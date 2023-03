Tom Morello a Firenze Rocks 2023

- Pubblicità -

A pochi giorni dall’ultimo annuncio si aggiunge un nuovo tassello al programma di Firenze Rocks 2023: Tom Morello sarà tra gli artisti a esibirsi sabato 17 giugno data in cui saranno presenti anche The Who. Il chitarrista, noto per la sua carriera solista e come membro dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, era già stato sul palco della Visarno Arena sei anni fa, in occasione del concerto del suo gruppo Prophets of Rage.

Il programma di sabato 17 giugno a Firenze Rocks: Tom Morello e The Who

Ancora devono essere svelati i nomi gli altri gruppi. Intanto Live Nation, che organizza Firenze Rocks 2023 insieme alle Nozze di Figaro, ha comunicato che Tom Morello si esibirà nella Visarno arena durante la serata del 17 giugno, prima degli headliner The Who, in città per la loro unica data italiana. La storica rock band sarà affiancata per l’occasione da dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Musicista e attivista politico, Tom Morello è, secondo Rolling Stone Magazine, uno dei 100 più grandi musicisti del mondo. Il suo stile, fatto di slapping elastico e distorsione atmosferica, è stato un marchio di fabbrica del suono rap-metal dei Rage Against Machine, ma Morello ha militato anche nei supergruppi Prophets of Rage e Street Sweeper Social Club, oltre a portare avanti progetti solisti, inizialmente con il nome Nightwatchman.

“Mi sono dedicato sia come musicista che come attivista a combattere le ingiustizie in ogni occasione – dice il musicista – in mezzo a questo senso di sventura imminente, è giunto il momento di radunare le truppe in un ultimo sforzo per salvare il pianeta e le nostre anime artistiche. Sfidando i limiti di ciò che la musica rappresenta e di ciò che ha rappresentato in passato, potete far aprire gli occhi della gente per cercare di cambiare lo status quo della società”.

I biglietti per i festival

Al momento si conoscono tre degli ospiti dell’ultima giornata, quella di domenica 18 giugno. D4vd e The Reyton precederanno sul palco i Maroon 5, gruppo che sarà a Firenze Rocks 2023 per l’unica data italiana del tour europeo. I biglietti per le date di sabato 17 e domenica 18 giugno sono già in vendita al botteghino e online: per sabato i ticket partono da 74,75 euro, quelli per domenica da 57,50 euro.