Svuota cantine a Firenze 2022: le date dei mercatini in città e nei dintorni

Tornano i mercatini Svuota cantine a Firenze, che in questa primavera 2022 portano nelle piazze dei quartieri e nei dintorni le bancarelle dell’usato gestiti dagli stessi cittadini. Un appuntamento molto frequentato dagli appassionati delle “pulci” e delle occasioni di seconda mano, che ormai si svolgono da 6 anni nelle zone periferiche di Firenze da ancora più tempo in alcuni comuni della piana. Piazza la cantina (Quartiere 1), Cantine in piazza (Quartiere 2 e 5), Scantinando (Quartiere 3), Svuota la cantina (Quartiere 4, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio): i nomi sono i più diversi, ma la sostanza di questi mercatini è sempre la stessa, perché in 3 date di maggio i residenti che fanno domanda possono posizionare gratis i loro “stand” e scambiare oggetti che non usano più oppure cederli dietro un’offerta libera.

Dopo qualche edizione sottotono, per via dell’emergenza sanitaria, a maggio torna per le vie un buon numero di banchi. Vediamo allora il calendario completo degli Svuota cantine 2022 a Firenze e dintorni, in rigoroso ordine cronologico. In caso di maltempo le manifestazioni potrebbero essere annullate, senza un rinvio ad altra data.

Svuota la cantina nel Quartiere 4 di Firenze

L’Isolotto è il primo quartiere di Firenze a mettere in piazza lo Svuota cantine 2022, con l’appuntamento previsto domenica 8 maggio dalle 9 alle 18 in viale dei Bambini, il cuore pulsante di questo pezzo di Quartiere 4. Ben 200 banchi, i cui spazi sono stati già assegnati ai cittadini che hanno fatto domanda, vengono distribuiti tra la zona accanto alla chiesa dell’Isolotto e lungo viale dei Bambini fino a piazza dei Tigli, per circa 500 metri all’insegna dello shopping di seconda mano.

Il mercatino Svuota cantina a Campi Bisenzio

Uno dei primi appuntamenti della stagione 2022 è anche nell’hinterland fiorentino, con il mercatino Svuota cantine organizzato dal Comune di Campi Bisenzio domenica 8 maggio. Si tratta di una manifestazione ormai tradizionale per questa città. Dalle 9 alle 19 un centinaio di bancarelle prendono posto lungo le vie del centro storico, tra piazza Dante Alighieri, piazza Frà Ristoro, via Santo Stefano e piazza Matteotti. Le domande di partecipazione possono essere fatte al Comune di Campi Bisenzio entro il 26 aprile.

Due mercatini Svuota cantine a Firenze, il 15 maggio 2022

Doppio appuntamento invece la terza domenica di maggio, con Piazza la cantina (Quartiere 1) in Oltrarno e Cantine in piazza (Quartiere 2) nella zona di Bellariva. Giocattoli, libri, abbigliamento retrò, oggetti da collezione e tante “cianfrusaglie vintage” saranno i protagonisti di questi mercati dell’usato. Domenica 15 maggio 2022 le manifestazioni si svolgono dalle 9 alle 18 in piazza del Carmine, dove prendono posto 70 bancarelle, mentre nello stesso orario più in periferia, nei giardini Vittime di Via Fani che corrono sul lungarno Aldo Moro all’altezza di Bellariva, ci sono 120 cittadini che espongono i loro “tesori” tirati fuori da cantine e soffitte. Per quest’ultimo evento i residenti nel Quartiere 2 che vogliono partecipare possono fare domanda entro il 26 aprile scaricando il modulo dal sito del Q2.

Svuota la cantina 2022 a Sesto Fiorentino

Spostandosi nei dintorni di Firenze, uno degli Svuota cantine più gettonato è anche il mercatino organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino, che ha fissato l’evento primaverile per domenica 15 maggio 2022, il primo dopo due anni di stop per via della pandemia. La 24esima edizione si tiene dalle 9 alle 19 nelle vie centrali di Sesto con centinaia di banchi. In caso di annullamento per maltempo, la manifestazione sarà spostata al 29 maggio.

3 mercatini alla fine di maggio

Ancora più ricco il calendario domenica 22 maggio, quando i mercatini degli Svuota cantine “invadono” 3 piazze di Firenze, sempre dalle 9 alle 18. Al Galluzzo si svolge Scantinando del Quartiere 3 con 110 banchi sparsi in tutta piazza Acciaioli, mentre nel Quartiere 5 – il più popoloso della città – sono ben due i luoghi coinvolti dalle Cantine in piazza: piazza primo maggio a Brozzi, con 80 postazioni, e la zona del mercato di piazza Dalmazia, a Rifredi, dove arrivano 60 bancarelle. Per il Quartiere 3 i residenti che vogliono partecipare hanno tempo fino all’8 maggio per presentare domanda (qui il modulo).

Tutte le date dei mercatini Svuota Cantine 2022 a Firenze e dintorni

Ecco quindi un calendario sintetico dei principali appuntamenti primaverili:

Domenica 8 maggio 2022 – Svuota la cantina Quartiere 4 di Firenze (viale dei Bambini); Svuota la cantina Campi Bisenzio

– Svuota la cantina Quartiere 4 di Firenze (viale dei Bambini); Svuota la cantina Campi Bisenzio Domenica 15 maggio 2022 – Piazza la cantina in piazza del Carmine (Quartiere 1); Cantine in piazza nei giardini Vittime di via Fani (Quartiere 2); Svuota la cantina a Sesto Fiorentino

– Piazza la cantina in piazza del Carmine (Quartiere 1); Cantine in piazza nei giardini Vittime di via Fani (Quartiere 2); Svuota la cantina a Sesto Fiorentino Domenica 22 maggio 2022 – Scantinando in piazza Acciaioli (Quartiere 3); Cantine in piazza in piazza Primo maggio e piazza Dalmazia (Quartiere 5)

In caso di maltempo gli eventi possono essere annullati.