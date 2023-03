Il percorso dell’Half Maratohn 2023 e le strade chiuse a Firenze

- Pubblicità -

Domenica 2 aprile, per l’Half Marathon 2023 a Firenze 3.000 atleti si sfideranno lungo un percorso che toccherà i luoghi simbolo del centro. 650 partecipanti arriveranno dall’estero. Accanto alla corsa principale da 21,097 chilometri, ci sarà anche un itinerario da “dividere” con un altro maratoneta (la mezzaperuno) e la versione non competitiva da 10 chilometri, senza dimenticare un “antipasto” il giorno prima con una camminata benefica. In occasione della mezza maratona alcune strade della zona centrale di Firenze saranno chiuse per consentire il passaggio dei podisti: vediamo tutti gli orari dell’Half Marathon 2023 e le informazioni pratiche.

Half Marathon 2023 e le strade di Firenze toccate dal percorso

L’edizione 2023 della manifestazione, organizzata da Uisp Firenze, è dedicata a Nelson Mandela e fa parte del calendario ufficiale delle celebrazioni per il decennale della morte dell’attivista e premio Nobel per la pace sudafricano. I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara dell’Half Marathon, della mezzaperuno e della corsa non competitiva in piazza Santa Croce sabato 1 aprile dalle 10 alle 20 e domenica dalle 7.00 alle 8.45. Proprio in piazza Santa Croce sarà allestito il quartier generale dell’evento, con iniziative ed esibizioni sportive nel pomeriggio di sabato.

Domenica 2 aprile alle 8.15 inizierà il riscaldamento in piazza Santa Croce, mentre la partenza della mezza maratona di Firenze, della mezzaperuno e della non competitiva (subito dopo il via delle prime due) è fissata alle 9 su lungarno della Zecca Vecchia: un giro da 10 chilometri per la non competitiva, due giri per il percorso della mezza maratona. Per tutti l’arrivo è in piazza Santa Croce. Il tracciato tocca la zona di San Niccolò, il cuore della città (piazza della Signoria, via Calzaioli, piazza Duomo, piazza della Repubblica) e poi Borgo Ognissanti, via il Prato, Ponte alla Carraia, l’Oltrarno da San Fredianofino a Porta Romana e il ritorno in centro da Ponte Santa Trinita. La parte finale del giro interessa lungarno Acciaiuoli, lungarno Diaz e lungarno delle Grazie.

La mezza maratona di Firenze, le strade chiuse domenica 2 aprile: gli orari. Quando finisce?

Per il passaggio della Half Marathon 2023 ci saranno modifiche alla viabilità, con chiusura delle strade domenica mattina, e divieti di sosta che scatteranno lungo il percorso della mezza maratona già da sabato sera. Disagi potrebbero verificarsi per chi si sposterà nella zona centrale, in San Niccolò e in Oltrarno. Previste deviazioni dei bus di Autolinee Toscane. A differenza della maratona, non saranno interessati i viali di circonvallazione e le direttrici più trafficate, come quelle tra Ponte alla Vittoria, Porta a Prato e la Fortezza.

Lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri e lungarno della Zecca Vecchia saranno le prime strade chiuse per la mezza maratona di Firenze, dalle ore 6 di domenica 2 aprile 2023. Via Tripoli diventerà strada senza sfondo e verrà revocata la corsia preferenziale in via dei Benci. Dalle 8.30 scatteranno divieti di transiti lungo tutto il percorso, mentre dalle 8.45 alle 10 Ponte San Niccolò sarà chiuso in direzione di piazza Ferrucci, con la creazione di una una corsia protetta per i podisti. In direzione dei viali il ponte rimarrà percorribile.

Una corsia protetta sarà realizzata anche su Ponte alla Carraia (aperto ai veicoli verso il centro) e su via Il Prato da via Magenta a via Curtatone. A che ora finisce la mezza maratona? Le strade rimarranno chiuse fino al termine della manifestazione, prevista intorno alle 13: l’elenco preciso delle strade del percorso 2023 è disponibile sul sito dell’Half Marathon.

La Charity Walk

L’Half Marathon sarà preceduta, sabato 1° aprile, dalla Charity Walk, una camminata guidata su un percorso di circa 5 chilometri, aperta a tutti per sostenere Firenze in Rosa Onlus, che si occupa di prevenzione del tumore al seno. Sono previste tre passeggiate con partenza da piazza Santa Croce alle 10.00, 10.30 e 11.00 per gruppi di massimo 50 persone, dalle strade del centro fino al Nelson Mandela Forum.

Il tema è infatti quello dei diritti e del ricordo di Mandela. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario a [email protected] Il costo è di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini fino ai 14 anni, con maglietta e auricolari inclusi.