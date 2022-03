Fiori a Fiorenza 2022: torna il concorso per il balcone più bello

L’aria frizzante di primavera porta con sé Fiori a Fiorenza 2022, il concorso alla terza edizione che premia i balconi più belli. Fino a giovedì 15 settembre terrazze e finestre si vestiranno di piante e fiori, abbellendo la città e tutelando la biodiversità. L’evento a cura della Società Toscana di Orticultura e in collaborazione con il Comune di Firenze promuove attraverso azioni concrete i valori della sostenibilità. Il punto di partenza sono proprio i piccoli spazi verdi privati, oasi di vegetazione che illuminano le strade di Firenze.

Fiori a Fiorenza 2022: come partecipare al concorso

Il concorso Fiori a Fiorenza coinvolge i cittadini dei cinque Quartieri di Firenze, oltre a godere del sostegno dell’Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 15 settembre. Per chi volesse candidare il proprio balcone o spazio all’aperto che si affaccia su un’area pubblica della città, basta visitare il sito web della Società Toscana Orticultura, compilare il modulo e il form online, caricando le foto della propria “creazione fiorita”.

La giuria che valuterà i balconi più belli sarà composta al 60% da una componente tecnica mentre al 40% da una componente popolare. Il voto della giuria popolare sarà espresso dal 16 al 26 settembre mentre quello della giuria tecnica dal 26 al 30.

I premi per i balconi fioriti più belli

La premiazione si terrà il 2 ottobre in occasione della mostra dei fiori autunnale organizzata al Giardino dell’Orticoltura. I premi di Fiori a Fiorenza 2022, offerti da Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella Firenze e dalla Società Toscana di Orticultura, andranno ai primi due classificati in ognuno dei 5 quartieri di Firenze.

Le foto dei migliori balconi fioriti di Firenze saranno pubblicate, con tanto di articolo, sulla rivista “Il Bullettino”. I primi classificati riceveranno in premio la tessera della storica della Società Toscana di Orticoltura per due anni, gadget dell’associazione, un cofanetto dell’Officina Santa Maria Novella e potranno partecipare a una visita nello storico negozio di via della Scala. A chi si piazzerà al secondo posto andranno gli stessi premi, ad eccezione del conefanetto.