Befana Firenze 2024: gli eventi dove vederla per l’Epifania

A Firenze la Befana vien di notte, ma anche a bordo di auto d’epoca, in barca e si cala addirittura da un palazzo nel mattino del 6 gennaio 2024: sono tanti infatti gli eventi dell’Epifania per assistere insieme ai bambini all’arrivo dell’arzilla vecchietta. E non mancheranno, com’è ovvio, calze, dolciumi e anche carbone per i più piccoli che sono stati un po’ troppo monelli. Il programma è soggetto a cambiamenti in caso di maltempo.

Alla vigilia dell’Epifania: il rogo del fantoccio all’Isolotto

Partiamo dagli eventi della serata del 5 gennaio, quando la Befana fa capolino alla periferia di Firenze, in piazza dell’Isolotto. Dalle ore 16.30 musica con la street band Pulsar e a seguire l’arrivo della grande protagonista della nottata che distribuirà dolciumi ai bambini. Il gran finale sarà il consueto rogo del fantoccio della Befana, grazie all’aiuto del Gruppo Storico Vigili del Fuoco. L’iniziativa è promossa dal Quartiere 4, in collaborazione con l’Associazione Culturale Nuovo Centro Studi Il Globo.

La Befana si cala da un palazzo di piazza della Repubblica

Gli eventi più spettacolari per assistere “all’atterraggio” della Befana sono nel centro di Firenze: alle ore 11.30 di sabato 6 gennaio 2024 la Befana insieme alle sue aiutanti si calerà dall’Arco di piazza della Repubblica e dal palazzo della Rinascente. Poi ci saranno per i bambini caramelle offerte da Conad e biscotti a forma di calza creati appositamente dalla Pasticceria Sieni. Come successo per il “collega” Babbo Natale (che qualche settimana fa in piazza della Signoria è sceso da Palazzo Vecchio), l’iniziativa è promossa dal Comune con la collaborazione di Confcommercio e EdiliziAcrobatica. L’evento sarà presentato dalla giornalista toscana Monica Peruzzi, volto del notiziario di Sky Tg24.

La Befana 2024 dei canottieri comunali di Firenze vien vogando

Altro evento diventato ormai tradizione è l’arrivo della Befana, anzi delle Befane a bordo di una barca (un dragon boat per essere precisi), la mattina del 6 gennaio 2024 alla sede dei Canottieri comunali di Firenze su Lungarno Ferrucci. L’appuntamento si svolge dalle 10 a mezzogiorno grazie all’impegno delle Florence Dragon Ladies e di altre socie della società sportiva. A grandi e piccoli saranno offerti calze, dolci e pandoro, mentre le Befane con le pagaie animeranno le gite sul fiume a bordo dei dragon boat e i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio vigileranno sulle escursioni in Arno. La partecipazione è gratuita e non è necessaria prenotazione. Informazioni su www.canottiericomunalifirenze.it.

Befana del vigile urbano a Firenze

Tra gli eventi per festeggiare l’Epifania 2024 a Firenze spicca anche la classica Befanata del vigile urbano con un serpentone di 80 auto d’epoca che partirà alle 9.15 dal piazzale delle Cascine per dirigersi poi verso Ponte alla Vittoria, piazza Pier Vettori, San Frediano, Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni e – percorrendo alcune strade del centro – finirà la sfilata in piazza Santa Maria Novella. E la Befana viaggerà a bordo di una Cabriolet. L’evento, che è nato 28 anni fa, è promosso dal CAMET, il Club Auto e Moto d’Epoca Toscano, con la collaborazione della Polizia municipale fiorentina ed è, in parte, anche una rievocazione. Un tempo infatti era una comune usanza lasciare dei regali sui “cilindroni” da cui i vigili urbani regolavano il traffico, per ringraziarli dell’impegno in favore della collettività.

Per la cronaca: nella mattinata del 6 gennaio le Cascine saranno interessate pure da un’altra manifestazione, la maratonina della Befana di Firenze, con partenza alle 9.30 dalla sponda dell’Isolotto (via Pio Fedi 7). Previste una corsa competitiva di 13,5 chilometri e una marcia ludico-motoria di 5 chilometri. Iscrizioni fino al 4 gennaio (info 388.9248380).

Il mercato della Befana

A Campo di Marte, la simpatica vecchietta farà capolino con le sue aiutanti perfino tra i banchi del mercato straordinario organizzato il 6 gennaio 2024 intorno allo stadio di Firenze. Sono oltre 200 gli stand che prenderanno posto su viale Paoli e viale Fanti. Dalle ore 15 alle 17 è prevista la parata delle befane e l’esibizione dei trampolieri.

La Befana 2024 nei quartieri di Firenze

Sono poi numerosi gli eventi organizzati nei 5 quartieri fiorentini per far incontrare la Befana ai più piccoli, tutti gratuiti, qui sotti riassumiamo i principali:

Befana al Torrino di Santa Rosa

Il 6 gennaio dalle ore 10 presso la sede in Lungarno Soderini 2 consegna delle calze e dei giocattoli ai figli e ai nipoti dei soci del circolo. Al termine rinfresco.

Befana a Villa Arrivabene

Nel Quartiere 2 il 6 gennaio dalle ore 10.30 alle 13.00 è protagonista la Befana della Fratellanza Militare.

Quartiere 3 – Befana ai canottieri

(vedi sopra)

Befana al Quartiere 4

Festa sabato 6 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 alla Limonaia Villa Strozzi, con la lettura di fiabe (per bambini dai 4 anni in su), il concerto del Piccolo Coro Melograno e alle ore 17.30 arriva la Befana. Evento a sostegno del Fondo Essere.

Befana al Quartiere 5

Arrivo della Befana sabato 6 gennaio

– Brozzi ore ore 10.30 Centro per l’Età Libera Piazza 1° Maggio

– Rifredi, ore 16 SMS Via Vittorio Emanuele II, 303

– Lippi, ore 16 Circolo Ricreativo Via Pietro Fanfani, 16

La Befana ritardataria di Firenze, il 7 gennaio

Chi si perderà l’arrivo ufficiale della vecchietta potrà rimediare il giorno dopo l’Epifania, quando l’Ippodromo del Visarno ospiterà la “Befana Ritardataria“, un evento che si apre alle 12 per andare avanti fino alle 18 con tante sorprese. Ci saranno pony per brevi escursioni in sella, spettacoli di marionette, bolle di sapone giganti, giochi in legno, stand di street food, laboratori didattici. I bambini entrano gratis, il biglietto per gli adulti invece costa 5 euro. Informazioni su Facebook.

Nei dintorni di Firenze: befane giganti e treni a vapore

Il programma di eventi per la Befana 2024 è ricco anche intorno a Firenze. Il giorno dell’Epifania il treno a vapore della Befana parte da Firenze e alle 11 arriva a San Piero a Sieve. Nella stazione mugellana ci saranno anche un rinfresco e momenti di intrattenimento per tutti i passeggeri. La partenza del viaggio di ritorno è prevista alle 16.08. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Toscana Treni Storici “Italvapore” in collaborazione con la Proloco di San Piero a Sieve, il Comune di Scarperia e San Piero, l’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Biglietti 30 euro adulti, 20 euro bambini fino ai 14 anni, gratis fino ai 3 anni. Prevendite sul sito della Proloco di San Piero a Sieve.

Nel centro di Lastra a Signa durante il pomeriggio dell’Epifania è prevista la grande parata accompagnata da una Befana gigante, realizzata in stoffa, legno, carta da bambini e anziani. L’iniziativa parte alle 14 con giochi in piazza Garibaldi, prosegue alle 15 con la sfilata e la successiva distribuzione delle calze e si conclude alle 17.30 sempre in piazza Garibaldi con lo spettacolo di fuoco e danza a cura di Teatro Lunatico.

Infine a Santa Brigida, frazione del Comune di Ponte a Sieve, oltre al tradizionale presepe vivente che con oltre 60 figuranti anima l’anfiteatro naturale a valle della chiesa parrocchiale, si svolgerà una festa della Befana (dalle ore 14.30). Lungo le vie del borgo sarà esposta anche una selezione di oltre 30 presepi.