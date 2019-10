Al via la corsa per acquistare i biglietti del tour 2020 di Gianna Nannini, che arriva a Firenze con un concerto allo Stadio Artemio Franchi, sabato 30 maggio. I tagliandi per la data fiorentina, attesissima anche in vista dell’uscita del nuovo album “La Differenza”, saranno in vendita in anteprima per il fan club, in seguito per tutti gli altri.

Biglietti per il concerto di Gianna Nannini allo Stadio di Firenze

La prevendita dei biglietti per il concerto di Gianna Nannini a Firenze scatterà infatti per il fan club, dalle ore 11.00 di venerdì 11 ottobre. Il giorno dopo, sabato 12 ottobre, i tagliandi per il live allo stadio Artemio Franchi saranno disponibili online su TicketOne, sempre dalle ore 11.00, e infine una settimana dopo, sabato 19 ottobre si potranno comprare nei punti vendita abituali.

Gianna Nannini allo stadio di Firenze

Quella del 20 maggio 2020 all’Artemio Franchi di Firenze è la prima delle date del nuovo tour della rocker toscana, che nei mesi scorsi è stata impegnata in una tournée anche in Germania. “Qui si spacca: Firenze 2020”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. Si arricchisce così il calendario di concerti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove arriverà il prossimo anno anche Ultimo, per una data sold out.

Prima del live: il nuovo album “La differenza”

Intanto il prossimo 15 novembre arriva nei negozi e negli store online i nuovo album firmato da Gianna Nannini “La Differenza” (Sony Music): si tratta del 19esimo disco in studio pubblicato a due anni da “Amore Gigante”. Sono già stati resi noti i titoli delle 10 canzoni del nuovo lavoro, che vede anche una collaborazione con il rapper Coez. Ad anticipare l’album il singolo “La Differenza”, in radio e in vendita da venerdì 11 ottobre.

Ecco la tracklist completa de “La Differenza”: