È tutto pronto per Rionalissima 2019 a Campo di Marte, la fiera d’autunno degli ambulanti che porta un maxi mercato nelle strade intorno allo Stadio di Firenze, rese pedonali per l’occasione. Sono oltre 300 i banchi presenti per una lunga passeggiata di shopping vicino all’Artemio Franchi, nel cuore del quartiere 2.

La data del mercato d’ottobre allo stadio di Firenze

L’appuntamento è domenica 20 ottobre 2019, quando dalle ore 8.00 alle 20.00 scatterà questo evento molto atteso da chi ama i mercatini e che richiama ogni volta migliaia di persone da Firenze e non solo. Si tratta infatti della più grande fiera del commercio ambulante in Toscana, organizzata da oltre 30 anni da Anva – Confesercenti Firenze, associazione di categoria del commercio su aree pubbliche.

Rionalissima 2019 Campo di Marte, appuntamento d’autunno

Rionalissima interessa le vie intorno allo stadio Artemio Franchi, in particolare la zona tra viale Paoli e viale Fanti, dove arrivano i migliori banchi provenienti dai 30 mercati rionali fiorentini, ma anche ambulanti da tutta la Toscana. Abbigliamento, accessori, scarpe, articoli per la casa, gadget, cosmesi e anche tanto street food per fare uno spuntino o pranzare tra una compera e l’altra: durante l’evento si potranno trovare sconti e occasioni, oltre offerte last minute.

I mercati “formato maxi”, il calendario annuale

Ogni anno le varie associazioni di categoria organizzano tre grandi mercati nella zona dello stadio di Campo di Marte, sempre tra viale Paoli e viale Fanti: la stagione si apre con la Fiera di primavera a maggio promossa dalla Fiva-Confcommercio fiorentina, per poi continuare in autunno (generalmente tra ottobre e le prime settimane di novembre) con Rionalissima dell’Anva Confesercenti, la stessa sigla promuove anche la fiera “Natale a Campo di Marte” nel mese di dicembre.