Rificolona 2023 Firenze: guida alla festa e agli eventi

La festa della rificolona a Firenze è una vera e propria tradizione e l’edizione 2023 torna ad animare la città, nella sera di giovedì 7 settembre, con eventi, laboratori dedicati al fai-da-te della lanterna e le immancabili sfilate dei colorati lumini. I bambini sono quindi pronti a scendere in piazza, i più monelli armati di cerbottana. A Firenze il cuore della festa è in piazza Santissima Annunziata (ma tanti altri eventi si svolgono in tutti i quartieri); a Campi Bisenzio sfilano dei veri e propri carri; a Ellera, frazione di Fiesole, si fa festa per la rificolona con spettacoli e una gustosa sagra. Ecco gli appuntamenti principali (articolo in aggiornamento, per segnalazioni [email protected]):

Rificolona 2023 a Firenze: festa in piazza Santissima Annunziata e il corteo

Come consueto, il cuore degli eventi della festa della Rificolona 2023 è piazza Santissima Annunziata, su cui si affaccia il principale santuario mariano di Firenze. Questa tradizione popolare è infatti legata a una ricorrenza religiosa: le colorate lanterne si accendono alla vigilia della natività della Beata Vergine Maria, che in città è appunto celebrata nella Basilica della SS Annunziata. Per rievocare il pellegrinaggio che un tempo partiva dal contado e arrivava nel centro storico di Firenze, alla luce di piccole lanterne, anche quest’anno un corteo partirà dal Santuario dell’Impruneta alle ore 14.30 di giovedì 7 settembre e arriverà in piazza Santissima Annunziata per la festa della rificolona, in programma durante la serata.

La passeggiata per la Rificolona 2023 da Firenze sud al centro

Sempre per ricordare le origini della festa della Rificolona, il Quartiere 3 di Firenze organizza giovedì 7 settembre 2023 una passeggiata con visite guidate al patrimonio storico lungo il percorso e con la partecipazione dello storico fiorentino Luciano Artusi e della storica dell’arte Diletta Corsini. Partenza alle ore 17 da via Marsuppini, davanti alla chiesa di Santa Maria a Ricorboli, con tappe in: via dei Bastioni, Rampe di Porta a San Niccolò, Porta San Miniato, via San Niccolò, varie delle Buchette del Vino, via dei Bardi, giardino di Villa Bardini (visita è gratuita per i residenti nella Città Metropolitana) e Costa San Giorgio. Arrivo alle 20.00 in piazza Santa Felicita dove il corteo si ricongiungerà a quello proveniente dall’Impruneta. Per info: [email protected].

Gli eventi al Galluzzo

Alle porte di Firenze, al Galluzzo, i commercianti insieme al Centro sportivo e alla Misericordia promuovono per il 7 settembre 2023 una serata di festa dedicata alla rificolona. Dalle 17.30 alle 19.30 l’associazione “Il paracadute di Icaro” propone il laboratorio gratuito “Crea la tua Rificolona” presso la Casa delle Arti in via San Gaggio n. 29/31 (per informazioni 329/7115869; [email protected]). Alle 20.45 la benedizione delle rificolone sul piazzale della Chiesa Santi Giuseppe e Lucia (Via Volterrana), seguita dalla sfilata del corteo lungo le vie del paese, accompagnato dalla banda della Misericordia di Malmantile e dall’animazione di trampolieri e giocolieri. Il percorso si concluderà in piazza Acciaiuoli. Proprio qui, in concomitanza con la festa della Rificolona, si svolge lo street food festival che durerà fino a domenica.

Cocomerata a Nave a Rovezzano

Nella sera del 7 settembre il Circolo S.R.M.S. di Nave a Rovezzano organizza una festa a cui sono invitati i grandi e i piccoli, muniti di rificolona. Alle ore 21.00 nell’area all’aperto del circolo, sarà spiegata in breve l’origine della festa e in seguito partirà il corteo che percorrerà i giardini lato Arno fino a via della Resurrezione. Al termine della passeggiata con le lanterne a tutti i bambini presenti sarà offerta una cocomerata. Dall’altra parte dell’Arno, in piazzetta Piazzetta Bongo, dalle 19 grande festa della Rificolona in musica per grandi e piccini alle Case Minime. Con Fred Gramigna e Tony Topazio (Controradio). In collaborazione con la Polisportiva La Nuova USAF.

Rificolona al giardino dell’Orticoltura

Altro appuntamento fisso è quello organizzato dall’associazione Culturale Heyart, nel giardino dell’Orticoltura (via Vittorio Emanuele II, 4): quest’anno la festa della Rificolona arriva con un giorno di anticipo. Nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre si svolge il laboratorio di preparazione e decorazione delle lanterne, per i bambini dai 4 anni in su (tre turni alle ore 16, 17 e 18). Prenotazione obbligatoria: info.[email protected] tel 3338622307/3471271339. Intorno alle 19 la sfilata dei piccoli lungo i viali del giardino con le loro creazioni. A seguire apericena con musica.

Feste della rificolona nel Quartiere 5 di Firenze

Numerosi gli eventi anche nel Q5. Giovedì 7 settembre alle 21 festa della rificolona con sfilata al Giardino delle Medaglie d’Oro in via Baracca (preceduta alle 16 dal laboratorio per creare le lanterne) e all’Atletica Castello in via Reginaldo Giuliani 518. Sfilata della rificolona poi per le vie di Petriolo e Peretola a partire dalla Chiesa di San Biagio a Petriolo (ore 21.15) e festa inoltre nel Giardino Regina della Pace in via di Caciolle 1 insieme al centro commerciale naturale Carlo del Prete (ore 21.30). A Brozzi infine la Rificolona 2023 si festeggia venerdì 8 settembre con la sfilata dei lumini e del carro dalla Chiesa di San Martino (ritrovo alle 20.45). Qui la locandina pdf delle iniziative.

Festa della Rificolona 2023 a Scandicci e Badia a Settimo

Festeggiamenti alle porte di Firenze, a Scandicci, dove la Festa della Rificolona 2023 è organizzata, a partire dalle 17.30 del 7 settembre, in piazza Resistenza. In programma animazione per bambini, musica, esibizioni circensi e la presenza di stand gastronomici e per la vendita delle rificolone a cura dell’associazione San Zanobi, della Misericordia di Scandicci, della Pubblica assistenza Humanitas Scandicci e del Cui I Ragazzi del Sole. Alle ore 21 la sfilata delle rificolone fino a piazza Togliatti con rientro in piazza del Comune dove continuerà la festa. Per l’occasione i negozi del Centro commerciale naturale Città Futura saranno aperti fino alle 23.

Nella frazione di Badia a Settimo, come ogni anno, durante la serata del 7 settembre è prevista la fiera della rificolona in piazza Vittorio Veneto con stand gastronomici, musica dal vivo e animazione per bambini. L’appuntamento è dalle ore 18.30. La sfilate delle colorate lanterne inizierà alle 21.

Il Palio della Rificolona di Campi Bisenzio, con il carro illuminato

A Campi Bisenzio il 7 settembre 2023 arriva il Palio con la sfilata dei carri-rificolona lungo le vie del centro. Partenza alle ore 21 da piazza Dante. L’iniziativa si svolge in occasione della Festa della Misericordia, che prosegue fino al 10 settembre anche con il punto ristoro a Villa Il Palagio, dove assaporare i piatti tipici della tradizione campigiana.

Fiera della Rificolona a Ellera (Fiesole)

Ellera, frazione di Fiesole, dedica un’intera fiera alla Festa della Rificolona. Fino a domenica 10 settembre ogni sera, alle 21.30, spettacoli per bambini, clown, burattini e mangiafuoco. In particolare il 7 settembre teatrino dei puppets. Per i grandi c’è invece la 23esima sagra delle specialità fiorentine (primi, brace, pizza, trippa, bardiccio, baccalà, salsicce e fagioli). Per informazioni è possibile contattare il Circolo Arci Renato Murri al numero 0556593078.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali di comunicazione dei singoli eventi