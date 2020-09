Firenze Marathon 2020 annullata, la maratona torna nel 2021

La maratona cede il passo all’emergenza Covid: la Firenze Marathon 2020, che si sarebbe dovuta correre il 29 novembre, è stata annullata e la 37esima edizione dell’evento di atletica è stata rinviata al 2021. L’annuncio è arrivato dagli stessi organizzatori, in accordo con le autorità cittadine.

A pesare sulla situazione proprio la situazione di incertezza legata alla pandemia di coronavirus che non consente, si legge in un comunicato ufficiale, “di realizzare un evento internazionale con una importante partecipazione di atleti stranieri e italiani nella totale sicurezza sanitaria per i nostri runners, per chi lavora alla realizzazione dell’evento stesso, per i volontari e per i cittadini che assistono e festeggiano con i maratoneti”.

La nuova data Firenze Marathon 2021

Festa rinviata quindi al prossimo anno: la 37esima edizione della Firenze Marathon si svolgerà domenica 28 novembre 2021 con il classico percorso lungo le strade del capoluogo toscano.

“Il Covid-19 sembrava ridurre aggressività e lasciare spazi ad una possibile ripresa dei nostri eventi – spiega Giancarlo Romiti, Presidente Firenze Marathon – ci siamo impegnati per allineare i regolamenti sportivi alle prerogative organizzative necessarie per eventi di maratona internazionale, continuando costantemente a seguire l’evolvere del contagio. Adesso non c’è più tempo; le condizioni e le prospettive non consentono di alimentare vane speranze ed a malincuore dobbiamo rinunciare alla Firenze Marathon 2020”.

Firenze Marathon 2020 annullata, cosa succede alle “vecchie” iscrizioni

Chi si è già iscritto alla maratona 2020 sarà ricontatto direttamente dalla segreteria organizzativa e avrà diritto a un voucher da poter utilizzare per partecipare, gratuitamente, a una delle prossime 3 edizioni della Firenze Marathon di cui si conoscono già le date: 28 novembre nel 2021, come già detto, e poi 27 novembre 2022 o 26 novembre 2023. Tutte le informazioni per il buono “iscrizione” sul sito ufficiale della Firenze Marathon.

E le altre corse cittadine

L’emergenza Covid ha già provocato annullamenti o cambiamenti per altri eventi podistici fiorentini. Anche Corri la Vita, manifestazione benefica che ogni anno porta migliaia di persone per le strade di Firenze, ha riorganizzato la sua edizione 2020 che si svolge domenica 27 settembre: non più una gara collettiva, ma ognuno potrà partecipare individualmente correndo o camminando dove più gli piace. Confermata invece la parte culturale, con visite gratuite (su prenotazione) a oltre 50 musei indossando la maglia di Corri la Vita 2020.