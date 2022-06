Muse a Firenze: le info sul concerto del 17 giugno 2022 alla Visarno arena

Capitolo secondo. Dopo l’apertura del festival con il live dei Green Day, il concerto più atteso oggi a Firenze Rocks è quello dei Muse, ma alla Visarno arena dal pomeriggio alla sera del 17 giugno 2022 sono in programma anche altre 3 esibizioni tra cui quella dei Placebo. Una lunga giornata tutta da ascoltare, vediamo tutti gli orari.

Concerto oggi a Firenze dei Muse e dei Placebo: la scaletta del 17 giugno 2022 e gli orari alla Visarno arena

L’apertura dei cancelli e dei vari ingressi, come nelle altre giornate del festival, è fissata a mezzogiorno, ma per i live bisognerà aspettare il pomeriggio. I primi a imbracciare la chitarra saranno The Ramona Flowers, l’esplosivo gruppo indie-pop che arriva da Bristol e che farà scatenare il pubblico sulle note dell’ultimo singolo Up All Night. Lo show continua sullo stage alle 18.00 circa con la band britannica The Mysterines, che arriva in Italia dopo un tour sold out in patria.

Sarà poi la volta dei big. La scaletta della seconda serata di Firenze Rocks 2022 si apre alle 19.30 circa con i Placebo e uno show adrenalinico che vedrà sul palco della Visarno arena Brian Molko e Stefan Olsdal, che intorno alle 21.30 di oggi lasceranno spazio al concerto dei Muse, a Firenze dopo 15 anni. Durante il live, che si preannuncia iper-tecnologico, la band presenterà in anteprima anche alcuni brani del nuovo album Will of the people che uscirà ad agosto. Ovviamente, come ogni festival che si rispetti, anche per il Firenze Rocks 2022 gli orari dei concerti potrebbero subire delle variazioni dell’ultimo momento.

I biglietti per i concerti del 17 giugno 2022 a Firenze Rocks

Gli ultimi ritardatari possono ancora trovare un biglietto per il concerto dei Muse e per gli altri live in programma oggi (17 giugno) a Firenze Rocks 2022. I tagliandi sono disponibili presso la biglietteria allestita nel piazzale delle Cascine, che apre alle ore 12, e online su Ticket Master e TicketOne. Il prezzo è di 63,25 euro. Non è possibile arrivare alla Visarno arena in auto, perché nei giorni del festival il parco delle Cascine è chiuso alla circolazione dei veicoli. Gli organizzatori consigliano di utilizzare la tramvia o arrivare in bici. Per moto e motorini è stato predisposto un parcheggio in piazza Vittorio Veneto.

