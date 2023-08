Tramvia di Firenze e autobus a Ferragosto 2023: gli orari

- Pubblicità -

Nel giorno di Ferragosto 2023 sono in servizio le due linee della tramvia di Firenze e passano gli autobus? La risposta è semplice: il trasporto pubblico locale non va in vacanza, neppure il 15 agosto. Nell’aera fiorentina circoleranno sia i bus sia i tram, anche se con orari ridotti per Ferragosto.

Tramvia di Firenze a Ferragosto: orari del servizio festivo

La tramvia di Firenze passa anche a Ferragosto: il 15 agosto 2023 gli orari delle due linee (T1 e T2) saranno quelli previsti per i festivi. Dunque per la linea 1 Villa Costanza – Careggi la prima corsa dalla fermata De André è alle 5.00, mentre da Careggi alle 4.44. L’ultimo tram arriva a Villa Costanza alle ore 00.12, a Careggi invece alle 01.38. Per quanto riguarda la frequenza dei convogli si va dagli 11 minuti previsti nella fascia oraria tra le 5 alle 13.30, ai 7-9 minuti tra le 13.30 e le 20.30. Di notte passa un tram ogni 10 minuti fino alle 23.30, mentre nella parte finale del servizio ogni 25 minuti.

Regolare a Ferragosto 2023 il servizio della linea 2 della tramvia Piazza dell’Unità – Peretola Aeroporto: il servizio inizia alle 5 in entrambe le direzioni, mentre l’ultima corsa parte dal centro a mezzanotte e mezzo e dallo scalo aeroportuale alle ore 00.04. Queste le frequenze delle corse il 15 agosto: un tram ogni 9-11 minuti tra le 5.00 e e 13.30, ogni 7-9 minuti dalle 13.30 alle 20.30, ogni 11 minuti nella fascia 20.30-23.30 e ogni 22 nella parte finale del servizio notturno.

Gli autobus a Firenze ci sono anche a Ferragosto? Quando passano?

A Firenze non circola solo la tramvia: a differenza di altre feste nazionali (come Natale, quando il servizio funziona solo metà giornata), a Ferragosto i bus urbani circolano regolarmente tutto il giorno, anche se con orari ridotti. In alcuni casi le corse sono quelle previste nelle domeniche di agosto, in altri sono previste ulteriori riduzioni delle frequenza dei passaggi. Per conoscere la tabella esatta dei passaggi a Ferragosto si consiglia di consultare il sito di Autolinee Toscane, nella sezione “Linee e orari” o di chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24. Ricordiamo che dallo scorso 1° agosto il costo del biglietto è aumentato: la corsa singola, che a Firenze dura 90 minuti, costa 1,70 euro; il carnet da 10 ticket 15,50 euro.

La guida ferragostana

