi. Qui potrete fare shopping all’aperto con prodotti di tutti i generi: abbigliamento, fiori e piante, bigiotteria, calzature, prodotti alimentari e tanto altro ancora.

Ma domenica 7 maggio (dalle ore 09:00 alle 18:00) si terrà anche lo “Svuota cantine” ai Giardini Vittime di via Fani (Lungarno Aldo Moro) a Campo di Marte. Lo stesso giorno, alla stessa ora, ci sono anche “Scantinando” in piazza Bartali (Q3) e “Svuota la cantina” in piazza dell’Isolotto (Q4). In tutti i precedenti casi, l’obiettivo è quello di non gettare ciò che può essere ancora riutilizzato: in altre parole, un mercatino dove saranno protagonisti proprio i cittadini. Per saperne di più, potete leggere il nostro pezzo dedicato allo “Svuota cantine Firenze 2023, le date dei mercatini dei primavera“.

Sabato 6 e domenica 7 maggio (dalle ore 10:00 alle 20:00) in piazza dei Ciompi si svolge “Artefacendo”, format che valorizza il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo, attraverso non solo la vendita dei prodotti esposti, ma anche con il coinvolgimento del visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, grazie a dimostrazioni dal vivo.

Eventi nel weekend del 6 e 7 maggio 2023: i mercatini nei dintorni di Firenze

Nei dintorni fiorentini, e più precisamente a Calenzano (via Vittorio Emanuele, 3), domenica 7 si svolgerà invece l’iniziativa “Borsa scambio del giocattolo d’epoca”, dalle ore 09:00 alle 15:00. Ingresso ad offerta libera. In mostra tanti modelli di auto (Ferrari, Maserati, Lamborghini, ecc.), bambole (di tutte le fogge, dimensioni e caratteristiche) con tutti i loro accessori e soldatini (in piombo, carta, pasta, e così via). E infine, a Greve in Chianti, si terrà l’evento “Greve in fiore”: ecco che piazza Giacomo Matteotti si trasformerà per un fine settimana in un grande giardino fiorito in occasione della 47° edizione della mostra mercato di piante, fiori e accessori per il giardino. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Giardino dell’Iris

Se siete amanti della natura, questo weekend farà proprio al caso vostro. Il Giardino dell’Iris ha infatti riaperto i suoi cancelli il 25 aprile e rimarrà accessibile fino al 20 maggio, consentendo così al pubblico di ammirare le migliaia di varietà diverse di questo fiore, nel parco situato ai “piedi” del piazzale Michelangelo. L’ingresso è gratuito, dalle ore 10:00 alle 18:00; ultimo ingresso alle 17:30. Vengono svolte anche visite guidate su prenotazione. Qui i dettagli sull’apertura 2023 del Giardino dell’iris.